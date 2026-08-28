La Ruota della Fortuna, Samira Lui senza bottoni e Gerry Scotti (amico) a distanza: “Possiamo farcela” Look sexy per Samira Lui nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 28 agosto 2026, grazie a una camicia particolare, poi chiarisce il suo rapporto con Gerry Scotti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", nella sua consueta collocazione in palinsesto subito dopo il Tg5 anche questa sera, venerdì 28 agosto 2026. Marco Galeone, cantante dei Fortuna Five, dà il via come di consueto alla puntata, sottolineando come il programma sia "emozionante come una grande hit che non smetteremmo mai di ascoltare", per poi accogliere Gerry Scotti.

Lui entra in studio apprezzando la musica scelta: "Non si può commentare, le vedete queste scale? (a quel punto lui si siede per ascoltare ancora meglio il ritmo, ndr). Non mi alzo più, è troppo bello, volevo stare lì al concerto, ma devo lavorare. Sì, signori, sembrava il concerto dei LED Zeppelin, e invece sono loro, i Fortuna Five. Prendetevi tutto l’applauso che vi meritate, anche per le vostre scelte musicali, anche per questo venerdì bentornati a ‘La Ruota della Fortuna'". A quel punto prosegue il dialogo con il frontman: "Hai visto che ho fatto l’imitazione di Diego?", il batterista concorda: "Sei perfetto, se vuoi venire qua", ma a quel punto lui rinuncia: "No, ci ho provato da ragazzo, ma mi hanno buttato fuori dal condominio, lasciamo stare".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione, Davide di Garlenda (Savona), che ieri ha vinto 23.600 euro e due e-bike. Gerry si rivolge al papà del campione: "Eugenio, però devi usare la bicicletta. Non farmi fare figure, mi devi mandare il report che ogni giorno la usi almeno mezz’ora. Me lo dice come per dire: ‘Fatti i fatti tuoi'". Scotti ci tiene a far conoscere un dettaglio del campione: "Sei sportivo anche per lavoro, ho letto che hai lavorato un po’ per l’Inter e un po’ per il Milan, il brutto è che tifi Juve? Perché non hai provato con la Juventus?", lui ribatte: "Ci ho provato, ma non è andata bene". A sfidarlo sono Natasha, pescatrice di Goro, e Michele, commercialista di Foggia.

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, accompagnata come sempre da "Ostia Lido" di J-AX, qusta volta con una gonna nera in paillettes e una camicia senza maniche con chiusura con una serie di stringhe bianca, senza alcun bottone, decisamente sexy. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica subito sull’outfit: "L’avevo vista al buio, ma non avevo notato la gonnellina con paillettoni. Anch’io avevo un gilet con possibilità di allacciarlo diversamente davanti, poi ho finito le stringhe e non si chiude più, lei invece può adeguarlo, si è fatta un po’ di prese d’aria".

La Ruota della Fortuna, puntata 28 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Mchuzi wa Samak", che non è altro che "stufato di pesce al latte di cocco", come indovinato dal campione, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry apprezza: "Questo va nella classiifca die tuoi piatti freddi. Mi sa che ti prendi un… 10–", ma lei è contrariata: "Mi sono stancata, voglio il 10", lui non cambia idea: "Non voglio darle il 10, sennò si vizia".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il pesce pappagallo", a dare la soluzione è Michele, guadagnando 1.600 euro, mentre nel frattempo la sfidante è finita a zero. La gara prevede un’altra manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "Sunshine Reggae", è ancora lo sfidante a dare la risposta esatta, così da arrivare a 5.400 euro. Spazio a un’altra novità introdotta recentemente, "Compiti per le vacanze", tabellone dal tema "Buoni propositi". La frase era "Raggiungere gli obiettivi a scuola con costanza", è il campione a dare la soluzione e a piazzare una zampata salendo a 13.700 euro. Gerry ne approfitta per lanciare un messaggio: "Ragazzi, torno a parlarvi direttamente il venerdì sera, ormai il rientro in città è diventato importante, sarà bello incontrare i vostri amici, quelli che non vedete da un mese e un mese e mezzo, so che in queste occasioni ci scappa un bicchiere in più di birra o di vino, per favore non mettetevi alla guida degli autoveicoli se avete deciso di fare una bella festa con i vostri amici. Lasciate che a guidare sia qualcun altro, ve lo devo dire ogni volta. Grazie".

Spazio a un’altra manche che può sparigliare le carte, "Ciak, si gira", grazie ai due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe evitare il Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato dagli avversari. Il tabellone è dedicato a Harry, ti presento Sally", inizialmente presentato da Samira come "Gerry, ti presento Sally". A dare la soluzione è lo sfidante, che sale a 6.600 euro. La frase si chiedeva se sia possibile l’amicizia tra uomo e donna, Gerry e Samira propongono di fare un sondaggio sul tema, per questo chiedono al pubblico di esprmersi ad alzata di mano, da quanto emerge la maggior parte delle persone sembra favorevole. A quel punto Scotti vuole conoscere l’opinione di Samira: "Ni, dipende quanta vicinanza c’è tra i due", lui ne approfitta e le chiede se si consideri sua amica: Sì, siamo alla giusta distanza, quindi possiamo essere amici", lui concorda: "Sì, può essere amici", è la ragazza a chiudere il discorso: "A distanza, però"

Arriva il momento del "Triplete", a tema "Difficoltà" (vengono fatte quattro manches), al termine ci si trova con Davide in testa a 14.700 euro, segue Michele a 9.600 euro, chiude Natasha a zero. A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "Il divano per il pigro", ogni lettera vale 1.700 euro grazie al giro di Gerry, che ammette: "Oggi sono moscio", pur sottolineando come sia comunque una bella cifra". A dare l’ultima soluzione è Davide, che sale a 16.400 euro, così da confermarsi campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Toro". Il ragazzo sfiora l’en plein, indovina la prima e la seconda, si trova così con due buste verdi. Gerry decide di mostrare subito la numero 3, che è rossa, dove ci sono 10 mila euro. Il papà del campione decide di puntare sulla numero 1, che contiene 5 mila euro, a quel punto lui la cambia e passa alla numero 2, con un valore di solo 1.000 euro. Si arriva così a 41 mila euro complessivi in due sere. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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