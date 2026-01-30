La Ruota della Fortuna, show di Gerry Scotti e Samira Lui (nonostante Corona) e polemica finale: “Non ha senso” Mentre impazza la bufera dopo gli attacchi di Corona, Scotti e Samira Lui guidano una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Critiche del web agli autori: cosa è successo nella puntata del 30 gennaio.

Venerdì ‘corto’ per Gerry Scotti, che stavolta tiene banco su Canale 5 solo in access prime time con La Ruota della Fortuna senza dilagare in prima serata con La Ruota dei campioni, come successo nelle passate settimane. Nello studio del quiz show di Canale 5 va in scena la solita serata ricca di verve, spirito ed emozioni, arricchita dalla visita a sorpresa di Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti in prime time con la nuova fiction E’ colpa dei sensi diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo (Qui la nostra intervista alla coppia). A fine serata trionfa ancora una volta la campionessa Sabrina, purtroppo protagonista di un finale sfortunatissimo (con tanto di polemica social): ecco cosa è successo nella puntata di venerdì 30 gennaio 2026.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 30 gennaio 2026

Stasera a La Ruota della Fortuna gioca ancora Sabrina, che ieri al debutto ha incassato 28.100 euro. Stavolta i suoi sfidanti sono Geo e Daniele, due giovani ragazzi ben preparati ma non abbastanza per soffiarle il titolo. Al termine della sfida, infatti, la campionessa in carica ha la meglio mettendosi in tasca altri 23.500 euro. Per sua sfortuna, però, la manche finale de La Ruota delle meraviglie – questa sera a tema ‘album’ – si rivela sfortunatissima. Sabrina indovina gli ultimi due tabelloni garantendosi la possibilità di aprire altrettante buste. La prima contiene 10mila euro, ma la campionessa decide di non tenere il premio per andare a scoprire il contenuto della seconda, ma si rivela una scelta pessima: dopo pochi secondi di suspence, Gerry Scotti svela infatti che il premio incassato ammonta ad appena 100 euro.

"Ci è rimasta male", osserva Samira Lui, sinceramente dispiaciuta. Ma la campionessa tornerà in studio domani e intanto può consolarsi col montepremi totale incassato in queste prime due apparizioni a La Ruota della Fortuna: 51.700 euro.

Le polemiche social: "Non ha senso"

Da segnale anche una piccola polemica esplosa sui social al termine della puntata. Molti utenti su ‘X’ hanno contestato l’abbinamento del titolo de La Ruota delle Meraviglie – album – alla frase scelta dagli autori per il terzo tabellone: "In un disco si chiamano tracce". Un abbinamento che ha riscosso parecchie critiche. C’è chi ha scritto: "Sì ma il terzo tabellone non aveva senso. Che vuol dire che l’album si chiamano (?) tracce in un disco", oppure: "Però le tracce in un disco sono i singoli brani musicali: che c’entra la parola "Album" che descrive una raccolta di più brani? Semmai "Se musicale contiene molte tracce" #LaRuotaDellaFortuna", e ancora: "Sì ma il terzo tabellone non aveva senso. Che vuol dire che l’album si chiamano (?) tracce in un disco".

Il momento difficile di Gerry Scotti e Samira Lui

Anche stasera Gerry Scotti e Samira Lui hanno condotto La Ruota della Fortuna con il consueto buonumore, ma per loro non sono giorni facili. Entrambi sono finiti nel tritacarne mediatico a causa di Fabrizio Corona, che nel suo format online li ha presi di mira– insieme al cosiddetto ‘sistema Mediaset’ – con illazioni non provate relative alla loro sfera personale. Scotti, accusato di aver intrattenuto rapporti sessuali con le "Letterine" ai tempi di Passaparola, ha replicato con una intervista al Corriere in cui ha definito come "falsità imbarazzanti" le parole dell’ex re dei paparazzi. Una versione confermata da molte Letterine che nelle ultime ore si stanno facendo avanti per testimoniare sul comportamento corretto del conduttore lombardo. Samira invece con ogni probabilità lo farà domenica 1 febbraio, quando sarà ospite nel salotto di Verissimo. Mediaset ha già annunciato la propria intenzione di tutelare l’immagine dei due artisti (oltre a quella degli altri volti dell’azienda tirati in ballo da Corona) in ogni sede competente.

