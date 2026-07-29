La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imbarazzato per il vecchio incontro con il concorrente: "Se avessi visto Samira Lui..." Un concorrente nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 29 luglio 2026 ricorda con piacere di avere conosciuto Gerry Scotti, lui reagisce in modo inaspettato

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" occupa regolarmente il suo posto in palinsesto anche mercoledì 29 luglio, pronta a regalare un’ora di divertimento ai telespettatori, che possono anche mettersi alla prova con i tabelloni. I Fortuna Five accolgono come sempre in studio Gerry Scotti, indicandolo come "la nostra guida, che ogni sera ci fa scoprire le meraviglie de La Ruota", non a caso pensare di trascorrere la sera senza la puntata per molti è diventato impossibile".

Lui riconosce subito la colonna sonora scelta: ‘Who’s gonna drive You Home Tonight’, che bella. Vai fino al ritornello (e anche lui si mette a cantare con loro, ndr), che bella canzone d’amore, lui si domanda pensando alla sua lei che non è più sua, ‘Ma stasera chi ti porterà a casa?‘, qualcun altro, la vita è fatta così, prima la accompagni tu e poi la accompagna un altro, ma c’è una certezza, entrata in casa, andrà in salone/salotto/tinello, dove volete, prenderà il telecomando, accenderà ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Nicola, medico di San Giuseppe Vesuviano (Napoli), che ieri ha vinto 16.600 euro. A sfidarlo sono Mattia, consulente finanziario di Viareggio, e Lidia, bancaria di Catania.

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un abito nero con brillantini, sempre con "Buon Vento" d Alfa e Jovanotti in sottofondo. Una volta arrivata, lui le parla del ricordo manifestato dallo sfidante, che sostiene di avere visto Gerry in spiaggia mentre passeggiava: "Se vedeva te..", Samira conclude: "Non si ricordava", ma Scotti continua: "No, si ricordava eccome, dice di avere un bel ricordo, mi fa piacere".

La Ruota della Fortuna, puntata 29 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Lamingtons", che sono "dolcetti di pan di Spagna col cocco", come indovinato dallo sfidante, che guadagna i suoi primi 1.000 euro e approfitta di una lieve indecisione del campione (aveva detto "con", ma la n era già uscita).

Si prosegue con "Tormentoni", a tema "Gente di mare", a dare la risposta esatta è Lidia, che guadagna 1.000 euro, mentre nel frattempo Mattia è finito a zero. La situazione è comunque apertissima, a maggior ragione con "Ciak, si gira", se si trova uno dei due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe evitare il Ciak con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "Ghost". Il campione sembrava avere in mano la situazione, ma sul più bello trova il Ciak con il pop corn, che lo porta a distribuire 1.000 euro a testa agli avversari, poco dopo trova però lo spicchio da 3 mila euro, che sfrutta al meglio trovando ben due lettere. Anzi, subito dopo pesca ancora lo stesso spicchio trovando ben quattro lettere, per poi concludere il tutto dando la soluzione e arrivare a quota 17.500 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche il "Traghetto Express", a tema "Emergenze", dove paradossalmente a rischiare è proprio il campione, visto che dovesse trovare lo spicchio in caso di errore può perdere tutto. L’opportunità arriva invece a tabellone vuoto a Mattia, ma commette quasi subito uno sbaglio. La serata sembra davvero sorridere al campione, che trova lo spicchio da 4 mila euro, questo spinge Gerry a canticchiare: "Mo’ viene Nicola", sulla stessa lunghezza d’onda Samira, che dice: "Mo’ viene Nicola, no tengo denaro". lui non sbaglia e balza subito a 8 mila euro. A indovinare la frase è ancora il campione, che sale a 24 mila euro.

Arriva così il momento del "Triplete", a tema "Lolita", al termine ci si trova con Nicola in testa a 24 mila, segue Lidia a 2 mila euro, chiude Mattia a 1.000. E’ in questo frangente che si è verificata una situazione particolare, relativa alla frase del cinema "Lolita" di Kubrik, Mattia ha provato a dare la risposta, Gerry era convinto fosse giusta, ma non era così. E’ stata la Lui a farglielo notare"Non ha detto nei cinema ha detto nel", come confermato anche dalla regia. A quel punto il conduttore non ha potuto non intervenire: "Io avevo capito giusto in regia sentono meglio di me. Non avevo sentito. Almeno così non abbiamo fatto torti a nessuno".

A stabilire chi conquisterà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Alle terme". A dare l’ultima soluzione è Lidia, che raggiunge 5.400 euro, non sufficienti per conquistare il titolo, a restare campione è Nicola con 24 mila euro.

Il medico ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Capo". Nicola indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi. Scotti parte aprendo l’unica busta rossa, la numero 2, dove ci sono 5 mila euro. L’amico del concorrente presente tra il pubblico suggerisce di partire dalla numero 3, ma ci sono solo 100 euro, lui evidentemente la sostituisce e passa alla numero 2, che contiene 20 mila euro, così da arrivare a 60.600 euro complessivi in due sere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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