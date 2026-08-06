La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti come James Bond ma perde la speranza: "Non mi chiamano più". E Samira Lui reagisce così A La Ruota della Fortuna giovedì 6 agosto 2026 Samira Lui vede Gerry Scotti al cinema in veste di James Bond, ma lui ha purtroppo poche speranze, convinto di non essere adatto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Sosta per l’estate? No, grazie. O almeno questa è la risposta de "La Ruota della Fortuna", che terrà compagnia anche nelle settimane in arrivo ai telespettatori, per questo il game è regolarmente in onda anche questa sera, giovedì 6 agosto 2026. Sono i Fortuna Five come da tradizione a dare il via alla puntata e a introdurre in studio Gerry Scotti, per lui è un gioco da ragazzi riconoscere la musica scelta. "La chitarra di Jimi Hendrix, ‘Woodo Child’, dove le troviamo? Nella mia cantina, troviamo gli originali di tutti i pezzi della band, loro ogni sera mi fanno un regalo, questo è un regalo grande, perché questa non è una chitarra qualsiasi, è una chitarra che sul palco prendeva fuoco, addirittura, se non erro, il pezzo è proprio quello. Vabbè, non possiamo allucinare tutti i telespettatori, salutiamo la bravura dei Fortuna Five e benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Michele, manager di eventi di Cosenza, che ieri ha vinto 18.800 euro. A sfidarlo sono Greta, stilista per un’attività di famiglia che parte dalla nonna, di Arenzano (Genova) e Nicola, assistente amministrativo a scuola di Vallefoglia (Pesaro).

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A loro si unisce ovviamente anche Samira Lui, al ritmo di "Vamos a la playa (a mi me gusta bailar)". L’abito che indossa è verde, Gerry lo nota subito: "Splendida con quel verdino", le dice, lei quindi ribatte: "Sì, mi sono sentita ispirata dai pistacchini (in riferimento al colore della camicia dei Fortuna Five, ndr)". Scotti conclude: "Per stasera è la nostra pistacchiona preferita".

La Ruota della Fortuna, puntata 6 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Pavlova", la frase è chiara: "una ballerina diventa una ricetta", a dare la risposta esatta è Nicola, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "In fondo al mar", tabellone dal titolo "Il cinto di Venere", a dare la soluzione è Greta, che guadagna 5.100 euro, sufficienti per ora per passare in vantaggio. Spazio a "Tormentoni", incentrata sul brano "Ciao mare", questa volta è Michele a dare la soluzione, mossa che gli consente di guadagnare 5.100 euro, così da eguagliare Greta. Arriva il momento di, "Un’estate fa", incentrata su quanto accaduto in un periodo ben preciso: "Estate 1985", la frase viene indovinata da Nicola, che sale a 4.800 euro, mentre il campione è finito a zero.

La partita è quindi apertissima, a maggior ragione quando si deve giocare a "Ciak, si gira", che prevede due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe schivare il Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "Agente 007 – Licenza di Uccidere", è Greta a are la risposta esatta facendo un allungo importante, questo la porta infatti a 17.600 euro. Gerry ci tiene a esprimere il suo parere a riguardo: "Io penso che di 007 ce ne sia stato solo uno, Sean Connery", anche Samira dice la sua: "Sicuramente ha un altro sapore, quando uno si abitua a vederlo con un protagonista", Scotti continua: "Ci sono gli ammiratori di Roger Moore, un signore inglese bello, con modi di fare molto british. E vogliamo parlare di Daniel Craig? Adesso devono scegliere il prossimo, chi sarà?", la ragazza replica: "Potrebbe essere un Gerry? Io ce la vedo bene: ‘Sono Scotti, Gerry Scotti", lui è scettico: "Ormai non mi chiamano più ai provini, prendono ben altri ragazzi".

Niente è comunque ancora perduto a "La Ruota della Fortuna", la serata prevede anche il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Capi Tribù Nativi Americani". Al termine ci si trova con Greta in testa a 17.600 euro, segue Nicola a 6.800 euro, chiude Michele a 1.000 euro. A decidere chi conquisterà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal tema "Manuale di istruzione". A dare l’ultima soluzione è Nicola, che approfitta di un lieve errore del campione (sbaglia per una sola vocale, questo spinge Gerry a esclamare "Ca***ola"), questo gli permette di arrivare a 10.700 euro, cifra non sufficiente, la nuova campionessa è Greta con 17.600 euro.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Corsa". Greta riesce a indovinare solo la seconda, questo le permette di avere una busta verde. Gerry parte con la prima delle rosse, la numero 3, dove ci sono 1.000 euro, fortunatamente non è troppo elevato nemmeno il valore della numero 1, pari a 5 mila euro. Ma cosa c’è nell’unica busta verde? Questa contiene 10 mila euro, così da arrivare a 27.600 euro.

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