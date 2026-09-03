La Ruota della Fortuna, Samira Lui gela la campionessa (coi 200mila euro): “Dovevi fermarti”. Poi organizza la cena speciale con Gerry Scotti A La Ruota della Fortuna giovedì 3 settembre 2026 Samira Lui svela una sorpresa amara alla campionessa che ha conquistato tutti, ma ha in mente altri piani interessanti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Pensare a una serata senza "La Ruota della Fortuna" è ormai diventato quasi impossibile per milioni di persone, per questo anche questa sera, giovedì 3 settembre 2026, saranno in tanti a seguire il game. Marco Galeone, cantante dei Fortuna Five, ha come sempre il compito di dare il via alla puntata, questa volta ha pensato a una presentazione in grande stile per Gerry Scotti, definito "il padre dei conduttori televisivi, lo zio di tutti noi".

Il conduttore entra quindi in studio accolto dalla musica della band: "Facciamo piangere la chitarra di Eric Clapton, questa sera il nostro Ale è la mando, è slow hand, gli occhi di tuo padre (in riferimento alla canzone scelta, ndr). Che bella, ancora una volta mi fate commuovere, quando toccate Eric Clapton è una cosa pesante per me, ancora una volta i nostri Fortuna Five vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Giulia di Urbino, per cui sin dalla sua prima partecipazione Gerry ha speso belle parole, ora la definisce "un vero fenomeno, lasciatemelo dire. Faccio questo programma da più di tredici mesi consecutivi, questa è una campionessa veramente in gamba", che finora vinto 186.500 euro. Scotti la invita quindi ad allargare il suo istituto di lingue, come lei stessa aveva intenzione di fare in caso di vincita importante, per questo vuole sapere da lei come voglia agire: "Abbiamo oltre 100 studenti, tra tre mesi e 19 anni, abbiamo bisogno di più aule, la mia scuola sta già avendo una crescita ma abbiamo bisogno di spazi aggiuntivi, siamo su 2-3 città diverse". A sfidarla sono Eleonora, studentessa di tecnico di laboratorio biomedico di Sassari, e Mario di Giarre (Catania).

A loro si aggiunge Samira Lui, questa volta con una camicia rossa e shorts a fiori con la stessa tonalità. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica indicando una signora: "E’ pazza, è la tua sarta e fa lo stacchetto meglio di te", lei si complimenta: "Brava Maria, è sempre lì che controlla, vuole che l’abito sia tutto perfetto".

La Ruota della Fortuna, puntata 3 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Moutabal", che si rivela essere "crema a base di melanzane arrostite", come indovinato da Giulia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di proseguire Gerry saluta come di consueto parte del pubblico in studio, alcuni di loro vengono da Novara e Arona, questo suscita in lui un aneddoto: "Sono affezionato, ho fatto il militare a Novara e ho avuto la casa ad Arona, dove passavo tutti i weekend, magari qualcuna di quelle ragazze lì si ricorda di me, 40 anni fa". Samira nota che una di loro ha effettivamente alzato la mano, lui quindi commenta: "Sì, mi sembra di ricordare qualcosa", ma anche Samira non si trattiene: "Vengo a farle delle domande dopo". Presente anche un ospite, lo chef Luigi Gandola di un ristorante di Bellagio, sul Lago di Como, il conduttore promette: "Grazie per essere venuto a trovarci, ricambieremo la visita, sappilo. Sappi che quella è magra così, ma magna di brutto, io ti avviso. E beve anche", Samira assicura: "Prenotiamo già un tavolo", anche se Scotti è cauto: "Prenotiamo anche l’autista, è meglio".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "La medusa uovo fritto", a dare la soluzione è Mario, che porta a termine il lavoro fatto dalla campionessa che ha poi trovato un "Passa", così da guadagnare 2.400 euro. Spazio a un’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "50 Special", questa volta è Eleonora a dare la risposta esatta, così da guadagnare 1.000 euro. Anche in questo caso Scotti si lascia andare a un ricordo: "Io ho vissuto quella generazione, c’era lo slogan di questo scooter famosissimo (la Vespa, ndr), era: ‘Chi Vespa mangia le mele'", in riferimento alla mela simbolo del peccato, quindi chi aveva la Vespa poteva sperare in qualcosa in più. Infatti io avevo il Ciao", ma Samira lo consola: "Sempre meglio di niente, poi era un gran bel motociclo", ma Gerry è di parere opposto: "Sulla Vespa riuscivi a portarne qualcuna, sul Ciao mi dicevano: ‘Passa domani'".

Arriva un’altra manche introdotta recentemente, "Compiti per le vacanze", tabellone dal titolo "Nessun problema". La frase era "Risolvere tutte le equazioni algebriche", è Giulia a indovinarla, mossa che le consente di salire a 3.400 euro, mentre la sfidante è tornata a zero. Tempo di memorie passate anche in questo caso per il presentatore: "Non ero forte in matematica, algebra, quelle robe lì", anche Samira dice la sua: "No, io ho amato la matematica fino alle elementari, poi dalle medie odio". Scotti continua: "L’ho amata poco, tenevo sempre come ultimi compiti quelli di matematica, poi quando tornavo a casa i primi giorni di settembre dovevo fare le equazioni algebriche, ecco perché mi ricordo di periodi passati in casa perché non riuscivo a farle".

Tutto è comunque ancora ricchissima, a maggior ragione con la manche più ricca, "Ciak, si gira", dedicata a "Suspiria". Sul finire del tabellone è Eleonora a trovare il Ciak, quando ha accumulato 1.800 euro, purtroppo però c’è il pop corn, questo la porta a distribuire 900 euro a testa ai suoi avversari, ma si riprende subito con lo spicchio da 3 mila euro. Alla fine a indovinare la frase è proprio lei, mossa che la porta ad accumulare 3.300 euro.

Arriva il "Traghetto Express", che può essere davvero decisivo viste le distanze ridotte tra i vari concorrenti, con un tabellone dal titolo "Al Luna Park". E’ Mario a trovare lo spicchio dedicato per giocare in solitaria quasi subito, lui ne approfitta e dà la soluzione salendo a quota 9.900 euro.

Non può ovviamente mancare il "Triplete", a tema "Casa", a farlo è la campionessa, che aggiunge 5 mila euro al suo bottino. Il tempo residuo consente però di fare un altro "Triplete", a tema "Ora", al termine ci si trova con Giulia in testa a 10.400 euro, segue Mario a 9.900 euro, chiude Eleonora a 4.300 euro. A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "Jukebox" e ogni lettera che vale 1.400 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è ancora Giulia, che raggiunge quota 17.400 euro, cifra che le consente di restare campionessa.

Un montepremi da arricchire con "La Ruota delle Meraviglie"

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ancora il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Pezzo". Giulia indovina la prima e la terza frase, così da avere due buste verde, rendimento che Gerry sottolinea sia "all’altezza della tua fama".

Il conduttore apre innanzitutto l’unica busta rossa, dove ci sono fortunatamente solo 100 euro. Il papà suggerisce come le altre sere di partire dalla busta numero 3, che contiene 10 mila euro, lei sceglie di sperare in qualcosa di meglio, per questo passa alla numero 1, dove troviamo 15 mila euro, mossa quindi azzeccata. Si arriva a un totale di 218.900 euro in quattro puntate. Samira mostra come sempre la posizione della busta da 200 mila euro: "Giulia, avresti potuto raddoppiare la tua cifra se solo ti fossi fermata un po’ prima, era la busta che avrebbe preso". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche