La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sotto attacco per una canzone: “Censura inutile”. E Samira Lui piange per il suo campione Polemche social per quanto accaduto a La Ruota della Fortuna martedì 4 agosto 2026 a causa di una modifica a un brano suonato dalla band, mentre Samira esulta per il campione

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La settimana prosegue e con essa anche l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, martedì 4 agosto 2026, subito dopo il Tg5. E’ compito come sempre dei Fortuna Five dare il via alla puntata con una presentazione azzeccata, sottolineando che il quiz "da un anno non ha mai saltato un appuntamento, ma stasera fa saltare tutti noi".

E la colonna sonora per l’ingresso di Gerry Scotti calza a pennello, la band ha infatti scelto "Jump", con il conduttore che entra in studio spingendo il pubblico a saltare: "Come on everybody, tutti a casa vostra, saltate! Esatto, bella, bella, bella, sentitela, sono bravi, sono bravi, jump. Gliela farei suonare tutta, il possente suono dei Van Halen a farvi saltare sui vostri divani, sulle vostre poltrone, fate come il nostro pubblico, su le maniche, accogliamoli come meritano, sono i ragazzi dei Fortuna Five, che ancora una volta vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Spazio alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Emanuele di Buia (Udine), ma che ha avuto modo di girare anche l’Europa per lavoro, attualmente ricercatore a Milano al Politecnico. A sfidarlo Daniela, insegnante di matematica e fisica di Monastir (Cagliari) e Christian, direttore tecnica in un’impresa edile di famiglia di Roma.

Non può mancare ovviamente la discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con in sottofondo "Vamos a la playa (a mi me gusta baila), questa volta con un abitino rosa pallido. Una volta arrivata, Gerry sottolinea come sia possibile svelare un segreto ai telespettatori, lei non capisce di cosa si tratti, per questo è lui a spiegare: "Ieri ti ho caldeggiato e segnalato una canzone, ma non dirla, ci state lavorando con Valeriano (il coreografo, ndr)? Me la regalate per la prossima settimana? Tengo alla prossima settimana", lei conferma e dice: "E’ quasi pronta".

La Ruota della Fortuna, puntata 4 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Pudina Chawal", che sta a indicare un "profumato riso basmati con la menta", come indovinato dalla sfidante, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry si sprime a riguardo: "Di tutte le ricette che hai dato questa è una delle più originali, sento il profumo del riso basmati insieme alla menta".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema dal titolo "Il Kelp Gigante", a dare la soluzione è ancora Daniela, che raggiunge 2 mila euro, mentre gli avversari sono a zero. Si tratta in realtà di un’alga, Samira rivela la capacità di crescere dai 30 ai 60 centimetri al giorno, un numero certamente impressionante, che spinge Gerry a fare un’osservazione: "Magari fanno un estratto per i capelli", la giovane ribatte: "Lei sta bene così, io non me la immagino diversamente, solo così non deve togliere quelli dietro. Uno può dire: ‘Mi faccio il melone’, ma lei sta benissimo così".

Si prosegue con "Tormentoni", tabelloni dal titolo "Spiagge" di Renato Zero, è Emanuele a dare la soluzione riscattandosi rispetto a ieri, quando non era a conoscenza dei Righeira, così da guadagnare i suoi primi 9.700 euro, cifra che gli consente di passare in vantaggio. Non è mancata qualche polemica social per una modifica al testo del brano notata quando i Fortuna Five lo hanno eseguito. La band, infatti, ha apportato una lieve modifica al testo e "più disinvolta e più Put**** che mai" è diventata "più disinvolta e malandrina che mai". Un piccolo cambiamento comprensibile e dovuto alla fascia oraria di messa in onda de La Ruota della Fortuna, che vede davanti alla Tv anche molti bambini, ma che non è piaciuto a qualche utente di X: "Non ho capito perché sta censura inutile delle canzoni", "Hanno cambiato la parola a Spiagge. Non ci scandalizzavamo!", "Vabbè adesso non si può neanche cantare la canzone col testo giusto? Era ‘più pu**a’ non ‘più malandrina che mai’, hanno scritto alcuni utenti su X.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 2009", a dare la risposta esatta è Daniela, che raggiunge quota 4.600 euro, così da tallonare il campione. La frase era riferito al record di velocità stabilito da Usain Bolt, Scotti prova a fare la sua consueta esultanza, Samira sottolinea: "Uguali, due gocce d’acqua", lui effettivamente trova una somiglianza: "Dovresti vedermi quando ci sono i buffet, lì sono tra i più veloci della Lombardia".

Tutto è comunque ancora apertissimo, specialmente con "Ciak, si gira", che prevede due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, ma anche un Ciak con il pop corn, che porta invece a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Il corvo", a dare la risposta esatta è Emanuele, che incrementa il suo vantaggio a 15.600 euro.

E’ quindi tempo di "Triplete", a tema "Nessuno", al termine ci si trova con Emanuele, sempre in testa a 15.600 euro, segue Daniela a 9.600 euro grazie al "Triplete", chiude Christian ancora a zero (Gerry non esclude di invitarlo a "La Seconda Chance", che tornerà a settembre). Avremo modo ovviamente di capire chi vincerà la puntata come sempre grazie a "L’Ultimo Round", tabellone dal tema "Interrogativi al mare", è ancora Emanuele a dare la risposta esatta e a raggiungere i 26.100 euro, cifra che gli consente di restare campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Azzurro". Le cose vanno decisamente meglio rispetto a ieri, quando si era ritrovato con tre buste rosse, questa volta invece sfiora l’en plein, indovinando la prima e la seconda frase (se l’avesse fatto avrebbe vinto la macchina). Scotti parte mostrando la busta numero 3, che è rossa, dove ci sono 20 mila euro. La fidanzata di Emanuele invita a scegliere la numero 2, che contiene 5 mila euro, lui sceglie di approfittare dell’occasione e passa alla numero 1, Gerry tergiversa prima di svelare tutto: "Uno cambia sperando di, ma devi mettere da parte che puoi scendere, 100 mila euro!". Il giovane non ci crede e corre ad abbracciare la fidanzata, arriva così a 138.100 euro complessivi.

Samira è in lacrime, a conferma di aver preso particolarmente in simpatia Emanuele, originario del suo stesso paese. A quel punto Gerry interviene e le porge un fazzoletto, un altro lo utilizza a sua volta per gestire la commozione del momento, per questo le dice: "Ogni sera mi costi in fazzoletti", per poi concludere: "Noi ci emozioniamo sempre come dei bambini, abbiamo imparato che La Ruota gira".

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