La Ruota della Fortuna, Samira Lui sconvolta dal look di Gerry Scotti: "Non ho dormito per due notti". Amarezza per la maxi cifra mancata A La Ruota della Fortuna martedì 28 luglio 2026 Samira Lui racconta un aneddoto relativo a un outfit indossato da Gerry Scotti, la sua reazione è stata inaspettata

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, martedì 28 luglio 2026, così come lo sarà per tutta l’estate. I Fortuna Five accolgono Gerry Scotti, sottolineando come sia "sempre sulla cresta dell’onda, anche oggi prende il largo", per questo lui fa il suo ingresso in studio mettendo le mani a mo’ di surf, per poi proseguire con il suo discorso introduttivo.

"Come on everybody, I’m a passenger (il riferimento è alla canzone che la band ha scelto, ndr). Se loro suonano, io sono un passeggero, vi dico benvenuti a bordo anche questa sera siamo qui ad accogliervi a braccia aperte. I nostri ragazzi, i Fortuna Five, come tutte le sere vi danno la sveglia, dopo una giornata di caldo godetevi ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Alessia di Aldefia (Bari), che ieri ha vinto 124.800 euro. Il conduttore non può non fare un commento per quanto accaduto ieri: "La vostra emozione è entrata nelle case degli italiani, quando sono tornato a casa i miei amici, i miei parenti mi hanno detto: ‘Che belli, papà e figlia, questo è il momento della trasmissione che ci piace raccontare di più. Grazie dell’emozione che ci avete trasferito". A sfidarla sono Nicola, medico oncologo di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e Alex, insegnante, che in estate si prende cura del suo frutteto, di San Giovanni in Marignano (Rimini).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un abito lilla, ancora con "Buon vento" di Jovanotti e Alfa a farle da colonna sonora. Una volta arrivata lui sta stuzzica subito per outfit e coreografia: "Quello sventolamento che invidia mi fa, quando fa caldo metterei anch’io degli abitini così", lei ribatte: "Infatti, non so perché non lo faccia". Lui concorda: "Basta, che l’uomo deve essere obbligato a vestirsi così, datemi un abitino e una sera me lo metto", Samira è sulla stessa lunghezza d’onda: "Glielo presto volentieri". Il presentatore prosegue nel suo racconto: "I miei antenati scozzesi già lo sapevano, sai che io sono Scottish. Avevano il kilt e sotto una ventilazione", la ragazza ha così un ricordo: "Lei se l’è messo, me lo ricordo, poi non ho dormito due notti, però ha fatto bene".

La Ruota della Fortuna, puntata 28 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Gazpacho", che non è altro che una "zuppa fredda di verdure crude", come indovinato da Nicola, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Scotti dice la sua: "Se io lo bevo stasera, mettiamo che vado a casa e me lo faccio, digerisco la vigilia di Natale".

Si prosegue con "Tormentoni", a tema "Una vita in vacanza", a dare la soluzione è Alessia, che guadagna 3.300 euro. Tutto può cambiare con "Ciak, si gira", manche estremamente ricca per la presenza dei due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe evitare quello con il pop corn, che prevede di dover dividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "La vita è bella", è Nicola a dare la risposta esatta, così da salire a 2 mila euro.

E’ il momento del "Traghetto Express", che prevede lo spicchio dedicato grazie a cu si può giocare in solitaria e accumulare soldi, a tema "Guerrieri del passato". E’ ancora Nicola a dare la soluzione, mossa che gli consente di salire a 6.100 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete", dal tema "Orecchio". Al termine ci si trova con Alessia in testa a 6.300 euro, segue Nicola a 6.100 euro, chiude Alex a 1.000. Tutto è quindi ancora apertissimo, sarà "L’Ultimo Round" a stabilire chi conquisterà la puntata, tabellone dal titolo "Tuffo". A dare l’ultima soluzione è Nicola, che raggiunge quota 16.600 euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Secondo" (in caso di en plein può vincere anche la Fiat 55 Dolcevita). Le cose non vanno però troppo bene, non riesce nemmeno a indovinare una frase, si trova così con tre buste rosse. Samira prova comunque a consolarlo dicendogli: "Non fa niente, è l’emozione". Gerry deve ovviamente mostrare il contenuto delle buste, si parte con la numero 1, dove ci sono solo 100 euro, si passa alla numero 3, dove troviamo 15 mila euro, mentre nella numero 2 cosa c’è? Gerry tergiversa, facendo pensare che ci sia una cifra elevatissima: "D’ora in poi quando mi diranno facci un esempio di attimo fuggente (è riferito al tema della frase, ndr) vi giuro che vi dirò che un ragazzo davanti a me ha perso 200 mila euro". Arriva il commento di Samira: "Mi spiace".

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