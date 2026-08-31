La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti folgorato dalla campionessa: "Una delle più brave in questa stagione". E anche Samira Lui la applaude Si deve riconoscere il talento quando è evidente, come è il caso della nuova campionessa de La Ruota della Fortuna che ha vinto lunedì 31 agosto 2026, come hanno fatto Gerry e Samira

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 31 agosto 2026, una nuova settimana, ma "La Ruota della Fortuna" occupa il suo regolare posto in palinsesto subito dopo il Tg5. A introdurre la puntata è Marco Galeone dei Fortuna Five, che illustra tre caratteristiche del condottiero del game, "energia, ritmo, feeling", elementi che hanno reso Gerry Scotti amatissimo dal pubblico.

Ad accoglierlo è la canzone "Funkytown", che lui riconosce e apprezza: "Ladies and gentlemen, benvenuti nella città più pazza del mondo, troverete i Fortuna Five (e a quel punto si mette a ballicchiare e cantare). Ve la ricordate? Non eravate nati, però la suonano, la remixano, vedo che quelli che hanno la mia età se la ricordano, saranno oltre 40 anni fa. Comunque il ritmo è giusto per cominciare un’altra settimana, ma inizia una settimana e finisce un mese, è l’ultimo giorno di agosto, grazie per avere scelto di trascorrerlo insieme a noi, ve ne siamo grati. Ancora una volta vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Fabio di Milano, non appena Gerry lo nota non può evidenziare un dettaglio già visto ieri sera: "Mi sfida con un’altra delle sue giacche, color albicocca". Il ragazzo in due puntate ha vinto 90.200 euro, oltre a due e-bike. A quel punto il presentatore vuole sapere se abbia pensato come spendere la cifra: "Sicuramente qualche sfizio iniziale, qualche viaggio, poi data la mia giovane età una parte per costruirmi un futuro più solido e più sereno", lui sembra capire: "Vai a finire nel mattone, l’80% di chi ha vinto i soldi con me li ha messi nella casa, è una realtà italiana, negli altri Stati fanno altre cose", lui non lo esclude. A sfidarlo sono Mario di Lucera, laureato in Lingue e in cerca di occupazione, e Giulia, imprenditrice che gestisce una scuola di lingue privata di Urbino.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, con Gerry che prova a ripetere le sue movenze. Una volta arrivata, lui la stuzzica su outfit e canzone: "Che bel completino. Che bello stacchetto, anche qui siamo finiti intorno agli anni ’80", è un brano di Viola Willis.

La Ruota della Fortuna, puntata 31 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Piatti estivi", a tema "Bagna cauda", Gerry sottolinea come sia comunque abitudine del Piemonte consumarla anche quando fa caldo per accompagnare le verdure di stagione. La frase era "un piatto da gustare in compagnia", come indovinato da Giulia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Il conduttore evidenzia: "Mi è piaciuta tanto, in nome della nostra amicizia ti dò 10, meno meno", voto dato praticamente ogni sera.

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il granchio violinista", a dare la soluzione è Giulia, che sale a 3 mila euro. Non manca un video dell’animale, con Samira che commenta: "La femmina l’ha seguito nella sua tana", ma Scotti non concorda: "Non vale, ha scelto un granchio playboy, solitamente un granchio normale ci mette 3-4 giorni", lei precisa: "Questo è un gran conquistatore".

Spazio a un’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "Baila (Sexy Thing)", è ancora Giulia a dare la soluzione, così da arrivare a quota 5.700 euro. Arriva un altro round adatto al periodo, "Compiti per le vacanze", con un tabellone dal titolo "Obiettivo portafoglio", questa volta a dare la risposta è il campione, che guadagna i suoi primi 2 mila euro. La frase era "Basta spese inutili, da settembre si risparmia", Scotti commenta: "L’estate lascia questo senso da cicala, uno spende e spande, quando è in viaggio non ci bada, poi torna a casa a fare i conti ed è un po’ più complicato", Samira è d’accordo solo parzialmente: "Uno lavora tutto l’anno, bisogna godersi anche determinate cose", a quel punto Gerry conclude: "Bene fare un mix".

Tutto può cambiare con la manche più ricca, "Ciak, si gira", che prevede i due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si deve stare lontani dal Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato ad "American Gigolò", è ancora Giula a dare la risposta così da fare un balzo importante fino a 11.800 euro. Il presentatore racconta un aneddoto sul film: "Io non posso non pronunciare ‘American Gigolò senza evocare Richard Gere, è bello, giovane, faccia da furfante. Eppure sai chi ha rifiutato il ruolo? John Travolta", Samira ribatte: "Ah, pensavo lei", lui a quel punto confessa: "Io non l’avrei fatto. Scene d’amore, quelle robe lì non riesco, mi vengono male, fosse stata d’azione sì. Io mi vergogno".

Non può mancare il "Traghetto Express", tabellone dal titolo "Al ristorante", è Mario a trovare lo spicchio dedicato, ma a causa di un errore perde tutto facendo svanire il suo tentativo di rimonta. Samira non si trattiene: "Ma ha i soldi, perché non comprate? Io mi dispero", Gerry le chiede quindi: "Vuoi un fazzoletto?", ma la giovane rifiuta: "Mi trattengo", il presentatore concorda: "Lei si appassiona alle gare, come sono appassionato io". A dare la soluzione è il campione, che raggiunge quota 5.300 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche il "Triplete", a tema "Colpa", al termine ci si trova con Giulia che riesce a farlo guadagnando 5 mila euro. Il tempo rimasto consente di fare un altro "Triplete", a tema "Brioche", una volta concluso Giulia è in testa a 17.800 euro, segue Fabio a 6.300 euro, chiude Mario a 1.000 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "L’uccellino", a dare l’ultima soluzione è ancora Giulia, che arriva a quota 22.300 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa. Samira è entusiasta e la applaude: "Ma come hai fatto? Bravissima", anche Gerry concorda: "E’ una delle più brave che abbiamo avuto in questa stagione, onore al merito. Sappiamo che è un gioco di fortuna, ma quando una è brava è brava".

La concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Pila". I primi due tabelloni vengono indovinati in soli sei secondi, Gerry la esalta ancora dicendole: "Questa è brava veramente". E arriva a concludere al meglio con l’en plein, il conduttoe gioisce con lei: "Che campionessa, ha tenuto mezzo minuto, non scherziamo", Samira concorda: "Sono felicissima, complimenti, non è scontato, è vero la bravura, ma la freddezza". Il papà suggerisce di partire dalla numero 3, che contiene 1.000 euro, lei la restituisce e passa alla numero 1, sempre su consiglio del genitore, dove troviamo 5 mila euro. A quel punto lei tenta il tutto e per tutto e conclude con la numero 2, prima di svelare il tutto Scotti sottolinea "Sono veramente felice per voi, per te e per come è andata la puntata, ci sono altri 20 mila euro", così da arrivare a 42.300 euro.

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