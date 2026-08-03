La Ruota della Fortuna, Samira Lui affascinata dal campione: "Vedetevi in pizzeria", Gerry Scotti organizza l'incontro A La Ruota della Fortuna lunedì 3 agosto 2026 Samira Lui confessa una passione per il campione, Gerry Scotti non si trattiene e li invita a vedersi fuori dallo studio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 3 agosto 2026, una nuova settimana per "La Ruota della Fortuna", diventata una compagnia imprescindibile per milioni di persone, che non riescono a pensare di trascorrere una serata senza il game, I Fortuna Five danno come sempre il via alla puntata, sottolineando come "tutti sono pazzi di lei perchè non finisce mai di stupire", in riferimento ovviamente al programma, che da tempo ottiene ascolti altissimi.

A quel punto Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica della band, lui la riconosce subito, si tratta infatti di "She drives me crazy" dei Fine Young Cannibals, che lui definisce "gruppo raffinatissimo degli anni ’80". "Sonorità riconoscibili al volo, le sonorità che i nostri ragazzi vi riproducono per la vostra gioia – dice nel suo discorso introduttivo -. i Fortuna Five in versione pistacchio per l’occasione, in riferimento al colore della camicia che indossano, tranne lei (Nicla Ozenda, ndr), lei si distingue. Grazie pubblico, grazie a voi e benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Erminia, che in tre puntate ha vinto 176.900 euro, oltre alla Fiat 500 Dolce Vita. Il conduttore è interessato a conoscere qualcosa in più su di lei: "Io pratico tessuti aerei -confessa -. Faccio coreografie in aria su tessuti appesi", Gerry comprende subito: "Tipo quelle cose che ho avuto modo di vedere in programmi come ‘Tu sì que vales’, sono delle sete". Lei prosegue: "Si fanno delle coreografie, ho fatto anche un saggio. Secondo me è il contrappasso di chi fa sicurezza sui luoghi di lavoro, poi devi fare uno sport molto difficile e pericoloso". A sfidarla sono Emanuele, chimico di Buia (Udine) e Salvatore,insegnante di strumento musicale di Fuscaldo (Cosenza).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta sul ritmo frenetico di "Vamos a la playa (a mi me gusta bailar)", Scotti commenta subito: "Più agosto di così, andiamo tutti alla playa".

La Ruota della Fortuna, puntata 3 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Pomodori di riso alla romana", la frase è "il cereale cuoce dentro l’ortaggio", come indovinato da Erminia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry nota subito la sua voce squillante, evidenziata nelle sere precedenti, per questo sottolinea: "Parla come il mio navigatore". Il conduttore apprezza la proposta: "Una delle ricette più belle che mi ha dato, sfiora l’eccellenza. Ma sfiora, non ho detto che ce l’ha".

Si prosegue con "In fondo al mar", tabellone dal titolo "Il pesce civetta". Samira ci tiene a fare un commento su uno degli sfidanti: "Sono contenta che ci sia Emanuele di Buia, sai dove vivevo da bambina? A Ossinis Grande, è un borgo rurale di Buia", a quel punto Gerry interviene: "Volete vedervi dopo in pizzeria, non so, facciamo qualcosa. Io conosco Buia per un altro motivo, c’è un grande produttore di grappe o vino". E’ proprio Emanuele a dare la risposta esatta e a guadagnare 3.500 euro, cifra che gli consente di passare in vantaggio.

Non può ovviamente mancare la manche "Tormentoni", dal titolo "Vamos a la playa". Emanuele porta avanti gran parte del lavoro, ma non riesce a capire la parola del tabellone più facile, ovvero Righeira, segno evidente di come non li conosca in virtù della sua giovane età: "Roba da matti, il pubblico mormora, davvero clamoroso. Per la mia epoca è come dire Claudio Villa, una roba famosissima", evidenzia il presentatore. Lui prova a dare la soluzione, indicando "Rivieira", parola evidentemente sbagliata, alla fine a farcela è Erminia, che raggiunge 2 mila euro.

Tutto resta comunque apertissimo, a maggior ragione con "Ciak, si gira", la manche più ricca grazie ai due Ciak con la stella, che consentono di guadagnare subito 5 mila euro l’uno, mentre è bene evitare quello con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "Rambo", è ancora la campionessa a dare la risposta esatta e a raggiungere quota 5.700 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), a tema "Capitali USA", al termine ci si trova con Erminia in testa a 6.700 euro, segue Emanuele a 4.500 euro, chiude Salvatore a 2 mila. Si avrà modo però d capire chi vincerà la puntata con "L’Ultimo Round", tabellone dall’argomento "Un’idea per il weekend", a dare la soluzione è Emenanuele, che arriva a 12 mila euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Inglese". Le cose non vanno però particolarmente bene, Emanuele non riesce a indovinare nemmeno una frase, si trova così con tre buste rosse. Scotti parte mostrando la busta numero 1, dove c’erano 10 mila euro, si prosegue con la numero 3, che contiene 15 mila euro, per poi concludere con la 2, dove troviamo 5 mila euro.

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