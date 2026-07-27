La Ruota della Fortuna, Samira Lui non resiste e scoppia in lacrime: "Sono felicissima". E Gerry Scotti arriva in soccorso con i fazzoletti
La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 27 luglio 2026 finisce con la maxi vincita della campionessa, nessuno riesce a trattenere le lacrime, le emozioni sono fortissime
Inizia oggi, lunedì 27 luglio 2026, una nuova settimana per "La Ruota della Fortuna", diventata una presenza fissa nelle serate di milioni di italiani, nemmeno l’arrivo in palinsesto de "L’Eredità Summer" è riuscita a contrastare il predominio del quiz. L’ingresso in studio di Gerry Scotti avviene come sempre al ritmo della musica dei Fortuna Five, che sottolinea come il game sia "la colpa per cui ogni sera state incollati al televisore".
Il brano scelto è inconfondibile ed esalta subito il presentatore: "E andiamo! Funky Gallo ( a quel punto anche lui si mette a canticchiare, ndr), tieni il tempo, non dirmi che non hai il tempo, devi tenerlo il tempo, lo dico per farlo ai Fortuna Five. Eravate quella sera a San Siro? Io c’ero allo stadio di San Siro, questa l’ho cantata con lui, il maestro, Sugar Fornaciari. E’ il nostro chiassoso modo di dirvi benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Inevitabilmente, Gerry non può che chiamare in causa il batterista, Diego Fornaciari, nipote proprio di Zucchero, a cui dice: "Fornaciari, ce l’hai il compact disc?", lui replica: "Io credo di esserci stato, ero bambino". Il conduttore prosegue con i ricordi: "A un certo punto sul palco eravamo in due, io e tuo zio. Uno dei ricordi più belli della mia vita e l’ho voluto condividere con voi", Diego conclude: "Due fratelli del blues".
Si passa così alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Valentina di Napoli, dipendente pubblico e avvocato, che ieri ha vinto 12.500 euro. A sfidarla sono Anna, avvocato di Fregene (Roma), ma originaria di Napoli, e Alessia, fisioterapista di Adelfia (Bari).
Non può ovviamente mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta su "Buon vento", di Jovanotti e Alfa. Una volta arrivata, lui la stuzzica subito su brano e coreografia, intenzionato a sapere il titolo, per poi chiederle: "Perché hai preso l pezzo dove dice pachiderma? Mi sembrava che quando lo diceva tu guardavi di qua e sorridevi" , ma lei respinge la battuta: "No non sia mai".
La Ruota della Fortuna, puntata 27 luglio 2026: cosa è successo
Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Spaghetti alla Nerano", che sta a indicare "conditi con zucchine e provolone", come indovinato da Alessia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. E’ Samira come di consueto a illustrare la ricetta, cosa che spinge Gerry a commentare: "Sai che come casalinga sei credibile?", lei replica: "Menomale perché lo sono".
Si prosegue con "Tormentoni", tabellone dal titolo "Legata a un granello di sabbia", a dare la soluzione è Anna, che guadagna 1.000 euro.
Tutto resta apertissimo, è il momento di "Ciak, si gira", manche estremamente ricca, che prevede due Ciak con la stella, che consentono di guadagnare 5 mila euro, mentre si dovrebbe evitare quello con i pop corn, che prevede di dover dividere quanto accumulato congli avversari. Il tabellone ha come tema "Psyco". Le cose non partono benissimo, sia Anna sia Valentina scelgono due lettere che non ci sono, Scotti commenta: "Due volte di seguito penso sia la prima volta, potrebbe anche grandinare". , è Alessia a dare la soluzione e a salire a 8.800 euro.
Arriva così il "Traghetto Express", dal tema "Sposarsi oggi", che prevede lo spicchio dedicato che può consentire di prendere il largo e giocare in solitaria (in caso di errore si perde però quanto accumulato). A trovarlo è Alessia in una fase ancora iniziale della manche, la giovane ne approfitta e non sbaglia, così da incrementare il suo vantaggio e arrivare a 14.800 euro.
La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete" (vengono fatte quattro manche), a tema "Chance", il conduttore prova a ipotizzare: "L’occasione? Rende l’uomo ladro? Io devo stare zitto perché sono paragnosta figlio di paragnosta. Non lo so, a volte sento i tabelloni, non li leggo". Al termine ci si trova con Alessia in testa con 15.800 euro, seguono Anna e Valentina con 2 mila euro a testa.
A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "In crociera". A dare l’ultima soluzione è Valentina, che arriva a 24.800 euro, così da diventare la nuova campionessa. Entambe le avversarie avevano compreso la frase, ma hanno rinunciato a dirla dopo avere compreso che la cifra che avevano non fosse sufficiente per vincere, Scotti quindi commenta: "Hai trovato due signore! W il Fair Play della Ruota, siete state molto sportive".
La neo campionessa ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Corso". Alessia indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi, l’ultima soluzione arriva con diversi secondi ancora rimasti, Samira non può fare a meno di complimentarsi con lei: "Brava! Senza chiamare le lettere, pazza!". Il conduttore mostra subito la busta numero 2, l’unica rossa, che contiene 10 mila euro. La concorrente decide di partire poi dalla numero 3, dove ci sono 1.000 euro, lei ovviamente la restituisce e passa alla numero 1, dove troviamo 100 mila euro. La concorrente resta in lacrime e abbraccia il papà, Gerry è ovviamente felice: "Lasciamoli piangere, è il bello del nostro gioco, arrivo con i fazzoletti, sapete che li ho sempre", anche Samira ha gli occhi lucidi contenta per questo bel momento. Non riesce però a darne alla sua compagna di avventura, a cui dice: "Li ho finiti. Le emozioni che ci regala questo il programma, noi ringraziamo per voi che le possiamo condividere ogni sera con voi". Anche la Lui è entusiasta: "Che bello, sono felicissima, che carini, complimenti".
Potrebbe interessarti anche
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti nostalgico per il suo passato, ma Samira Lui lo blocca: "Non voglio sapere niente"
La manche sulle canzoni spinge Gerry Scotti a rievocare la gioventù nella puntata de...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui sul suo passato da scout: "Tutti hanno avuto delle turbe"
Gerry Scotti approfitta della puntata de La Ruota della Fortuna per raccontare un an...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sfida Samira Lui e propone lo scambio di ruoli: "Ho una camminata notevole"
Botta e risposta tra Gerry Scotti e Samira Lui continui, a La Ruota della Fortuna di...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti va di fretta e Samira Lui pensa alle corna di ‘Temptation Island’: ma si chiude con un bacio bellissimo
Puntata ridotta quella de La Ruota della Fortuna di mercoledì 8 luglio 2026, così da...
La Ruota della Fortuna, l'orgoglio di Gerry Scotti: "Siamo la rappresentazione del massimo successo del programma nel mondo"
I risultati che sta ottenendo La Ruota della Fortuna sono ormai evidenti, lunedì 20 ...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui è l'elisir di Gerry Scotti, arriva la confessione in diretta: "Me lo ha detto il dottore"
Gerry Scotti è trasparente con il pubblico, a La Ruota della Fortuna di giovedì 23 l...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui in soccorso del concorrente sfortunato: "Ti porterei il sale". Ma Gerry Scotti sa come consolarlo
A gareggiare nella puntata de La Ruota della Fortuna mercoledì 15 luglio 2026 c'è un...
La Ruota della Fortuna, Samira Lui non riesce a trattenersi ma esagera: "Fa caldo, mi sono troppo scatenata"
Resistere al ritmo della musica non è semplice per una come Samira Lui, ma è lei ste...