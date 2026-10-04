La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui sul suo look: "Come quelli che piacciono a me" Gerry Scotti sembra avere trovato la soluzione a tutti i suoi problemi, come indicato nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 4 ottobre 2026, tutti colti di sorpresa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La domenica sera è spesso per definizione il momento che si trascorre insieme alla famiglia, farlo seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 4 ottobre 2026, può essere la soluzione ideale. Il batterista Diego Fornaciari dà il via alla puntata spiegando cosa vedremo: "Alla Ruota i bei tempi non sono passati, tornano qui ogni sera con Gerry Scotti",

A quel punto il conduttore entra il studio accolto dalla band: "Eccoci qui, ma dove andiamo? Samo contry oggi, è domenica, dai che è domenica, dai che è domenica, e anche alla domenica noi non rinunciamo, anzi essendo italiani assolutamente non rinunciamo alle buone abitudini. I pasticcini, le lasagne, i parenti, e quando arriva quest’ora cosa c’è? ‘La Ruota della Fortuna'".

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Non manca un ulteriore commento: "Che bel pubblico! Sempre donne, gli uomini sono sempre meno, poveretti ci lasciano, e invece loro sono qui. Eh vabbè". Il conduttore ci tiene a fare gli auguri a tutti i Francesco e Francesca, "è San Francesco, è il Santo d’Italia".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Angelo di Palermo, visual merchandising, che ha vinto 24.300 euro e la spesa per un anno. Scotti gli dice: "Ha cominciato così anche Armani, lo sapevi? Faceva le vetrine, poi è diventato Giorgio Armani, magari un giorno sentiremo di Angelo da Palermo". A sfidarlo sono Brigida, impiegata nel marketing per un brand di gioielli di Roma, e Ludovico, analyst bancario di Legnano, ma originario di Amorosi (Benevento).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, ancora con "La testa gira" a farle da sottofondo, questa volta con un abitino rosa asimmetrico. Una volta arrivata, lui la stuzzica subito sull’outfit: "Mi piace quel taglio a fetta di salame. Quando sono così di sbies, si dice a fetta di salame, lì hanno fatto una fetta di quelle che piacciono a me".

La Ruota della Fortuna, puntata 4 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "La locanda di Samira", manche dedicata a "Pallotte cacio e ova", ovvero "un caposaldo della cucina abruzzese", come indovinato da Brigida, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti rivela di averle fatte: "In casa mia mi prendono in giro, ho detto di volerle fare, ho sporcato dappertutto, ma le ho fatte tipo da bowling, ci stava dentro il pollice".

Samira nota poi un dettaglio di Gerry: "Come sta bene, ha tagliato i capelli?", lui ribatte: "Sì, sono andato dal mio tagliagole. No, devo salutare la mia Chiara che non saluto mai".

Si prosegue con "Figli delle stelle", dedicata all’astrologia, che prevede lo spicchio con Giove, che raddoppia quanto guadagnato, mentre quello con Saturno dimezza. Il tabellone ha come titolo "Cari Cancro…", è ancora Brigida a dare la risposta esatta, così da salire a 4.600 euro. E’ la volta di "Juke Box", dedicata a "Che bella vita". Lo sfidante ha la moglie in dolce attesa tra il pubblico, che dovrà partorire tra poche settimane, Gerry quindi gli chiede: "Se nasce qui come la chiamiamo?", lui risponde: "Ruota", Samira suggerisce: "Meglio Fortuna che Ruota", su questo anche Scotti è d’accordo: "Vero, si usa il nome Fortuna". A indovinare la frase è Ludovico, che guadagna 5.400 euro. Anche Gerry si mette poi a cantare: "Ho bisogno di te, come lo zucchero la mattina", Samira sorride: "Lei mangia salato o dolce la mattina?", lui replica: "Dovrei mangiare salato, me l’hanno consigliato, mi dicono vada bene una fetta di salame come la sua gonna, con un po’ di pane". Anche la ragazza dice la sua a riguardo: "Io sono per il dolce, dovrei fare colazione più frequentemente, non sono molto abituata, bevo un caffè", Scotti le dà un suggerimento: "E invece no, vedrà quando arriva a una certa età poi dovrà mangiare".

Il menu a ‘La Ruota della Fortuna’ prevede anche "Chiacchiere da bar", a tema "Ho adottato un trucco", è ancora Brigida a dare la soluzione e a piazzare l’allungo fino a 6.100 euro. La frase era relativa al tentativo di "per restare in forma vado al lavoro in bicicletta", il conduttore dice la sua: "Lo faremmo tutti, solo che le città stanno provando ad adattarsi a questa nuova necessità. Milano ha fatto le piste ciclabili, ma spesso sono in situazioni pericolose. Quando abitavo in Melchiorre Gioia venivo fino a Cologno in bicicletta, facevo tutto il Naviglio e la Martesana, è una ciclabile che vi consiglio, si parte da Milano Nord, si va lungo il Naviglio e si arriva qui davanti ai cancelli di Canale 5. Adesso abito da un’altra parte, è un po’ troppo lontano, complicato".

Arriva il momento de "Il Regno degli Animali", tabellone dedicato a "La marmotta". Gerry fa una domanda alla collega: "Tu sei stata giovane marmotta?", ma lei nega: "Direttamente guida", lui ribatte: "Io mi sono iscritto quando avevo già 28 anni, e non mi hanno preso. Ero marmotto troppo adulto", è Ludovico a dare la risposta e a salire a 6.400 euro. Samira rivela la tendenza dell’animale a raddoppiare il peso prima di andare in letargo, a quel punto Scotti non si trattiene: "Allora io dovrei andare in letargo. E svegliarmi magrissimo". Il conduttore indovina l’indovinello della collega, il pubblico lo applaude, per questo dice: "Basta, altrimenti mi iscrivono alle marmotte veramente".

Non può ovviamente mancare il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Animali", al termine ci si trova con Lodovico in testa a 7.400 euro, segue Brigida a 6.100 euro, chiude Angelo a 3 mila euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Tradizioni cavalleresche" e ogni lettera che ha un valore di 1.300 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è il campione, che riesce così a restare in carica con 9.500 euro, con tanto di occhi lucidi. Gerry sottolinea: "Lo ha rifatto, Samira, come l’altro ieri, è rimasto indietro tutta la puntata. E alla fine Santa Rosalia (la mamma si chiama Rosalia, ndr) fece il miracolo anche questa sera".

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricca la serata con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Tavola". Non manca una nuova battuta di Gerry sull’outfit di Samira, in virtù del lavoro del campione nella moda: "Li vendete voi? Avete anche i cacciatorini?".

Angelo indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi. Il conduttore decide di mostrare subito l’unica rossa, dove ci sono 5 mila euro. La mamma suggerisce di partire con la numero 3, che ha un valore di 100 euro, inevitabilmente lui decide di cambiarla e passare alla numero 1, che contiene 15 mila euro, così da arrivare a un totale 48.800 euro.

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