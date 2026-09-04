La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l'urlo strozzato per la beffa incredibile: "Stavo già gridando". Poi Samira Lui lo bacchetta A La Ruota della Fortuna diventa naturale essere partecipi alla sfida, come ha fatto Gerry Scotti venerdì 4 settembre 2026, amareggiato per un errore in extremis

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Le vacanze sono ormai finite per molti, ma questo non spegne la voglia di seguire "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera come ogni giorno, venerdì 4 settembre 2026. E’ Marco Galeone, cantante dei Fortuna Five, a dare il via alla puntata, questa volta presentando al meglio il quiz, sottolineando che "ogni sera nelle case degli italiani mette tanta voglia di giocare in famiglia", definizione che calza a pennello.

A quel punto Gerry Scotti entra in studio facendo il segno del silenzio con la mano per poi dire: "Tell me what, Tell me why, si domandava 50 anni fa questo signore con la sua tastiera e diceva: ‘Ma è possibile un mondo dove non ci siano guerre? Possiamo vivere in pace tutti insieme? E ancora questa domanda dopo 50 anni è lì, nell’aria, insieme alla musica di Timmy Thomas. Why can we live together, oh mamma, che bei tempi, che bei tempi ragazzo, sai che lui faceva i concerti, faceva delle introduzioni così, anche di mezz’ora e la gente aspettava che lui cantasse, e invece.. Ma tu la canteresti anche? (a quel punto Marco si mette a cantare, ndr). Bene, signori, noi staremmo qui a giocare con voi, ma dobbiamo fare dell’altro, allora insieme ai ragazzi dei Fortuna Five vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Il conduttore lancia una proposta già fatta in passato: "Dobbiamo fare gli stadi, l’anno prossimo non mi fregano, vado a fare gli stadi con i ragazzi".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Giulia di Urbino, che in quattro puntate ha vinto 218.900 euro. Gerry non risparmia i complimenti anche in questa occasione, rimarcando: "Una delle più brave che abbiamo mai conosciuto". Ora lei non nasconde di avere un desiderio: "Un viaggettino, sono dieci anni che non mi muovo tra scuola-casa, scuola-casa". A sfidarla sono Laure, vicedirettrice bancaria di Padova, e Francesco, insegnante di sostegno e laureato di giurisprudenza con la famiglia che ha uno studio legale di Averna (Napoli).

Non può ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un pantalone bianco e un top a fiori. Una volta arrivata, lei chiede a Gerry come stia, lui non si sottrae: "Sto da Dio, oggi mi hanno fatto una canzone i ragazzi, mi ha riempito. Hai sentito che bella storia? Anche tu sei una bella storia, te lo devo dire, non sei male, adesso più ti guardo, ci sto facendo l’occhio", lei conclude: "Era l’ora".

La Ruota della Fortuna, puntata 4 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Shakshuka", che si rivela essere "uova cotte in una salsa piccante", come indovinato da Francesco, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "In fondo al mar", che ha come tema "Lo squalo elefante", questa volta è la campionessa a dare la soluzione, così da guadagnare 1.500 euro, mentre nel frattempo lo sfidante è finito a zero. Spazio all’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", incentrata su "Bossa nostra", questa volta a indovinare la frase è Laure, mossa che le permette di guadagnare in un colpo solo 16.400 euro. Il brano spinge Gerry a fare un commento: "C’è una frase bellissima in tutta la canzone, che ne spiega la malinconia, dice: ‘C’è della musica nel nostro silenzio’, sai quando due non stanno più insieme, poi si incontrano, si guardano un po’ così. Non è il nostro caso, mi stavo impersonificando, tra me e lei c’è una piscina olimpionica", lei concorda: "C’è un mare".

La serata a "la Ruota della Fortuna" in queste settimane estive comprende anche "Compiti per le vacanze", tabellone dal titolo "Presto che è tardi" La frase era: "Corsa all’acquisto di quaderni e astucci", indovinata da Giulia, che sale a 4.600 euro, mentre nel frattempo la sfidate ha perso tutto il bottino accumulato.

Arriva la manche più ricca, "Ciak, si gira", che può consentire a tutti di svoltare grazie ai due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre chi pesca il Ciak con il pop corn deve suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Un americano a Roma", è Francesco a dare la risposta esatta e a guadagnare 1.000 euro.

Non può mancare il "Traghetto Express", a tema "Non è un buon segno", ma anche la campionessa perde subito quanto accumulato a causa del "Bancarotta", episodio che spinge Gerry a sottolineare: "E’ una giornata pazzesca". E’ Francesco a trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, ma quando il tabellone è ancora vuoto, per questo con il rischio di perdere tutto in caso di errore. Lui però ne approfitta e fa il colpaccio, salendo a 6.500 euro.

Il tempo rimasto permette di introdurre nuovamente il round "Un’estate fa", con un tabellone dal titolo "Estate 1904", Giulia non sbaglia, prova a tentare la rimonta guadagnando 2.900 euro. Si arriva al momento del "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Internet", al termine ci si ritrova con Francesco in testa a 7.500 euro, segue Giulia a 3.900 euro, chiude Laure a 1.000 euro. Non resta che attendere "L’Ultimo Round", la manche che consente di stabilire chi vincerà la puntata con un tabellone dal titolo "In città" e ogni lettera che vale 5 mila euro grazie al giro di Gerry, che non può che vantarsi e sentirsi orgoglioso: "Faccio i gesti di tutti gli sport! Mostro! Sapete perché mi gaso? Perché non pago io". La sfidante aveva accumulato ben 50 mila euro, prova a dare la risposta, ma resta incerta sull’ultima parola, Scotti resta colpito: "Non ci posso credere, ha detto tutto… E si è fermata". A quel punto è Giulia ad approfittarne e ad arrivare a 13.900 euro, sufficienti per conservare il titolo. Il conduttore non nasconde il rammarico: "Stavo già gridando: ‘Abbiamo una nuova campionessa’, sai a rete, a tennis, quando c’è il blocco. Ma di cosa poteva essere il campanello? Della bici, mi spiace tanto. I tuoi amici ti prenderanno un po’ in giro con il campanello della bici (era il tema della manche".

"La Ruota delle Meraviglie": la manche per arricchire il montepremi

Giulia può rendere ancora più ricco il suo già cospicuo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve affrontare tre frasi a tema "Ago". La campionessa indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi.

Si parte scegliendo la prima busta da aprire, il papà questa volta suggerisce di aprire la numero 1 per prima, mentre le altre volte aveva preferito puntare sulla numero 3, dove troviamo 10 mila euro. La concorrente decide di rinunciare e passa così alla numero 3, che contiene 15 mila euro, mossa che si è quindi rivelata corretta. Si arriva a 247.800 euro complessivi, Scotti lancia un suggerimento: "La scuola si ingrandisce, ho la netta impressione, dovrai mettere un po’ di budget qui, un po’ lì". Ma cosa c’è nella busta numero 2? Il conduttore tergiversa dando l’idea che la perdita sia cospicua, per questo dice: "Ma scusate, tanto lei i suoi soldi li ha presi, gli altri li ha lasciati, perchè devo infierire e dare un dlore alla signora?", a rispondere è Samira: "Perché sì, è così la regola. Lo dice il notaio, che sono io, controllo". Nella busta in realtà c’erano solo 100 euro, era quindi solo un bluff.

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