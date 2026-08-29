La Ruota della fortuna, trionfa il campione di Samira Lui: "Sono proprio contenta". La frecciata di Gerry Scotti A La Ruota della Fortuna sabato 29 agosto 2026 c'è un nuovo campione, che ha letteralmente conquistato Samira Lui. Arriva però una battuta inaspettata per lei da Gerry Scotti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il periodo dedicato alle vacanze sta per concludersi per molti, ma "La Ruota della Fortuna" non si è fermata praticamente mai, per questo occupa il suo regolare posto in palinsesto anche questa sera, sabato 29 agosto 2026. I Fortuna Five hanno come sempre il compito di dare il via alla puntata, con il cantante Marco Galeone, che invita a "mettersi comodi e godersi i sapori unici de La Ruota", per poi accogliere Gerry Scotti.

Il conduttore sembra apprezzare la musica scelta per lui: "Eh va bene, va bene. Buonasera, amici, vengo a salutare, andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. Ancora una volta, anche per questo sabato i ragazzi dei Fortuna Five vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Lui a quel punto chiede l’interprete del brano, arriva la risposta del frontman: "Pink Floyd, roba altissima".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Davide di Garlenda (Savona), che in due puntate ha vinto 41 mila euro, oltre a due e-bike. A sfidarlo sono Gianluca, project manager in un’azienda di costruzioni metalliche di Terzo di Aquileia (Udine), con Scotti che sottolinea come "Samira sarà tutta contenta" e Fabio, addetto al marketing in un’azienda militare di Milano.

E’ quindi il momento della discesa dalle scale di Samira Lui, ancora con "Ostia Lido" di J-AX in sottofondo. Una volta arrivata, il conduttore ne approfitta per commentare il suo outfit: "Sta molto bene con il rosa confetto, complimenti. Le auguro una felice serata di sabato", lei ovviamente contraccambia.

La Ruota della Fortuna, puntata 29 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Smorgastarta", che si rivela essere una "torta a strati formata da tramezzini", come indovinato da Fabio, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "In fondo al mar", dedicata a "La Porpita Porpita", con Gerry che sottolinea: "La conosco, sta nella smorgaisola", come a riprendere il nome del piatto precedente. A dare la soluzione è Davide, che guadagna i suoi primi 3 mila euro. E’ la volta di una manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "Malavita", è Gianluca questa volta a indovinare la frase, così da accumulare i suoi primi 3.800 euro. Mentre i Fortuna Five erano intenti a cantare, Gerry non ha perso l’occasione di ballare, ma Samira è incuriosita da un suo gesto che non ha compreso, per questo gli chiede cosa stesse facendo, lui non esita a rispondere: "La polenta, lei mi perseguita da un mese con i piatti estivi, a me è venuta voglia di una bella polenta. Ma arriveranno i piatti invernali?", lei conferma, anche se è tutto prematuro.

Non può mancare una manche introdotta recentemente, "Compiti per le vacanze", tabellone dal titolo "Prima di ripartire", la frase era "Controllare, olio, freni, batteria e pneumatici", come indovinato da Fabio, che arriva a 3.400 euro, mentre il campione è tornato a zero. Scotti dice la sua a riguardo: "Questo è un compito su cui sono d’accordo. Samira, lasciami fare un po’ il pedante, da papà di famiglia. La gente magari controlla l’olio, il motore, la batteria, ma non guardano lo stato delle gomme e 1/3 degli incidenti in estate sono dovuti a quello, quindi ricordatevi di farlo sempre. La vita è legata a quei quattro pezzettini di gomma che ci portano in giro".

Tutto può ancora accadere, a maggior ragione con "Ciak, si gira", che prevede due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe evitare il Ciak con il pop corn, che prevede di dover suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato ad "Arma letale", Gerry chiede a Samira, in veste di cassiera del cinema, se sia possibile avere lo sconto over 60, ma lei nega: "No, siamo agli inizi". Si parte subito con Fabio che trova il Ciak e il conduttore che chiede a Diego di avere "un raffinato sottofondo", qui troviamo la stella, così da avere un ottimo vantaggio, che sarà ovviamente importante mantenere. A dare la soluzione è proprio Fabio, che sale a 10.400 euro, cifra che gli consente di passare in vantaggio.

Arriva il momento del "Traghetto Express", dal titolo "Modalità aereo", è Gianluca a trovare lo spicchio sulla parte finale della manche quando lui ha svolto gran parte del lavoro ma è ancora indeciso sulla soluzione, quindi con il rischio di perdere tutto in caso di errore. Questa volta però non sbaglia, così da salire a 12.600 euro, valore che gli permette di superare di poco l’altro sfidante.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Occhi", al termine ci si trova con Gianluca in testa a 13.600 euro, segue Fabio a 11.400 euro, chiude Davide a 1.000 euro. L’ultimo tabellone era dedicato a "Eye of the tiger", questo spinge Gerry a raccontare un aneddoto personale: "Mamma mia, la pelle d’oca. Quando giocavo a pallone sai come mi chiamavano? Eyes without the face", Samira aveva provato a indovinare puntando proprio sul titolo della canzone", lui apprezza: "Questa volta non mi ha offeso". A decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Rituale maschile", con ogni lettera che ha un valore di 5 mila euro grazie al giro di Gerry, Samira si compiimenta con lui, che ribatte: "Ha capito perché mi chiamavano così? A volte facevo gol dallo spogliatoio addirittura", ma lei non riesce a stare in silenzio: "Non ci allarghiamo adesso". A dare l’ultima soluzione è Fabio, che conquista una cifra stellare, 51.400 euro, che gli consente di diventare il nuovo campione. "Che botta, lasciamelo dire!", commenta Gerry.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Vent’anni fa". Il campione indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi. Scotti chiede all’amico che è con lui da quale busta partire, lui suggerisce la 3, qui troviamo 15 mila euro, valore che viene apprezzato, per questo decide di conservarla, arriva infatti così a 66.400 euro in una sola sera. Ma cosa c’era nella numero 1? La scelta era corretta, c’erano infatti solo 1.000 euro. Non resta che conoscere il contenuto dell’unica rossa, Gerry tergiversa: "Oh, mamma. Ma era già contento, che bisogno c’è di dare.. Vabbè dai, ci sono due biciclette", che lui conquista comunque. Samira chiude: "Sono proprio contenta, sono proprio felice", opinione condivisa anche dal presentatore.

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