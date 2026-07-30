La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stufo del flauto di Samira Lui: “Volevo bruciarlo”. Ma lei risponde con uno show da 10 e lode Nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 30 luglio 2026 Samira Lui torna musicista, la reazione di Gerry Scotti non è delle migliori, ma c'è chi apprezza

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, giovedì 30 luglio 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", diventata una compagnia imprescindibile da più di un anno per milioni di persone. Gerry Scotti viene accolto come di consueto in studio dai Fortuna Five, che sottolineano come il programma sia "nato in America, per poi girare il mondo e arrivare fino a qua", lui si collega quindi a questo per il suo discorso introduttivo.

"Born in the USA, ma cos’è questa canzone? Sono loro, i New Trolls? Cosa vanno a trovare i miei ragazzi, anche brani che nemmeno ricordavo, è il loro modo per creare in me quella sorpresa che spero di trasferire anche nelle vostre case, vi diamo il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Nicola, medico di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), che in due sere ha vinto 60.600 euro. A sfidarlo sono Ilaria, professoressa d’orchestra di Milano (nata a Gubbio) e Giulia, ingegnere informatico di Rende (Cosenza).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abito verde lime, sempre con "Buon vento" di Alfa e Jovanotti a farle da sottofondo. Una volta arrivata, Scotti la stuzzica subito sul suo outfit: "Mi piaci color pistacchio", lei replica: "So che è il suo gusto preferito". Lui conferma: "Nel gelato sì, nocciola, cioccolato e pistacchio". Lei non manca di fare una battuta: "Sono contenta perché c’è un mio collega, uno che suona il flauto (è il marito della concorrente Ilaria, ndr)", lei a quel punto va a prendere il flauto dicendo: "Io ce l’ho sempre qua pronto", anche se Scotti era di parere diverso perché afferma: "Io volevo bruciarlo, quindi solo un salutino piccolo". Lei si mette a suonare "Fra Martino Campanaro", il musicista le dà dieci.

La Ruota della Fortuna, puntata 30 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Panissa Ligure", che si rivela essere "un piatto che è anche un modo di dire", come indovinato da Ilaria, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 1952", a dare la soluzione è Giulia, che guadagna 1.200 euro. La serata prevede anche "Tormentoni", tabellone dal titolo "Asereje", questa volta a dare la soluzione è Nicola, che guadagna ben 15.400 euro, così da passare nettamente in vantaggio, mentre nel frattempo Giulia è finita a zero.

E’ il momento di "Ciak, si gira", manche particolarmente ricca grazie ai due ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe stare lontani dal ciak con il pop corn, che prevede di dividere quanto accumulato con i due avversari. Il tabellone ha come titolo "Don Camillo", Giulia parte subito trovando il Ciak, Scotti invita Diego della band a fare un rullo di batteria per aumentare la sorpresa, questa volta ci sono i pop corn, anche se lei non perde niente, mentre restano gli spicchi che consentono di guadagnare. Giulia riesce poi a rifarsi e a dare la soluzione, così da balzare a 14.800 euro, cifra che le permette di tallonare il campione.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche il "Traghetto Express", che può scardinare ulteriormente le carte in tavola se si trova lo spicchio dedicato, a tema "Una caramella", Ilaria sembrava davvero in piena rimonta, ma sul più bello trova il "Bancarotta". La mano passa a Nicola, che confessa di essere spaventato dal "Bancarotta", ed è proprio quella che trova. A quel punto Giulia ne approfitta e dà la soluzione, arrivando a 15.800 euro, mentre entrambi gli avversari.

Non può ovviamente mancare nella serata il "Triplete", a tema "Amicizia", di cui oggi si celebra la Giornata Mondiale, al termine ci si trova con Giulia in testa a 15.800 euro, segue Ilaria a 2 mila, chiude Nicola a 1.000. Il tempo a disposizione rimasto consente di fare un altro "Triplete", questa volta con argomento "Temporali", ora è Ilaria a farlo, così da accorgiare le distanze e arrivare a 7 mila euro. A stabilire chi vincerà la puntaata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", dal titolo "Fantasia", a dare l’ultima soluzione è Giulia, che raggiunge quota 22.600 euro, cifra che le consente di diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Piante e modi di dire". Giulia indovina la seconda e la terza frase, così da avere due buste verdi. Prima di procedere con le buste, Gerry fa un’altra battuta a Samira: "Ti stavo guardando, non sei male. Ogni tanto tra colleghi non ci si guarda neanche, invece hai un qualcosa di pistacchio che a me piace". Il fidanzato della campionessa la invita a partire dalla numero 3, che contiene 10 mila euro, lei decide di cambiarla, si passa così alla numero 2, dove troviamo 20 mila euro, la scelta si è rivelata quindi corretta, così da balzare a 42.600 euro. Ma cosa c’è nella numero 1? Prima di aprirla il conduttore invita la coppia a scambiarsi un bacio, per poi tergiversare: "Chi glielo dice? Era ‘dormire sugli allori’, e che dormire, e che allori, vi tocca pedalare", ci sono infatti le due biciclette elettriche, che vengono comunque conquistate.

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