La Ruota della Fortuna, irregolarità nella puntata: “Vi chiediamo scusa”, la confessione di Gerry Scotti (e Samira Lui impressionante) A La Ruota della Fortuna gareggiano domenica 27 settembre 2026 due concorrenti ripescati su decisione degli autori che hanno rilevato un errore, Gerry Scotti confessa l'accaduto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non esiste giorno di riposo per "La Ruota della Fortuna", in onda anche di domenica, quindi anche oggi, 27 settembre 2026. Al batterista Diego Fornaciari è ormai affidato il compito di dare il via alla puntata, questa volta spiegando in modo perfetto il game: "E’ la mamma di tutti i game show, la più amata d’Italia".

A questo punto Gerry Scotti entra in studio al ritmo di "Mamma mia", per poi lasciare spazio al suo discorso introduttivo: "Dai che è domenica, ciao alle mamme, ciao alle nonne, ciao alle zie. Ciao ai papà, il pubblico della domenica è misto, papà, mamme, nonne, i miei ragazzi vi accolgono con gli Abba, ‘Mamma mia’, va bene, va bene, oggi ho un sacco di cose da dirvi per cui taglierò corto, taglierò cortissimo, giusto il tempo di dirvi ‘Benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore si rivolge poi a chi è in studio: "Grazie per averci dedicato una vostra giornata, lo dico sempre perché poi la gente vede quest’ora, ma la gente che ci viene a trovare, tra l’altro a spese loro e per loro libera scelta, a volte per raggiunge parte da località molto lontane e impiega davvero tutta la giornata, di questo vi siamo sempre infinitamente grati. Grazie di cuore".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa Arianna di Brugherio, cosa che spinge Scotti a fare un’osservazione: "L"uomo è durato un giorno, l’hanno fatto fuori subito". Lui poi invita a osservare il volto dei due sfidanti, Andrea di Missilmeri e Marco di Roma, accomunati da una caratteristica speciale: "Hanno giocato con noi la settimana scorsa, per una nostra imprecisione, quindi per un nostro errore sul tabellone, abbiamo rilevato noi questa volta un’irregolarità nel gioco, loro non hanno fatto nessun ricorso, ma sono stati felici nel sapere che noi abbiamo chiesto loro di giocare ancora con noi. Vi chiediamo scusa, un’altra opportunità per giocare ancora con noi e provare a vincere".

A loro si unisce Samira Lui, per l’ultima volta con "Buona domenica" a farle da sottofondo musicale. Gerry la stuzzica subito sul suo outfit: "E’ impressionante, il vestito è assolutamente del colore della sua carnagione, vista dall’alto ho detto: ‘Oh Signore, viene giù tutta biotta. Mamma, mi sono spaventata'", lei concorda: "L’ho pensato, chissà se si accorgeranno", a quel punto lui si corregge: "E invece no, è vestita, sta bene".

La Ruota della Fortuna, puntata 27 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "La locanda di Samira", dedicata a "Caffè alla Valdostana", ovvero "si beve rigorosamente in compagnia", come indovinato da Andrea, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Figli delle stelle", manche dedicata all’astrologia, che prevede lo spicchio con Saturno che dimezza quanto accumulato, mentre quello con Giove raddoppia. Il tabellone ha come tema "Saturno in Ariete", è ancora Andrea a dare la risposta esatta e a dalire a 4.700 euro.

La gara continua con "Juke Box", dedicato a "Nell’aria", questa volta è Marco a indovinare la frase e a guadagnare 5.100 euro. E’ il momento di un’altra manche introdotta da poco, "Chiacchere da bar", a tema "A settembre", è Marco a dare la risposta e a salire a 6.1.00 euro. La frase era: "Hai già organizzato il Capodanno?", Samira vuole dire la sua: "Io voglio capire, magari uno vuole fare un viaggio ed è meglio muoversi per tempo così si risparmia, ma per la cena, l’evento, la discoteca, che ansia", su questo Gerry concorda: "Io al mare sentivo gente parlare della settimana bianca, va bene che quest’anno avevano tutti caldo, ne parlavano per quello".

Il menu prevede anche "ll Regno degli Animali", dedicato a "La rana gladiatore", Marco si conferma ancora e sale a 11.900 euro, mentre l’altro sfidante è tornato a zero. Non manca come di consueto la domanda di Samira, che chiede a Gerry: "Si ricorda il film, ‘La rana gladiatore?'", lui nega, a questo punto lei gli chiede se si ricorda chi la interpretasse, la risposta è: "Russell Cra’ (in riferimento ovviamente a Russel Crowe e al verso della rana). Bene. dopo questa".

I due concorrenti ancora a zero possono provare a rifarsi con il "Round Express", che prevede lo spicchio che consente di giocare in solitaria, anche se con il rischio di perdere tutto in caso di errore. Il tabellone ha come titolo "Collo", è la campionessa a trovare lo spicchio al primo giro, quindi quando il tabellone deve essere ancora riempito. Lei sbaglia però quando la frase era quasi stata ultimata del tutto, così da vanificare la sua rimonta. A dare la soluzione poi è ancora Marco, che consolida il suo vantaggio salendo a 12.900 euro.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Coppie Sportive", a quwl punto Gerry chiede a Samira se loro due possano essere definiti una coppia sportiva, ma lei nega con decisione, lui quindi replica: "Era un modo di dire, non poteva dire di noi a quel modo", lei quindi si corregge: "Sportiva a tavola, va bene? A modo nostro". Al termine ci si trova con Andrea in testa a 12.900 euro, segue Andrea a 2.000, chiude Arianna a 1.000. Il compito di stabilire chi conquisterà titolo e puntata spetta ovviamente come sempre a "L’Ultimo Round", a tema "Economia antica". E’ la campionessa a girare per prima e a trovare due lettere del valore di 5 mila euro l’una, poi la palla passa a Gerry, anche con lui ogni lettera ha un valore di 5 mila euro, cosa che non può che cambiare l’equilibrio della serata. A dare l’ultima soluzione è Andrea, che piazza l’affondo decisivo sul finale salendo a 17.900 euro, che gli consentono di diventare il nuovo campione.

La Ruota delle Meraviglie:: come si chiude la serata

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere più ricca la serata con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Stile". Le cose non vanno però troppo bene, Andrea non ne indovina nemmeno una, si trova così con tre buste rosse.

Gerry parte mostrando la prima busta rossa, la numero 2, dove ci sono 5 mila euro, si continua con la numero 1, che contiene 15 mila euro, mentre nella numero 3, c’erano 20 mila euro. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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