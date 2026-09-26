La Ruota della Fortuna, Samira Lui stizzita con Gerry Scotti: "Mi vede esaurita?". Poi non perdona l’ex fidanzato Samira Lui non ha timore di mostrare il suo carattere, come ha fatto nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 26 settembre 2026, non le ha mandate a dire a nessuno

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia soli i suoi tantissimi appassionati nemmeno il sabato, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, 26 settembre 2026. Il batterista Diego Fornaciari dà come di consueto il via alla puntata presentando in maniera ottimale il padrone di casa: "Con lui ogni serata è pazzesca, lasciatevi trasportare dall’energia di Gerry Scotti".

A quel punto il conduttore entra in studio trainato da un ritmo travolgente, quello di "Livin la vida loca" di Ricky Martin: "Vamos, la vida loca, e allora. Livin la vida loca, vai che è sabato, vai che è sabato, vai che è sabato, musica a nastro, facciamo gli stadi, facciamo gli stadi, usciamo. Bene, bene, dobbiamo farli, un giorno me ne andrò con i miei ragazzi e faremo gli stadi, festeggeremo ogni sera la vida loca. Allora buon sabato a voi, ben trovati, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il presentatore sottolinea di avere una notizia da dare: "Il povero Diego Fornaciari è stato visto in uaa balera nella periferia di Milano, circondato da donne della mia età in su, diciamo che la media era dai 70 agli 80. E’ amatissimo dalle sciure. Poverino, è andato a casa stravolto, io non mi sono presentato in quella balera, che frequentavo anni fa", lui commenta: "E’ stato un disastro, troppe foto, sono riuscito a schivare qualche bacio".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Stefanos, assistente di volo di Atene/Roma, che ieri ha vinto 40.300 euro, primo campione uomo dopo un mese. A sfidarlo sono Giorgio, dottorando in Ingegneria Elettronica di L’Aquila, e Arianna di Brugherio (Milano). La giovane rivela di avere un bambino di soli cinque mesi, questo spinge Gerry a fare un commento: "Sei molto in forma, io ho avuto un figlio 35 anni fa e non mi sono ancora ripreso del tutto, con un po’ di palestra dovrei migliorare".

A loro si aggiunge ovviamente Samira Lui, ancora con "Buona domenica" di Sayf a farle da sottofondo, questa volta con un abito total black. Una volta arrivata, lui le chiede se abbia saputo di Diego Fornaciari, che è rimasto "sepolto da 40 donne di un certo peso, di uan certa rilevanza, è uscito indenne dalla sua esperienza. Era andato lì in periferia a cercare la tua locanda, di cui non diamo l’indirizzo", lei ribatte: "E’ in via dei Matti Numero Zero".

La Ruota della Fortuna, puntata 26 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", incentrata su "Lorighitas", che è un "formato di pasta unico al mondo", come indovinato da Stefanos, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Prima di proseguire Gerry si complimenta con Samira per la sua eleganza dicendole: "Si vede che è sabato, dove deve andare?", lei replica: "In una balera, insieme a lei", lui risponde: "Se vai tu in quella di Fornaciari chiamano la polizia, ri avviso". Samira ci tiene invece a fare un augurio "a un nostro piccolo telespettatore, Jacopo, che oggi compie 6 anni, è di qua, vicino a noi, ci segue tutte le sere, non perde una puntata".

La gara prevede poi "Figli delle stelle", la manche dedicata all’astrologia, che prevede lo spicchio con Giove, che consente di raddoppiare, mentre quello con Saturno dimezza, tabellone a tema "Per i Pesci". Scotti rivela come questo sia il segno di suo figlio, a quel punto Samira interviene dicendo che anche lei è di questo segno, anche se di età diverse: "Pensa te, è più vecchio mio figlio della locandiera", chiosa lui. E’ Giorgio a dare la soluzione, approfittando di un errore della sfidante, così da guadagnare 1.000 euro. La frase era: "Si consiglia il relax e una camomilla". Scotti sottolinea come questo sia dovuto all’ingresso della Luna nel segno, che può dare cattivi influssi, non a caso si dice spesso: "Ha la Luna", a quel punto Samira interviene: "Perché mi vede esaurita?", lui risponde: "No, però se vuoi la camomilla non fa mai male". La ragazza concorda: "Noi abbiamo la sensibilità di assorbire le infuenze delle persone, dei malumori, spesso e volentieri camomilla e relax non fanno male".

Il menu continua con "Juke Box", dedicato a "Romantica", questa volta è Arianna a dare la risposta esatta, ora è lei ad approfittare di un’indecisione del campione, così da guadagnare a sua volta 1.000 euro. Scotti commenta facendo riferimento al brano: "Non bisogna portare rancore verso gli ex amori", Samira dice la sua a riguardo: "E’ vero, ma dipende, è tutto relativo", lui ribatte: "Il suo titolo è ‘Nessun rancore verso il mio ex amore, dipende", lei precisa: "Io lo aggiungerei, non sono vendicativa, ma forse me la lego al dito, non solo in amore, ma in generale".

Le discussioni portano poi a "Chiacchere da bar", a tema "La posta in gioco", è il campione a dare la risposta esatta e a salire a 3.600 euro, mentre lo sfidante è finito a zero. La frase era: "Se perdo la scommessa vado scalzo in tangenziale", il conduttore ricorda di averlo detto in un’altra trasmissione: "Mi hanno perdonato, sono andato a piedi nudi dallo studio fino a fuori in viale Europa, ma era inverno", Samira sostiene invece di non avere mai fatto una scommessa strana. "Meglio non rischiare, io non vado forte".

Si continua con "Il Regno degli Animali", tabellone dedicato a "La nutria". Non manca un siparietto divertente con la sfidante quando commette un errore: "Peccato era per il mio Fabio", Gerry era convinto si trattasse del marito, mentre è il nome del cane, un mix tra Pincher e un Levriero, nome scelto insieme al marito. A dare la soluzione è Giorgio, che guadagna 2.600 euro, mentre il campione è tornato a zero.

La gara è ancora apertissima, tutto può cambiare con il "Round Express", specialmente se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria, anche se un errore può far perdere tutto. Il tabellone ha come titolo "Uragano", è il campione a trovare lo spicchio, lui non si fa pregare e dà la risposta esatta, così da arrivare a 3.500 euro (nel frattempo entrambi gli sfidanti hanno perso tutto).

I valori sono quindi estremamente bassi, arriva il "Triplete", che vale davvero la serata, a tema "Colore degli occhi", al termine ci si trova con Stefanos in testa a 3.500 euro, segue Giorgio a 2 mila euro, chiude Arianna a 1.000. A decidere chi vincerà la puntata è ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Lo spazzolino da denti", con ogni lettera che ha un valore di 1.200 euro grazie al giro di Gerry, che riconosce: "Una serata storta anche per me". A dare l’ultima soluzione è Arianna, protagonista di un vero colpo di scena, questo la porta a guadagnare 4.600 euro, cifra che basta per diventare campionessa.

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

La concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricca la serata con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Vietato". Gerry sottolinea un dettaglio a Samira: "Hai visto che qui gli uomini durano poco", lei concorda: "Dominio femminile".

Le cose non vanno però troppo bene, la campionessa non ne indovina nemmeno una, si trova così con tre buste rosse. Scotti apre subito la busta numero 3, dove ci sono solo 1.000 euro, si prosegue con la numero 1, che ha un valore d 10 mila euro, per poi chiudere con la numero 2, dove troviamo 20 mila euro. La sua vincita totale è quindi di 4.600 euro.

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