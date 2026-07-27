La Ruota della Fortuna, Samira Lui non resiste e scoppia in lacrime: "Sono felicissima". E Gerry Scotti arriva in soccorso con i fazzoletti La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 27 luglio 2026 finisce con la maxi vincita della campionessa, nessuno riesce a trattenere le lacrime, le emozioni sono fortissime

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 27 luglio 2026, una nuova settimana per "La Ruota della Fortuna", diventata una presenza fissa nelle serate di milioni di italiani, nemmeno l’arrivo in palinsesto de "L’Eredità Summer" è riuscita a contrastare il predominio del quiz. L’ingresso in studio di Gerry Scotti avviene come sempre al ritmo della musica dei Fortuna Five, che sottolinea come il game sia "la colpa per cui ogni sera state incollati al televisore".

Il brano scelto è inconfondibile ed esalta subito il presentatore: "E andiamo! Funky Gallo ( a quel punto anche lui si mette a canticchiare, ndr), tieni il tempo, non dirmi che non hai il tempo, devi tenerlo il tempo, lo dico per farlo ai Fortuna Five. Eravate quella sera a San Siro? Io c’ero allo stadio di San Siro, questa l’ho cantata con lui, il maestro, Sugar Fornaciari. E’ il nostro chiassoso modo di dirvi benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Inevitabilmente, Gerry non può che chiamare in causa il batterista, Diego Fornaciari, nipote proprio di Zucchero, a cui dice: "Fornaciari, ce l’hai il compact disc?", lui replica: "Io credo di esserci stato, ero bambino". Il conduttore prosegue con i ricordi: "A un certo punto sul palco eravamo in due, io e tuo zio. Uno dei ricordi più belli della mia vita e l’ho voluto condividere con voi", Diego conclude: "Due fratelli del blues".

Si passa così alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Valentina di Napoli, dipendente pubblico e avvocato, che ieri ha vinto 12.500 euro. A sfidarla sono Anna, avvocato di Fregene (Roma), ma originaria di Napoli, e Alessia, fisioterapista di Adelfia (Bari).

Non può ovviamente mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta su "Buon vento", di Jovanotti e Alfa. Una volta arrivata, lui la stuzzica subito su brano e coreografia, intenzionato a sapere il titolo, per poi chiederle: "Perché hai preso l pezzo dove dice pachiderma? Mi sembrava che quando lo diceva tu guardavi di qua e sorridevi" , ma lei respinge la battuta: "No non sia mai".

La Ruota della Fortuna, puntata 27 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Spaghetti alla Nerano", che sta a indicare "conditi con zucchine e provolone", come indovinato da Alessia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. E’ Samira come di consueto a illustrare la ricetta, cosa che spinge Gerry a commentare: "Sai che come casalinga sei credibile?", lei replica: "Menomale perché lo sono".

Si prosegue con "Tormentoni", tabellone dal titolo "Legata a un granello di sabbia", a dare la soluzione è Anna, che guadagna 1.000 euro.

Tutto resta apertissimo, è il momento di "Ciak, si gira", manche estremamente ricca, che prevede due Ciak con la stella, che consentono di guadagnare 5 mila euro, mentre si dovrebbe evitare quello con i pop corn, che prevede di dover dividere quanto accumulato congli avversari. Il tabellone ha come tema "Psyco". Le cose non partono benissimo, sia Anna sia Valentina scelgono due lettere che non ci sono, Scotti commenta: "Due volte di seguito penso sia la prima volta, potrebbe anche grandinare". , è Alessia a dare la soluzione e a salire a 8.800 euro.

Arriva così il "Traghetto Express", dal tema "Sposarsi oggi", che prevede lo spicchio dedicato che può consentire di prendere il largo e giocare in solitaria (in caso di errore si perde però quanto accumulato). A trovarlo è Alessia in una fase ancora iniziale della manche, la giovane ne approfitta e non sbaglia, così da incrementare il suo vantaggio e arrivare a 14.800 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete" (vengono fatte quattro manche), a tema "Chance", il conduttore prova a ipotizzare: "L’occasione? Rende l’uomo ladro? Io devo stare zitto perché sono paragnosta figlio di paragnosta. Non lo so, a volte sento i tabelloni, non li leggo". Al termine ci si trova con Alessia in testa con 15.800 euro, seguono Anna e Valentina con 2 mila euro a testa.

A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "In crociera". A dare l’ultima soluzione è Valentina, che arriva a 24.800 euro, così da diventare la nuova campionessa. Entambe le avversarie avevano compreso la frase, ma hanno rinunciato a dirla dopo avere compreso che la cifra che avevano non fosse sufficiente per vincere, Scotti quindi commenta: "Hai trovato due signore! W il Fair Play della Ruota, siete state molto sportive".

La neo campionessa ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Corso". Alessia indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi, l’ultima soluzione arriva con diversi secondi ancora rimasti, Samira non può fare a meno di complimentarsi con lei: "Brava! Senza chiamare le lettere, pazza!". Il conduttore mostra subito la busta numero 2, l’unica rossa, che contiene 10 mila euro. La concorrente decide di partire poi dalla numero 3, dove ci sono 1.000 euro, lei ovviamente la restituisce e passa alla numero 1, dove troviamo 100 mila euro. La concorrente resta in lacrime e abbraccia il papà, Gerry è ovviamente felice: "Lasciamoli piangere, è il bello del nostro gioco, arrivo con i fazzoletti, sapete che li ho sempre", anche Samira ha gli occhi lucidi contenta per questo bel momento. Non riesce però a darne alla sua compagna di avventura, a cui dice: "Li ho finiti. Le emozioni che ci regala questo il programma, noi ringraziamo per voi che le possiamo condividere ogni sera con voi". Anche la Lui è entusiasta: "Che bello, sono felicissima, che carini, complimenti".

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