La Ruota della Fortuna, la campionessa trionfa con il VAR. Ma Samira Lui la 'sgrida': "Non era difficile" A La Ruota della Fortuna sabato 5 settembre 2026 diventa necessario ricorrere al VAR per stabilire quanto fatto dalla campionessa, non manca però la delusione finale

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset

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Il sabato sera per molti è sinonimo di divertimento, obiettivo che può essere raggiunto anche seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 5 settembre 2026, ovviamente subito dopo il Tg5. Marco Galeone, cantante dei Fortuna Five, dà il via alla puntata con un invito speciale: "Alzate il volume del televisore, stasera un ingresso super rock per il nostro frontman, Gerry Scotti".

A qunto lui entra facendo il gesto che normalmente si fa quando si vuole dare il benvenuto a qualcuno, per poi fare il suo consueto discorso introduttivo: "Bruciala, ehi, bella, bella. Stanno esagerando, stanno esagerando, bruciate la chitarra, mamma mia, psichedelico inizio, buon sabato a voi amici, ancora una volta i miei ragazzi dei Fortuna Five vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". A quel punto lui spiega meglio il senso del brano: "Un omaggio a u mito, un altro ragazzo che se n’è andato a 27 anni, avrebbe cambiato la storia della musica, ma in 27 anni l’ha cambiata ugualmente. Parlavo di Jimi Hendrix, io e il papà della campionessa ci guardiamo sempre in faccia quando sentiamo queste canzoni, condividiamo pressapoco la stessa età". Successivamente il conduttore gli chiede: "Anche tu avevi i capelli lunghi quando c’era questa canzone?", l’uomo conferma dicendo: "Purtroppo", Scotti chiude il discorso: "Pure io, ma non è stata la canzone che ce li ha fatti perdere".

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Si passa quindi alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Giulia di Urbino, che Gerry conferma di ritenere "una delle più brave della stagione, si merita la nostra stima e il nostro applauso", che in cinque puntate ha vinto 247.800 euro. A sfidarla sono Chiara, ingegnere aerospaziale di Casciago (Varese) e Giacomo, impiegato commerciale di Rimini.

Non può ovviamente mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, questa volta con un vestito celeste con alcuni tocchi fiorati. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica subito: "Ti dedico una canzone, ‘Sei tu l’angelo azzurro, devi dirmi cosa fare, non ti posso più vedere cascare dalle scale'", lei ribatte subito: "No, sia mai cascare dalle scale".

La Ruota della Fortuna, puntata 5 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Insalata di pesche", la frase è: "Il segreto è grigliarle alla piastra", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Questa volta la ricetta soddisfa Gerry, che dà un 10 a Samira, lei conferma di essere emozionata per questo: "Molto, non me lo aspettavo".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il dugongo", la manche inizia subito con il "Bancarotta" per la campionessa, fortunatamente senza conseguenze. A dare la soluzione è Chiara, che guadagna 1.000 euro, quando gli altri avversari sono a zero. La gara va avanti con un classico dell’estate, "Tormentoni", dedicata a "Vamos a bailar", è ancora la sfidante a dare la risposta esatta, così da arrivare a quota 2.400 euro. La frase spiega come la canzone invitasse a festeggiare la fine di una storia soffocante, il conduttore si rivolge quindi a Samira: "Hai capito cosa devi dire alle tue amiche? ‘Ti ha lasciato? Balliamoci sopra'", lei continua: "Su questa vita nuova". Scotti conclude il discorso: "Io e i miei amici sai cosa dico: ‘Ti ha lasciato? Beviamoci sopra", la ragazza conferma: "Anche, spesso succede questo".

Spazio a "Compiti per le vacanze", tabellone dal titolo: "Promesse estive", questo spinge Gerry a fare una battuta: "Tornerò anche l’anno prossimo, ci fidanzeremo’, ma poi cambiavi posto. Non posso più andare lì perché c’è quella là che mi aspetta". E’ ancora Chiara a dare la risposta esatta, aumentando il suo vantaggio fino a La frase era: "Rivedersi con le persone conosciute in vacanza", Samira ricorda così la sua esperienza: "Succedeva sempre. Ormai era abitudine, quando ero piccolina andavo a Grado e incontravo sempre le stesse persone, come si cambiava", Gerry ricorda: "Una volta si era più habituè, adesso si cambia sempre. Una volta si andava al mare da bambini fino a da giovanotti quasi sempre nello stesso posto", per poi chiedere a Samira: "Lei era già così?", ma lei nega, sottolineando di essere cambiata con il tempo, per questo lui ribatte: "Sennò mi ricorderei, sono passato anche da Grado, sì".

Arriva il round che può cambiare le cose per tutti, "Ciak, si gira", grazie ai due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro, mentre si dovrebbe stare lontani dal Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto guadagnato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Thelma e Louise", è la campionessa a dare la soluzione, così da guadagnare 1.000 euro.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Ribellione", al termine ci si trova con Giulia, passata in testa grazie al Triplete, a quota 6 mila euro, segue Chiara a 3.400 euro, chiude Giacomo ancora a zero. Si coglie però l’occasione per fare una manche aggiuntiva, ad aggiudicarsela è ancora Giulia, che sale a 7 mila euro. A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", che arriva con valori che rendono ancora tutto aperto, con un tabellone dal titolo "In ufficio". Il giro di Gerry arriva dopo che sul tabellone ci sono già due lettere, quando però lui lo fa pesca il "Bancarotta", per questo interviene: "C’è una regola nuova, mi dovete dare i vostri soldi", lui fa quindi un nuovo tentativo trovando i 300 euro, questo significa che ogni lettera avrà un valore di 1.300 euro. A dare l’ultima soluzione è ancora Giulia, che raggiunge 11.500 euro, che le permettono di conservare il titolo.

La Ruota delle Meraviglie: come si arricchisce il bottino

La serata della concorrente può essere resa ancora più speciale con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Giallo". Giulia indovina la seconda e la terza, nell’ultimo caso Samira esulta sottolineando che la soluzione è arrivata sul gong. Gerry, invece, fa il simbolo che nel calcio si fa quando si chiama il Var, per poi precisare: "Dalla regia mi devono dire, è buona. Ma l’ha detto talmente bene, tour de France, che non potevamo che dartela buona".

Il papà della concorrente anche questa sera suggerisce di partire dalla busta numero 3, che contiene 10 mila euro, lei sceglie di restituirla e passare alla numero 2, dove troviamo 20 mila euro, la mossa si è rivelata azzeccata. Si arriva così a un totale di 279.300 euro.

Ma cosa c’è nell’unica busta rossa? Prima di svelare il tutto Gerry fa degli strani gesti per alimentare l’attesa, per poi dire: "Il verso delle sirene", Samira lo corregge: "Del dugongo", ma lui quindi le chiede: "Mi hai dato del dugongo?". Lei non può che ribattere: "Lo ha detto lei, non io, ha detto dugonghista professionista". Il conduttore si fa poi serio: "Ho cercato di alleggerire con il verso del dugongo, le sorprese alla Ruota non smettono mai, anche una signora che ha vinto 279.300 euro può restarci male sapendo che qui ci sono 200 mila euro", lei prova a consolarsi: "Va bene lo stesso". Samira non si trattiene: "E non era difficile, era anche facile", in riferimento alla frase che non ha saputo indovinare.

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