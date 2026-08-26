La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la notte con Samira Lui: "Mi spiace, stia a casa sua". Il motivo stupisce tutti Chi non vorrebbe stare nello stesso letto con Samira Lui? Nessuno rinuncerebbe, ma non Gerry Scotti, ecco cosa ha detto a La Ruota della Fortuna il 26 agosto 2026

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Si rinnova anche questa sera, mercoledì 26 agosto 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", pronta a regalare un’ora di intrattenimento al pubblico, che può approfittarne anche per tenere allenata la mente. Marco Galeone dei Fortuna Five dà il via alla puntata indicando alcuni degli ingredienti del programma, "luci scintillanti e premi da sogno, ma anche tanta allegria", per poi accogliere in studio Gerry Scotti.

La musica scelta è davvero travolgente e lui la riconosce subito: "The Edge, la chitarra degli U2, e alloraaa! Falla girare, senti che roba, sa fare tutto, signori. Ben trovati, senti che giro, senti che ritmo, dai che finisce anche agosto, e noi saremo sempre qui a farvi compagnia. Li faccio andare avanti? Il pubblico gode in questo momento di musica, ma io devo interrompervi, Marco, mi spiace. i nostri ragazzi dei Fortuna Five vi danno il benvenuto a ‘La Ruota della Fortuna'".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Paolo, medico cardiologo di Brescia, che in due puntate ha vinto 46 mila euro e 2 e-bike. Nelle scorse sere lui ha rivelato di essere in procinto di sposarsi, per questo Gerry gli chiede se abbia già deciso la data: "Sarà l’11 settembre, tra poco", a quel punto lui ribatte non aspettandosi un giorno così vicino: "Ah, potresti essere ancora campione e correre all’altare direttamente, tra 15 giorni, signori!". Il concorrente spiega meglio: "Chi devo scegliere? Marta, la mia ragazza è salentina, quindi ci sposiamo nella bellissima Galatina, in provincia di Lecce". A sfidarlo sono Federica, office manager di Milano, e Luca, ingegnere civile di Genova, ma originario di Montepulciano.

A loro non poteva ovviamente non unirsi anche Samira Lui, questa volta con un mini abito nero con una serie di balze, sempre con "Ostia Lido" di J-AX in sottofondo.

La Ruota della Fortuna, puntata 26 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Piatti estivi", a tema "Acciughe marinate", che si rivela essere uno "stuzzicante e colorato antipasto", come indovinato da Paolo, che indovina i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "La spugna botte gigante", a dare la soluzione è ancora Paolo, che sale a 6.100 euro.

La gara prevede un classico dell’estate, "Tormentoni", dedicata a "Quando calienta el sol", a dare la risposta esatta è ancora il campione, che raggiunge quota 7.100 euro. Samira rivela di non avere mai sentito prima la canzone, ma di ritenerla moderna nonostante sia del 1961, per poi riconoscere come Gerry l’abbia cantata con passione, lui ribatte: "Sì, mi ricorda delle estati roventi. Mi ricordo di essermi ustionato in spiaggia, roventi in quel senso, ma anche quest’anno siamo stati messi così".

Non può mancare un’altra novità introdotta da poco, "Compiti per le vacanze", che prevede lo spicchio "Seven", che consente di avere una fornitura di materiale per tutto l’anno scolastico, con un tabellone dal tema "Cura di sé", a dare la soluzione è Federica, che guadagna i suoi primi 1.700 euro. La frase era: "Riprendere un ritmo sonno-veglia regolare", Scotti chiede quindi a Samira quale sia la sua situazione a riguardo: "Io preferisco ultimamente andare a letto presto e svegliarmi presto, tipo le 11 di sera e svegliarmi presto", lui concorda: "Andremmo d’accordo, io uguale. Da che parte del letto dorme, destra o sinistra?", lei non si tira indietro e risponde: "Vicino alla finestra e lontano dalla porta", ma questo non soddisfa il conduttore: "Mi spiace, è esattamente dove dormo io, stia da sola. Grazie e arrivederci. Eh ma è Samira? Mi spiace, se è così, sta a casa sua".

Arriva il momento di "Ciak, si gira", manche che può sparigliare le carte grazie ai due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe evitare il Ciak con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "La notte dei morti viventi", pellicola che non sembra gradita dal padrone di casa, che sostiene; "Che film è? Non vengo proprio a vederlo". E’ ancora Paolo a indovinarlo, così da arrivare a 10.100 euro, mentre nel frattempo Federica è tornata a zero.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente il "Traghetto Express", a tema "Sulle strade". E’ Federica a trovare lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, ma in una fase in cui il tabellone è quasi del tutto vuoto, cosa che complita inevitabilmente il suo compito. La concorrente commette però un errore e arriva a perdere quello che era riuscito a guadagnare. E’ così Paolo ad approfittarne e ad arrivare a 11.100 euro.

Gli sfidanti possono aggrapparsi solo al "Triplete" per riaprire la gara, a tema "Cani e cagnolini", al termine ci si trova con Paolo in testa a 12.100 euro, segue Federica a 2 mila euro, chiude Luca a zero. Si deciderà come sempre chi vincerà la puntata con "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Il goloso", con ogni lettera che vale 1.400 euro. A dare l’ultima soluzione è ancora Paolo, che arriva a 17.700 euro, grazie a cui mantiene il titolo.

Il concorrente può rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie". con tre frasi a tema "Orso". Paolo parte subito bene, per questo Gerry osserva: "Samira, ti ricordi com’era timido e imbranato la prima sera? Tanto è vero che quando opera non vogliono mai essere i primi, dicono: ‘Meglio se vengo per secondo o per terzo'". Alla fine il campione fa l’en plein così da avere tre buste verdi, Scotti esulta: "Il nostro sposino ha tre buste". L’amico che è con lui suggerisce di partire dalla numer 3, lui lo ascolta, qui ci sono 10 mila euro, a questo punto decide di giocare, si passa alla numero 2, che contiene 5 mila euro, inevitabilmente rinuncia anche a questa restando con la numero 1, dove troviamo 15 mila euro, così da arrivare a 78.700 euro complessivi. "Le nozze diventano ricchissime", sottolinea Gerry.

Potrebbe interessarti anche