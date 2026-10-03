La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti travolto dalla campionessa (in lacrime): “Clamoroso”. E per Samira Lui è una vittoria speciale Sabato 3 ottobre 2026 si è tornati all'antico a La Ruota della Fortuna, con la puntata rapida per poi dare la linea a Tu sì que vales, quella dedicata ai concorrenti sfortunati

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non riposa neanche il sabato sera, pronta a tenere compagnia a chi vuole trascorrere qualche momento di divertimento e allo stesso tempo mettersi alla prova con i concorrenti nella puntata di oggi, sabato 3 ottobre 2026. Questa volta si torna all’antico, con "La seconda chance", l’appuntamento dedicato ai concorrenti più sfortunati, con la presenza dei Fortuna Five e del cantante che ha nel frattempo lasciato la band, Marco Galeone, che spiega cosa vedremo: "Gira stasera per i meno fortunati la ruota della riscossa, ‘La seconda chance'".

A quel punto Gerry Scotti entra in studio con in sottofondo una delle sue canzoni preferite, "Happy Together", "E che sia festa, anche per chi non lo è stata, anche per i pià sfortunati ma che con la loro bravura e la loro simpatia ci avevano colpiti. Eccoli lì, li ho schierati, per dare loro una seconda chance. E sono ancora i ragazzi dei Fortuna Five a darvi il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa così alla presentazione dei concorrenti, Eugenio, macellaio di Massa; Chiara di Treppo Grande (Udine) e Giuseppe, portalettere di Missilmeri (Palermo).

A loro si aggiunge ovviamente Samira Lui, con un abito total black longuette con tanto di spacco, al ritmo di "Canto d’amore" di Angelina Mango e Marco Mengoni.

La Ruota della Fortuna, puntata 3 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte con "La Ruota del tempo", a tema "Nel 2011", a dare la soluzione è Chiara, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. La puntata prosegue a ritmo frenetico, come capita spesso quando si deve poi dare la linea a "Tu sì que vales" si prosegue così con il "Round Musicale", dedicata a "Dove si balla". Anche questa volta la serata non si rivela troppo fortunata, sia Chiara sia Giuseppe trovano subito il "Bancarotta", mentre nel caso di Eugenio è la volta del "Passa". A quel punto Gerry non si trattiene e sottolinea: "Adesso mi ricordo perché vi ho fatti chiamare". E’ Eugenio a dare la soluzione e a salire subito a 7.600 euro.

Spazio a "Il Regno degli Animali", dedicato a "L’uccello ombrello", questa volta è Chiara a dare la soluzione e a guadagnare 1.500 euro.

Arriva il momento di una manche estremamente ricca, "Ciak, si gira", grazie allo spicchio con il Ciak con le stelle, che raddoppia, mentre quello con il pop corn obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone dedicato a "Roma Città Aperta", ben presto però le cose non vanno bene nemmeno a Eugenio, che trova il "Bancarotta", vanificando quanto accumulato fino a quel momento. Al giro successivo la stessa sorte capita anche a Chiara, così da rendere la partita davvero apertissima. "Non si smentiscono", sottolinea Samira. E’ Giuseppe a dare la risposta e a fare un importante balzo arrivando subito a 16 mila euro.

E’ già tempo de "L’Ultimo Round", a tema "Che fastidio" e ogni lettera che ha un valore di ben 5 mila euro grazie al giro di Gerry, un’occasione quindi per tutti di far svoltare la serata. A dare l’ultima soluzione così da stabilire il vincitore della puntata è Chiara, che ribalta tutto salendo a 25 mila euro. Anche Scotti resta sorpreso: "Clamoroso, era a zero fino a un istante fa, era a zero fino a un secondo fa". Lei ha gli occhi lucidi e fa un sospiro, incredula a sua volta di quanto successo.

La campionessa ha così la possibilità di rendere ancora più ricca la serata con "La Ruota delle Meraviglie" e tre frasi a tema "Zaino". La concorrente indovina la seconda e la terza, così da avere due buste verdi, Scotti commenta subito: "La tua compaesana se l’è cavata benissimo", Samira è altrettanto felice: "Sono contentissima per lei". Si parte aprendo subito l’unica rossa, dove ci sono solo 1.000 euro. La mamma suggerisce di aprire la numero 2, che contiene 20 mila euro, lei sceglie di tenerli: "Faccio la musicista, faccio tanti soldi e li accetto", anche Scotti è d’accordo: "Ogni tanto un ragazzo che ragiona". Il conduttore guarda poi la mamma di Chiara e dice: "La mamma mi supplica di non aprire quella busta, il film: ‘Non aprire quella busta’, ma io di regola devo aprirla. Ma ditemi, sono obbligato a dirglielo? Lei è contenta così, perché le devo dare un dolore, è il regolamento, in America fanno così, la le spengo il sorriso, 45 li ha, ma guardate cosa avrebbe avuto: 100 euro". Il conduttore stava evidentemente facendo un bluff. "Ho fatto uno scherzo", dice Gerry, anche Samira tira un sospiro di sollievo: "Mi hai fatto prendere male".

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