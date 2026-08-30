La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti smonta il suo campione: “Si è montato la testa”. Poi esulta con Samira Lui (ma sbaglia Santo) A La Ruota della Fortuna domenica 30 agosto 2026 Gerry Scotti non si trattiene e critica il campione, anche se qualcuno dall'altro sembra essere venuto in suo aiuto.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Siamo arrivati a domenica 30 agosto 2026, ma "La Ruota della Fortuna" non può mancare nel palinsesto di Canale 5 anche in questa serata di fine estate. Marco Galeone dei Fortuna Five dà come sempre il via alla puntata, presentando al meglio il quiz, sottolineando che "con il suo fascino senza tempo ha dato una scossa alla nostra estate", per poi accogliere Gerry Scotti in studio travolto dal ritmo della loro musica.

"Eh, Johnny be good (il riferimento è alla canzone, ndr), dai dai che finisce anche agosto, dai dai che ritorniamo tutti a lavorare (lui non riesce a trattenersi dal cantare e ballare, ndr). Sì, hanno voluto chiudere il mese di agosto con qualcosa di indimenticabile, i ragazzi dei Fortuna Five vi salutano anche questa sera con Johnny be Good e vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'". Il conduttore conclude il suo intervento: "Faccio come con le ricette di Samira, voto 10–, il 10 non lo dò mai".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Fabio di Milano, che ha vinto 66.400 euro e due e-bike, con Scotti che sottolinea come "appena diventano campioni s montano la testa, guardate che giacca color salmone si è messo, ieri mi sembrava così sobrio, ma lo dico con invidia perché mi piace". A sfidarlo sono Marianna, contabile di Nocera Inferiore (Napoli) e Francesco di Como.

Affascinante come sempre la discesa dalle scale di Samira Lui, per l’ultima volta con "Ostia Lido" di J-AX come stacchetto musicale, questa volta con un abitino celeste.

La Ruota della Fortuna, puntata 30 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Piatti Estivi", a tema "Panera", che si rivela essere "il semifreddo esclusivamente genovese", come indovinato da Francesco, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry coglie l’occasione per fare un complimento a Samira: "Lei sarebbe una bellissima panera, è un po’ panna e ..", lei concorda e risponde: "Un po’ cremoso, e un po’ cioccolato, no un po’ caffè, un po’ caffelatte", ma Scotti chiude: "Non esageriamo".

Gerry saluta come sempre parte del pubblico in studio, alcuni di loro vengono da Brescia, lui sottolinea: "Senti come gridano, sono tutte leonesse", in rifermento al soprannome della città, per questo Samira vuole conoscerne la motivazione: "Mio nonno mi diceva sempre, sposa una bresciana, ma lui ha sposato una pavese, cosa ne so, è colpa di mio nonno".

Si continua con "In fondo al mar", a tema "Lo squalo volpe", a dare la soluzione è il campione, che guadagna 1.400 euro. Il conduttore fa una battuta a Samira, chiedendole se sapesse quale sia il miglior amco dello squalo volpe, è lui a rivelarlo: "Il pesce gatto", lei quindi capisce subito, visto che il riferimento è a il gatto e la volpe. Spazio a una manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "Run to me", questa volta è la sfidante a indovinare la frase, mossa che le permette di guadagnare 7.100 euro. Il presentatore ci tiene a parlare di Tracy Spencer, interprete del brano. "Lei si chiamava come il grande attore, Spencer Tracy. Non l’ho più incontrata, ho letto un’intervista, lei vive a Londra, è sposata ha bambini, alla domanda: ‘Cosa le manca dell’Italia?’ ha detto: ‘Gli spaghetti e Gerry Scotti’. Che bei ricordi a quelli di DJ Television".

Si prosegue con un’altra manche adatta al periodo, "Compiti per le vacanze", tabellone dal titolo "Stare sul pezzo", che proseguirà "finché non inizia la scuola, poi ne troveremo altri", sottolinea la Lui. La frase era: "Leggere un quotidiano per rimanere aggiornati", indovinata dal campione, che sale a 3.700 euro. Gerry chiede quindi a Samira se lei sia "cartacea o digitale", lei confessa: "Una volta cartacea, adesso sono cascata anch’io nel digitale", ma lui è di parere opposto: "Io se no sento l’odore della carta e della stampa non mi sembra di leggere il giornale, io sono cartaceo. Ma ho un dato agghiaciante, l’AGCOM ha pubblicato una ricerca, in 25 anni il numero dei quotidiani cartacei è diventato un decimo rispetto all’inizio del secolo. Il cartaceo è abbandonato dai più, ma è una bellissima abitudine da conservare".

Arriva il momento del round piùricco, "Ciak, si gira", che prevede i due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro, mentre si dovrebbe stare lontani dal Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "L’impero colpisce ancora", è Fabio a dare la soluzione, così da salire a 5.700 euro.

Non può mancare il "Traghetto Express", dal titolo "Regola del Mondiale", è Marianna a trovare quasi subito lo spicchio dedicato, ma un errore la porta a perdere tutto, vanificando così il vantaggio che era riuscita a ottenere. E’ ancora Fabio a dare la risposta, arrivando a quota 6.900 euro.

Le distanze tra i concorrenti non sono ancora così elevate, non sono esclusi quindi cambiamenti con il "Triplete", a tema "Avanti", al termine ci si trova con Fabio in testa a 8.900 euro, seguono i due sfidanti con 1.000 euro a testa. A stabilire chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Nella lingua italiana", a dare l’ultima soluzione è Fabio, che approfitta di due errori dei suoi avversari, questo gli permette di salire a 13.800 euro, cifra che gli consente d restare campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve affrontare tre frasi a tema "Drago".La prima frase, indovinata, era "Il mostro che sputa fuoco", Gerry ne ricorda il nome, Grizù, ma Samira non lo conosce, cosa che a lui sembra strana visto che lui aveva l’abitudine di leggerlo sempre a suo figlio. Il giovane sfiora l’en plein, indovina la prima e la terza frase, così da avere due buste verdi. Il conduttore parte aprendo l’unica rossa, che era riferito alla leggenda di San Giorgio, anche se lui lo aveva confuso con San Gennaro, per questo dice: "San Gennaro ha fatto la grazia, è buono, ha deciso di non farti patire, qui ci sono solo 100 euro". La sorella gemella suggerisce di aprire prima la numero 1, dove troviamo 5 mila euro, entrambi decidono di cambiare e passare alla numero 3, cosa che non aveva fatto ieri. Gerry sottolinea: "Da quando ha messo questa giacca color melone si è montato la testa, azzarda di più, vediamo domani che colore metterà, ma fai bene, è un gioco". Questa contiene 10 mila euro, la mossa si rivela corretta, così da arrivare a 90.200 euro.

Potrebbe interessarti anche