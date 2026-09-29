La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti smonta il mito: "Li fanno tutti uguali". Poi spegne le convinzioni di Samira Lui A La Ruota della Fortuna non mancano i momenti divertenti, anche nella puntata del 29 settembre 2026, anche se la rivelazione di Gerry Scotti può non piacere a tutti.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Ormai da più di un anno pensare a una serata senza "La Ruota della Fortuna" è diventato quasi impossibile, per questo anche questa sera, martedì 29 settembre 2026, saranno in tanti a essere davanti al piccolo schermo. E’ il batterista Diego Fornaciari a dare il via alla puntata, questa volta concentrandosi sul padrone di casa: "Ha un’anima rock, grinta da vendere, è il nostro frontman".

A quel punto Gerry Scotti entra in studio trainato dalla musica della band: "E andiamo! Gli Stadi sopra? Dai, ma in senso buono, vai vai vai, su le maniche, facciamo gli stadi! Riempiamo gli stadi, signori, prima o poi vi lasciamo, andiamo in giro per l’Italia a farvi saltare, a farvi ballare, questa sterzata di energia che entra nelle vostre case tutte le sere. Guardate i miei ragazzi dei Fortuna Six come sono in tirooo! Bene, mai come questa sera, siamo qui a dirvi ben trovati, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Andrea di Misilmeri, impiegato tecnico nell’energia, che in due puntate ha vinto 63 mila euro. A sfidarlo sono Brenda, infermiera di Pescara, ed Emanuele, consulente commerciale nell’arredo bagno di San Stino di Livenza (Venezia), ma di origine calabrese.

E’ così il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, al ritmo di "La testa gira". Una volta arrivata, Gerry nota subito un suo movimento inaspettato: "Ha finito con la mossa. Non so come si chiami quel colore (del vestito, ndr) ma è bellissimo", lei ritiene sia "vinaccia, le signore approvano". Scotti prosegue: "Come sta bene lei con la vinaccia non sta bene nessuno, è la carnagione. Io ho una camicia di quel colore, era bianca, ma poi ho aperto una bottiglia di Bonarda, è scivolata ed è diventata tutta di quel colore lì".

La Ruota della Fortuna, puntata 29 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", dedicata a "Orecchiette alle cime di rapa". La frase è semplice: "Per farle basta un tocco di pollice", come indovinato da Andrea, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti evidenzia: "Tutti i dottori nutrizionisti vi consentono la pasta, soprattutto se la abbinate alla verdura, questa è anche una ricetta sana".

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’oroscopo, che prevede lo spicchio con Saturno, che dimezza la cifra accumulata, mentre quello con Giove raddoppia. Il tabellone ha come tema "Per il Toro", è ancora il campione a dare la soluzione, così da salire a 2 mila euro. La frase era riferita alle quadrature che possono portare a nuove attività, Gerry fa un commento su di sé: "Per il segno del Leone giova alla pigrizia. Che spinta mi danno? Sul divano?", Samira ribatte: "Ma lei non è pigro", per questo lui spiega meglio: "Al contrario, forse il Leone, che è un po’ pigro, grazie a questo influssi sarà un po’..", Samira confessa che il fidanzato Luigi è del Leone, quindi: "Buono a sapersi, che bella scossa".

Spazio a "Juke Box", con un tema non inusuale vista la giornata, ovvero "29 settembre", questa volta è Brenda a dare la risposta, nonostante l’altro sfidante abbia fatto gran parte del lavoro, questo le consente di guadagnare 1.00 euro. Gerry ci tiene a fare un commento con Samira sul brano: "Lei, che ha la sensibilità di una donna, mi spieghi questa situazione, lui era al bar", lei prosegue: "E ha visto lei che stava tradendo lui", ma Scotti è di un’altra idea: "Io ho capito diverso, lui era al bar, ha visto una ed è scoppiata la you understand. Ci è rimasta male?", effettivamente lei aveva un’altra teoria: "Cambia tutto. Poi siccome che ‘non ci fosse che lei’, no, è lui che sta pensando di tradire", il conduttore chiude: "Non voglio pensare niente, faccia quello che vuole. Finita la puntata, giuro, chiamo Mogol e chiedo una spiegazione di chi tradiva chi. Giulio, ti sto per chiamare".

Arriva poi "Chiacchiere da bar", a tema "Al bancone", è lo sfidante a dare la soluzione e a fare un balzo a 7.400 euro. La frase era relativa alle richieste particolari che si fanno per il cappuccino (ma anche per il caffè), a quel punto Scotti fa una rivelazione: "Un mio amico che ha un bar mi ha confessato una cosa, la dico a tutti i rompiballe da bar: ‘Li fanno tutti uguali’, è una vostra convinzione, vi sorridono e voi rispondete: ‘Esattamente come piace a me’. Mi spiace aver smontato questo mito".

E’ il momento di una manche amatissima, anche dai bambini, "Il Regno degli Animali", a tema "Il Pudù", questa volta è il campione a indovinare la frase così da guadagnare 1.1.00 euro (dopo avere trovato il "Bancarotta").

Tutto può ancora cambiare con il "Round Express", specialmente se si torva lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, anche se in caso di errore si arriva a perdere tutto. Il tabellone ha come tema "E’ ufficiale", è Brenda a trovare lo spicchio, lei ne approfitta e sale a 8.300 euro, cifra che le consente di avere un lieve vantaggio.

La gara si chiude con "L’Ultimo Round", che consente di stabilire chi vincerà la puntata, a tema "Fiori d’autunno", con ogni lettera che ha un valore di 1.200 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Emanuele, mossa, che gli consente di salire a 12.200 euro e di diventare il nuovo campione.

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Cocco". Emanuele indovina la terza, così da avere una busta verde, anche Samira apprezza: "Bravo! Non ci speravo più".

Gerry parte mostrando la busta numero 1, che è rossa, qui ci sono 5 mila euro, per poi mostrare l’altra rossa, che contiene 1.000 euro. Ma cosa c’è nella sua busta? Qui troviamo 10 mila euro, così da arrivare a un totale di 22.200 euro.

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