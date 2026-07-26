La Ruota della Fortuna, Samira Lui non riesce a trattenersi ma esagera: "Fa caldo, mi sono troppo scatenata" Resistere al ritmo della musica non è semplice per una come Samira Lui, ma è lei stessa durante La Ruota della Fortuna di domenica 26 luglio 2026 a capire di avere fatto troppo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La domenica sera per molti è sinonimo di momenti da trascorrere in famiglia, può essere ideale conciliare questa fase con un’ora di leggerezza come quella che sa garantire "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 26 luglio 2026. I Fortuna Five accolgono come sempre in studio Gerry Scotti, descrivendo al meglio il programma, come "un tuffo nel passato, ma anche un rinfrescante bagno del presente", perfetto per queste serate estive, ben sapendo di poter contare sull’appuntamento per tutte le settimane in arrivo.

Lui appare subito esaltato dalla musica scelta per l’occasione: "Ma cos’è anni ’80? Come va lì? Mi arrampico? (dice facendo finta di volere raggiungere il pubblico, ndr). Buona serata a voi, gentili amici, buona serata agli amici della band, buona serata ai miei concorrenti già piazzati. E’ una domenica e i miei ragazzi vi accolgono con questo successo che avrà una trentina d’anni, facciamo l’applauso che si meritano i Fortuna Five, e insieme a loro vi dò il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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A quel punto il conduttore fa riferimento al brano, ricordando fosse di un gruppo tedesco, il cantante Marco Galeone conferma: "Sono i Liquido, hanno fatto questa canzone e basta", Scotti conclude: "Poi si sono solidificati, hanno fatto una canzone e sono rimasti solidificati".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione David, ingegnere aerospaziale di Castel Gandolfo (Roma), che ieri ha vinto 36.400 euro. A sfidarlo sono Federico, addetto al marketing nella robotica industriale di Seregno e Valentina, addetta all’amministrazione in ambito legale di Napoli.

A loro si unisce ovviamente anche Samira Lui, sempre con Ermal Meta che la accompagna nel suo stacchetto, questa volta con un abito total black. Una volta arrivata, Scotti la stuzzica sul brano: "Mi piace quel passaggio sulla sabbia, quando ero piccolo mio papà e mia mamma andavano una volta all’anno dalle tue parti, a Jesolo, a fare le sabbiature, si usava tanto, non so se si usi ancora farlo", lei replica: "Sì, si usa ancora". Il racconto del conduttore prosegue: "Loro si mettevano sotto la sabbia e io, che ero bambino, e dicevo: ‘Ma guarda questi qui con l’età che hanno se devono stare qui a giocare come i bambini sotto la sabbia. Ho capito dopo che era curativo".

La Ruota della Fortuna, puntata 26 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Taramosalata", che sta a indicare "antipasto tipico delle isole Greche", come indovinato da Valentina, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue con "Cartoline da..", a tema "Termoli", è ancora la sfidante a dare la soluzione e a salire a 4.400 euro. Non manca la consueta domanda dedicata alla località odierna, Samira chiede: "Se lei si trovasse a camminare lungo il centro storico di Termoli e si imbattesse nella reiecell, mi sa dire cosa avrebbe davanti?", lui replica: "La scalinata", risposta sbagliata visto che si tratta di un vicolo estremamente stretto. A questo punto il conduttore ribatte: "Io non ci passo, invalido la domanda, mi ha detto ‘se lei si trova lì’, ma io non mi posso trovare lì, non ci passo", per poi dire a lei: "Anche lei deve tenere il fiato".

E’ quindi il momento dei "Tormentoni", dal titolo "Macarena", soluzione data da David, che guadagna i suoi primi 1.800 euro. Non manca ovviamente l’occasione per scatenarsi in studio, al punto tale da spingere Scotti a chiedere il bis, anche Samira non si tira indietro. Al termine la ragazza esclama: "Fa caldo, mi sono troppo scatenata", Gerry ribatte: "Hai voluto ballare, a ballare bene poi si suda, lo diceva anche mia zia".

Tutto è ancora apertissimo, a maggior ragioe con "Ciak, si gira", manche ricchissima grazie ai due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, ma è bene evitare il Ciak con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "4 Matrimoni e un funerale", altra frase indovinata da David, che raggiunge 3.300 euro, mentre nel frattempo la sfidante è tornata a zero.

I due sfidanti hanno comunque la possibilità di rifarsi con il "Traghetto Express", specialmente se dovessero trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, tabellone dal tema "Il genio della lampada". A trovarlo è Federico, anche se un errore quando sembrava essere già sulla buona strada lo porta a perdere tutto. Nemmeno la sfidante sembra essere assistita dalla fortuna, trova infatti per la seconda volta il "Bancarotta", Gerry le fa quindi una promessa: "A settembre torneranno le puntate de ‘La Seconda Chance’ per i più sfortunati, ho l’impressione che ti rivedremo, mettiamo un asterisco su di te perchè due di seguito". A dare la risposta esatta è ancora David, che consolida il suo vantaggio arrivando a 10.400 euro.

Il menu de "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete" , dall’argomento "Allo stadio". Al termine ci si trova con David in testa a 10.400 euro, segue Federico a 2 mila, chiude Valentina a 1.000. Il tempo a disposizione consente però di fare anche un’altra manche in modalità "Triplete", dal titolo "Sul podio", conclusa questa tornata David sale a 11.400 euro, segue Federico a 3 mila, chiude Valentina a 2 mila. A decidere chi conquisterà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Shopping", con ogni lettera che vale 1.500 euro. A dare l’ultima soluzione è Valentina, che raggiunge quota 12.500 euro, sufficienti anche se di poco per diventare la nuova campionessa.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di consolidare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Onde". Le cose non vanno però troppo bene, Valentina non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, si trova con tre buste rosse. Gerry parte mostrando la busta numero 1, dove ci sono 10 mila euro, si prosegue con la numero 3 che contiene 5 mila euro, per poi concludere con la numero 2, dove troviamo 1.000 euro.

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