La Ruota della Fortuna, Samira Lui illude Gerry Scotti: “Continui a provare” il cibo afrodisiaco. Poi il colpo mai visto del campione A La Ruota della Fortuna giovedì 27 agosto 2026 si parla di alimenti che possono rendere più forte l'intesa con il partner, ma Samira Lui spegne le convinzioni di Gerry Scotti

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il mese sta per finire, ma non possiamo certamente dire lo stesso dell’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni sera anche oggi, giovedì 27 agosto 2026. La puntata inizia come sempre con la presentazione da parte di Marco Galeone dei Fortuna Five, che illustra al meglio il quiz, definendolo "il tormentone dell’estate, la Regina delle nostre serate".

A quel punto è Gerry Scotti a entrare in studio canticchiando il brano scelto dalla band, perfetto per dare carica: "Roba bella, si presta? Posso andare? Prisincolinensinanciusol, all right, potete appoggiarci sopra quello che volete, tanto è vero che l’hanno molto usata questo giro, va bene ragazzi, abbiamo fatto sì che anche il nostro bassista avesse un grande momento di gloria, è uno dei giri più famosi del mondo della musica, un altor che picchia la polvere, signori (il brano era ""Another One Bites The Dust" dei Queen). Signori, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Paolo, cardiologo di Brescia, che in tre puntate ha vinto 78.700 euro oltre a due e-bike. "E tra dieci giorni si sposa – chiosa Gerry -. Cosa sarete un centinaio?", lui ribatte: "A Galatina, in Puglia, siamo sui 180, tra cugino, del cugino, amici", Scotti sottolinea: "Senza offesa per chi si sposa al Nord, ma i matrimoni al Sud hanno sempre un sapore meraviglioso". A sfidarlo sono Laura, pediatra di Milano (originaria di Roma) e Davide, tender manager di Garlenda (Savona).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, ancora con "Ostia Lido" di J-AX come sottofondo, questa volta con un abito giallo con una balza-rouches sul fondo. "Ti stavo guardando, saresti una splendida portoricana", le dice Gerry dopo la sua discesa dalle scale, facendo evidentemente riferimento alla canzone, ma lei si aspettava un’altra frase: "Pensavo una pulcina", lui conclude: "Stai molto bene con quel giallino tu mi vuoi, è un colore che ha inventato mia zia, poi ti spiego".

La Ruota della Fortuna, puntata 27 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Parfait alle mandorle", che sta a indicare "un raffinato semifreddo siciliano", come indovinato dalla sfidante, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. "Questa volta mi ha preso il cuore, le dò 10–", sottolinea Gerry, ma Samira non ci sta: "Aggiungo due lineette e diventa 10++, non lo faceva mai a scuola?".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "L’ostrica", a dare la soluzione è ancora Laura, che sale a 3.900 euro. Samira ne approfitta per spiegare un dettaglio sulla perla di cui è dotata il pesce, che nasce come suo meccanismo di difesa: "Per vedere se è vera si deve prenderla e strofinarla sui denti, se è ruvida è vera, se è liscia è falsa". Scotti non si accontenta, vuole quindi sapere se sia vero che l’ostrica sia afrodisiaca come si dice spesso, lei tentenna: "Eh, è un falso mito, però va bene anche continuare a crederci. Continui a provare", lui conclude: "Provare per credere".

Spazio a una manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "Pistolero", è ancora Laura a dare la risposta, così da arrivare a 5.200 euro. Il conduttore non si trattiene dal commentare il brano: "Vedi, le ragazze cercano un pistolero e poi magari trovano un pistola, è un attimo", a quel punto lui si mette a fare il verso di chi spara, per poi dire a Samira: "Non ti ho preso, ma stai attenta, quando giocavo a calcio sai come mi chiamavano?", Samira risponde: "Pistola, non di certo pistolero, bandolero, Pistola", lui chiude il discorso: "Non vi parlerò più di quando giocavo a calcio".

Non manca un’altra novità introdotta recentemente, "Compiti per le vacanze", tabellone dal titolo "Riproporsi di…", a dare la risposta è Paolo, che guadagna i suoi primi 1.200 euro. La frase era "Camminare almeno un’ora tutti i giorni", Gerry ricorda di averne parlato ieri quando aveva chiesto al dottore di dare un consiglio per il mantenimento del cuore, Samira chiede quindi a lui se sia solito farlo: "Io sì. Però ho le mie ginnastichine, il mio acquagym, non sono un grande camminatore, ma con il mio contapassi camminando normalmente nella mia vita quotidiana arrivo a 3 chilometri al giorno senza andare a camminare". La Lui dice la sua: "Io con il tabellone ne faccio parecchi".

Arriva il momento della manche più ricca, "Ciak, si gira", che prevede i due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre sarebbe bene evitare il Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "The Avengers", è Paolo a indovinare la frase salendo a 3.200 euro, mentre nel frattempo Laura è tornata a zero.

Gli sfidanti possono però rifarsi con il "Traghetto Express", specialmente se dovessero trovare lo spicchio che consente di giocare in solitaria, con un tabellone dal titolo "Al mare", è ancora Paolo a dare la risposta incrementando così il suo vantaggio a 6.800 euro. Arriva il "Triplete" (vengono fatte quattro manches), che può consentire di guadagnare 5 mila euro se lo si fa, tris di frasi a tema "Pronomi", al termine ci si trova con Paolo in testa a 8.800 euro, segue Davide a 2 mila euro, chiude Laura ancora a zero. A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Per 75 anni", con ogni lettera che vale 5 mila euro grazie al giro di Gerry. "Io capisco il vostro entusiasmo fanciullesco, ma non dò 5 mila euro a tutti voi", sottolinea il presentatore. A dare l’ultima soluzione è Davide, che mette a segno un vero colpo di scena salendo a 13.600 euro (dopo avere inizialmente perso quanto aveva accumulato). "E’ un colpo di scena, non era mai accaduto", sottolinea Scotti.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie" con tre frasi a tema "Al ristorante". Davide indovina la prima e la terza, così da garantirsi due buste verdi. L’ultima frase era riferita al menu cartaceo o digitale, Gerry vuole dire la sua: "Io sarò un boomer, ma a me il menu digitale mi fa venire l’angoscia, stare lì e dover accendere il telefonino per vedere, piuttosto fate tre cose, ma ditele a voce. Devi accendere il telefono, fare la foto, mettere su gli occhiali, poi non capisci niente e prendi un riso in bianco", Il conduttore apre subito la rossa, dove ci sono 100 euro, il papà del campione suggerisce di partire con la numero 3, che contiene le due e-bike. Il ragazzo conquista evidentemente anche quanto c’è nella busta numero 1, pari a 10 mila euro, così da arrivare a 23.600 euro.

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