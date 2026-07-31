La Ruota della Fortuna, Samira Lui si lamenta del fidanzato: "Non si sposa, figuriamoci" Tempo di confessioni a La Ruota della Fortuna venerdì 31 luglio 2026, Samira Lui, decisamente sconfortata, rivela che il fidanzato Luigi non ha intenzione di pensare alle nozze

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si conclude oggi, 31 luglio 2026, il mese, ma "La Ruota della Fortuna" continua a fare compagnia ai tanti appassionati del quiz, cosa che farà anche in tutto il resto dell’estate. I Forutna Five accolgono come sempre con la loro musica Gerry Scotti, che prova a indovinare il brano che stanno interpretando: "Ma cosa sono? I Kiss? Ma che è, Sarabanda? Mi fanno le domande? Ma io i Kiss li riconosco, all right, mamma mia con una carica così vi conviene aumentare il condizionatore in casa, il caldo arriva, arriva, dal pubblicooo! Dalla band, da tutti! Ancora una volta buon venerdì a voi, ben trovati a ‘La Ruota della Fortuna'".

Una volta conclusa la canzone, lui lancia una proposta: "Teniamo la sigla fissaaa! Facciamo la sigla e andiamo a letto. Vabbè, una fetta di anguria e andiamo a letto. Una fetta di melone e andiamo a letto. Questi vogliono magnà".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa Giulia di Rende (Cosenza), ingegnere che ieri ha vinto 42.600 euro, oltre a due e-bike. A sfidarla sono Erminia, responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro di Montesilvano (Pescara) e Riccardo, impiegat commerciale in un’azienda di birra di Modena.

Non può ovviamente mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, questa volta con un abito lilla, sempre con "Buon vento" di Jovanotti e Alfa a farle da sottofondo musicale. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica come fa spesso sul suo outfit: "Ho notato che quando le ho fatto il complimento sul marron glacé, lei fa spesso l’abbinamento marron glacè con violetta, le sta particolarmente bene, le faccio i miei più vivi complimenti".

La Ruota della Fortuna, puntata 31 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Piatti estivi", a tema "Coldskàl", che sta a indicare "l’indiscusso Re dei dessert danesi", come indovinato da Erminia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Spazio a "Cartoline", a tema "Lisbona", a dare la soluzione ci pensa Giulia, che guadagna a sua volta 1.000 euro. E’ il momento dei "Tormentoni", tabellone a titolo "La canzone del Capitano", è ancora Erminia a indovinare la frase, così da salire a 2.200 euro, mentre nel frattempo la campionessa è finita a zero.

Tutto può però cambiare con "Ciak, si gira", manche estremamente ricca grazie alla presenza dei due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si deve stare attenti al ciak con il pop corn, che prevede di dividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "Lo squalo", è Erminia a dare ancora la risposta esatta, così da raggiungere i 4 mila euro. A quel punto la band suona la celebre musica del film, con Gerry che tenta di fare la faccia terrorizzata: "La genialità del compositore della musica, due note e tutto il cinema si ghiacciava, una paura tremenda".

Campionessa e sfidante possono però ancora rifarsi con il "Traghetto Express", specialmente se dovessero trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria e accumulare soldi. Il tabellone ha come titolo "Notti estive", Erminia tiene il pallino del gioco per gran parte del tempo, per poi decidere di dare la soluzione, a quel punto Scotti commenta: "Dopo la G di Gerry viene la soluzione, testina", Samira concorda: "E’ stimolante", La risposta esatta le consente di incrementare il suo vantaggio e salire 11.700 euro, mentre entrambi i suoi avversari sono ancora a zero.

La serata a "La Ruota della Fortuna" comprende anche il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Frasi al telefono". Samira arriva a fare una confessione mentre , ma nessuno indovina l’ultima)Gerry fa capire come una delle frasi si riferisca a quanto accade tra fidanzati in merito al dubbio su chi debba attaccare per primo: "Io non chiamo proprio, odio stare al telefono", a quel punto Scotti ribatte: "Povero Luigi, non lo chiami mai?", lei risponde: "No, ci vediamo direttamente". Al termine ci si trova con Erminia in testa a 12.700 euro, segue Giulia a 2 mila, chiude Riccardo a zero.

A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Lo stakanovista". A dare l’ultima soluzione è Erminia, entrambi i suoi avversari rinunciano a darla capendo di non poter conquistare il titolo, lei arriva così a 20.700 euro, sufficienti per diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Nebbia". Samira si avvicina a Erminia per chiederle se sia sposata, confessando di non averlo capito: "Sono sposata legalmente in America, ma non in Italia, dobbiamo registrare", a quel punto la Lui confessa: "Ero curiosa di capire..". Gerry non resiste e le chiede: "Perché vuoi portare Luigi a Las Vegas?", lei non si sottrae e ribatte: "Non si sposa in Italia, figuriamoci in America..", Scotti conclude: "Luigi non fare il furbo, ti curiamo.. Samira, se vuoi conosco il sosia di Gerry Scotti", lei conclude: "Potrebbe essere un’idea, ma voglio l’originale".

Tutto va benissimo, Erminia fa l’en plein, così da conquistare la macchina, la Fiat 500 Cabrio, sia lei sia il marito hanno gli occhi lucidi increduli. Si decide poi di partire dalla busta numero 1, in sottofondo si sente una signora urlare "Cambia", pur senza sapere il contenuto, a quel punto il conduttore dice: "Quella signora sarebbe da mandare via! Come si fanno a cambiare 100 mila euro?", Samira resta letteralmente a bocca aperta, entrambi sono commossi e ovviamente sorridenti. Ma cosa c’è nelle altre buste? Nella 2 ci sono 10 mila, mentre nella numero 3 solo 5 mila euro, la serata è stata quindi perfetta. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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