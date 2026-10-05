La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti interviene dopo il pasticcio del concorrente: "Ti ho salvato dal linciaggio" La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 5 ottobre 2026 è caratterizzata da una gaffe dello sfidante davvero clamorosa, il gesto di Gerry Scotti evita il peggio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 5 ottobre 2026, una nuova settimana, "La Ruota della Fortuna" è regolarmente ai nastri di partenza nella sua consueta collocazione in palinsesto subito dopo il Tg5. Il compito di dare il via alla puntata è affidato come sempre al batterista Diego Fornaciari: "Anche stasera seguiteci perché il divertimento è dietro l’angolo con Gerry Scotti".

A quel punto il conduttore entra in studio trainato dal ritmo della band: "E andiamo! Carichi! I Genesis? Ciao ragazzi, come va? Eccoci qui a cominciare una nuova settimana, vengo a salutarvi da vicino, so che venite da lontano, da Treviso e da Venezia. E quindi vi dobbiamo ringraziare sempre per la vostra pazienza. Dai, siamo pronti, raggiungo la mia postazione, buonasera ai miei concorrenti, buonasera a voi a casa, amici, godetevi questa puntata e benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Angelo, visual merchandising e dj (cosa non ancora rivelata) di Palermo, che in due puntate ha vinto 48.800 euro e la spesa per un anno. Prima di presentare la sfidante Gerry la osserva, sottolineando: "Avrà i tacchi, e invece no. Ha un tacchettino, è una splendida signora, Laura, addetta alla sicurezza all’aeroporto da Fiumicino, con una statura importante". Lui a quel punto le si mette al fianco per verificare la differenza di statura: "Io sono abituato con Samira, ma lei si mette delle zeppe, invece lei no". Il conduttore le chiede se l’abbia mai perquisita, lei nega: "No, perché io suono, ho il ginocchio in titanio e suono". L’altro sfidante è Alessandro, agente di commercio nel food and beverage di Bisceglie.

Non poteva ovviamente mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale come sempre a inizio settimana, questa volta con dei pantaloni e una canotta blu. "Anche il pantalone, un amore per sempre (riferito al brano che è ‘Ever lasting love’, ndr). Bella sberluccicante. Io ho un pigiama così, mi gratto tutto, ma faccio scintille", lei ribatte: "Ho la sua immagine adesso così con questo pantalone, grazie".

La Ruota della Fortuna, puntata 5 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "La locanda di Samira", dedicata a "Tacu-Tacu", dhe è un "piatto unico della cucina peruviana", anche se Alessandro aveva inizialmente parlato di "trevigiana", per questo Gerry Scotti corre ai ripari: "Ti ho salvato dal linciaggio, metà del pubblico è di Treviso". A indovinare la frase è così il campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’astrologia, con un tabellone dal tema "Marte in Leone". Ben presto Angelo trova il "Bancarotta", che prova a prendere la cosa con ironia: "io inizio sempre così", le altre sere si è infatti riscattato al termine della serata. E’ lo sfidante a indovinare la frase, così da guadagnare 4.100 euro. Sul tabellone è indicato: "Troppa energia può portare discussioni", Scotti concorda: "Noi Leone siamo così", anche Samira concorda: "Secondo me non è un male, Luigi è molto carismatico, mette entusiasmo nelle cose, forse anche troppo, ma questo porta a dibattiti, noi parliamo molto, discutiamo in modo positivo e costruttivo, apprezzo questa caratteristica. Lei è così o va in escandescenze e dà di matto?", chiede a Scotti, che ribatte: "La seconda che ha detto. Quello che mi viene rimproverato è che io mi alzo al mattino e già rompo le balle, l’energia nei Leoni è subito. Signori Leone, fate attenzione perché Giove si congiunge a Marte e questo può accrescere questo lato del carattere. Siate energici, ma con moderazione".

Spazio a "Juke Box", a tema "The Loook", è Laura a dare la soluzione e a guadagnare 2.400 euro. La gara a ‘La Ruota della Fortuna’ prevede poi "Chiacchiere da bar", a tema "Orizzonti culturali", questo spinge Scotti a raccontare un aneddoto: "Il mio bar aveva uno strano orizzonte, forse anche il vostro. Aveva il frigo dei gelati, con sopra la Gazzetta, si faceva a turno ad aspettare che uno finisse la Gazzetta, quello era il nostro orizzonte culturale". E’ ancora Laura a dare la risposta esatta, così da salire a 7.800 euro. La frase era dedicata all’arte contemporanea, Samira ha un ricordo: "Mi viene in mente uno che ha fatto discutere, un artista sardo, se non sbaglio, che ha venduto la sua opera per 15 mila euro, era una scultura invisibile, non c’era", ma Scotti ribatte: "No, l’ho presa, l’ho messa in anticamera, è una meraviglia".

Si passa a una manche classica, "Il Regno degli Animali", questa volta incentrata su "Il Roadrunner", Alessandro a indovinare e a salire a 6.400 euro, così da accorciare le distanze dall’altra sfidante. Tutto può comunque cambiare con il "Round Express", specialmente se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria, con un tabellone dal titolo "La spesa", Gerry rivela di amare andare a fare la spesa, idea confermata anche da Samira, nonostante immagina sia difficile per lei perché tutti la possono riconoscere: "Una volta mi sono messa un cappuccio, e un signore mi ha detto: ‘E’ inutile che si mette il cappuccio, tanto la riconosco di più così'", Scotti ribatte: "Devo dire che quando si camuffa passa inosservata", lei concorda: "E’ peggio". A trovare lo spicchio dedicato è Angelo, ma commette un errore sul più bello, che lo porta a perdere tutto. E’ Alessandro a dare la soluzione e a salire a 7.900 euro, mentre nel frattempo anche Laura è tornata a zero.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Pino", al termine ci si trova con Alessandro in testa a 8.900 euro, segue Laura a 2 mila, chiude il campione ancora a zero. A decidere chi vincerà la puntata è ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Nel Selvaggio Ovest", con ogni lettera che ha un valore di 1.100 euro grazie al giro del presentatore, che dice: "Mi vergogno, una delle mie girate più scarse". A dare l’ultima soluzione è Laura, dopo che lei dà la risposta Gerry dice subito: "No", per questo spiega: "La somma fa 8.600 euro, mentre Alessandro ne ha 8.900 euro. Che peccato". E’ quindi Alessandro il nuovo campione, "E’ la dura legge del West e anche la legge de ‘La Ruota'".

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

Il neo campione ha ovviamente la possibilità di rendere il suo bottino ancora più ricco con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Ordine".

Alessandro indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi. Scotti parte mostrando l’unica rossa, anche se prova a tergiversare: "Saltiamo e non glielo facciamo vedere. Ma dai, saltiamo, mi è simpatico, perché devo dargli un dolore, E’ una regola, mi spiace, ma lasci qui 100 euro", lui stava evidentemente scherzando facendogli perdere avesse perso una grossa cifra.

Si decide di aprire prima la numero 3, che contiene 10 mila euro, il concorrente afferma di rispettare la cifra, ma decide di giocarsela, passando alla numero 1. Qui troviamo purtroppo 5 mlla euro, la scelta non è stata delle migliori, si arriva a un totale di 13.900 euro.

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