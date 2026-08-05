La Ruota della Fortuna, Samira Lui e il gesto che ha abolito: "Si perdono soldi, da quando me l'hanno detto ho smesso" Samira Lui è in vena di confessioni a La Ruota della Fortuna mercoledì 5 agosto, c'è un'azione che lei non fa da tempo per timore di avere il portaoglio vuoto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati a metà settimana, si rinnova anche oggi, mercoledì 5 agosto 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", considerata imperdibile per milioni di persone ogni giorno. I Fortuna Five danno il via come di consueto alla puntata, sottolineando un principio importante: "Qua a La Ruota, come nella vita, vince chi non smette mai di crederci, parola di Gerry Scotti", che entra così in studio.

Una volta entrato, il conduttore inizia il suo consueto discorso introduttivo notando un dettaglio particolare: "Guarda Nicla, tutta giallina. I Journey, va che lo facciamo sgolare (riferito al cantante, Marco Galeone, ndr). Viaggiate con noi, ogni sera un viaggio diverso, e allora benvenuti a bordo, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". A quel punto commenta in riferimento al look della and: "Nicla e i suoi pistacchi, mi spiace, forse dovevo dirvelo meglio, ma Nicla ha deciso che adesso vi chiamate Nicla e i suoi pistacchi, un po’ anni ’70. Essendo l’unica donna del gruppo comanda lei, punto e basta".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Emanuele, ricercatore di Buia (Udine), che in due sere ha vinto 138.100 euro. Gerry sottolinea come lui abbia girato diverse città, anche all’estero e come il suo lavoro consista nel continuare a studiare, vuole quindi sapere se una cifra simile possa cambiargli la vita, come se fosse una borsa di studio un po’ in ritardo: "Come tante borse di studio", evidenzia. A sfidarlo sono Giulia, communication specialist di Granarolo (Parma), lei annuncia le sue nozze, previste tra un mese, e Michele, manager di eventi di Cosenza.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, ancora al ritmo di "Vamos a la playa (a mi me gusta bailar)", Gerry la solletica subito sulla sua coreografia: "Mi era sfuggito il gesto del tirar giù l’ombrellone, oggi l’ha aggiunto lei, quindi lo aggiungo anch’io, non è male. Ma lei mi frega, io ci metto una settimana a imparare tutti i tuoi passi, poi mi cambi lo stacchetto ed è un disastro".

La Ruota della Fortuna, puntata 5 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", Samira si presenta con qualcosa tra le mani, lei spiega subito come si tratti di un cuoppo, oggetto del tabellone. Lei sottolinea: "Io ne ho mangiati molti", Gerry quindi comprende: "Allora è napoletano, ma il cibo da strada c’è ormai in tutte le città, i baracchini che lo fanno sono sempre pieni". Questo si rivela essere "un cono di carta pieno di fritti", come indovinato da Emanuele, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Questo spinge la giovane a raccontare un aneddoto personale: "Io l’ho mangiato per la prima volta a Portici, Luigi mi ha portato, ‘a basc u granatiello’, che sarebbe ‘giù al granatello’, in questo viale meraviglioso sul mare. Era buonissimo, una delizia".

Non manca una precisazione di Gerry: "Ancora c’è qualcuno che si domanda: ‘Ma La Ruota va avanti tutta l’estate?’, no, no, ci fermiamo. Stasera, finita questa puntata ci fermiamo e torniamo domani".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il pesce Garibaldi", a dare la soluzione è ancora il campione, che sale a 2.600 euro. Scotti fa un commento sull’animale: "Non è proprio rosso, come le camicie dei garibaldini, l’hanno chiamato Garibaldi perché è un pesce piccolo ma coraggiosissimo. Pur di difendere il suo territorio, attacca pesci dieci volte più grandi di lui, proprio come fece Peppino Garibaldi. W l’Italia!. E’ arancione, hanno sbagliato lavaggio".

Si prosegue con "Tormentoni", a tema "World Hold on", è lo sfidante a dare la risposta esatta e a guadagnare 4.800 euro, cifra che gli consente di passare in vantaggio. Samira sottolinea: "Finalmente potrò cantarla come si deve", Gerry ribatte: "Il fischietto lo fa?", lei a quel punto esegue il ritornello a mo’ di fischio dicendo: "Quello lo so fare", Scotti ribatte: "Una bella gara di fischiatori, adesso non fischia più nessuno, ai bambini non insegnano più a fischiare perché dicono sia maleducato", ma la giovane ha un’altra versione: "A me avevano detto che chi fischia perde soldi, da quando me l’hanno detto mai più", Scotti dice ancora la sua: "Me lo segno anch’io, non fischierò per un po’, a scala 40 non va benissimo",

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Un’estate fa", dal titolo "Estate 1930", è il campione a dare la risposta esatta, arrivando a 4.500 euro.

Arriva un round ricchissimo, "Ciak, si gira", che prevede due Ciak con la stella, da 5 mila euro l’uno, ma anche un Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "Il Ciclone", è Giulia a dare la soluzione, così da insidiare gli avversari e guadagnare 3.700 euro. Il conduttore non riesce a trattenersi dal dire una battuta a Samira: "Te l’ho già detto, se Pieraccioni facesse ‘Il Ciclone 2’ ti chiamerebbe sicuramente, io verrei a vederti al cinema'", dice imitando Adriano Celentano, lei ribatte: "In prima fila la voglio", ma lui ha da ridire: "In prima fila mi si storta il collo, vado in decima".

La partita è quindi apertissima, spazio al "Traghetto Express", a tema "Cuore", Giulia dà la risposta corretta, raggiunge quota 4.700 euro, tutti sono uno vicino all’altro: Michele in testa a 4.800 euro, segue Giulia a 4.700 euro, chiude il campione a 4.500 euro.

A scardinare l’equilibrio ci prova il "Triplete", dal titolo "Versi animali", al termine ci si trova con Michele in testa a 6.800 euro, segue Giulia a 5.700 euro, chiude Emanuele a 4.500 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà davvero "L’Ultimo Round", equilibrato come accaduto raramente, dal titolo "Vantaggio agostano", a dare l’ultima soluzione è Michele, che raggiunge 9.800 euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Pubblico". Michele indovina solo la seconda frase, questo gli garantisce comunque una busta verde. Scotti parte dalla busta numero 1, dove ci sono 5 mila euro, mentre nella numero 3 ce ne sono solo 1.000. Ma cosa c’è nella sua verde? La cifra gli permette quasi di raddoppiare, troviamo 10 mila euro, così da arrivare a 19.800 euro.

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