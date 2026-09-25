La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la dote in comune con il fidanzato di Samira Lui: "Buongustaia" Samira Lui parla del suo fidanzato Luigi a La Ruota della Fortuna venerdì 25 settembre 2026, si scopre così qualcosa che lo accomuna con Gerry, lui reagisce in modo inaspettato.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Le vacanze sono ormai un lontano ricordo per tutti, per questo il venerdì sera la stanchezza può farsi sentire e si ha solo il desiderio di rilassarsi, farlo davanti a "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 25 settembre 2026, può essere ideale. E’ il batterista Diego Fornaciari a dare il via alla puntata, come accade da quando i Fortuna Five si sono trasformati in Fortuna Six, questa volta ha scelto di concentrarsi sugli ingredienti del game: "Premi da paura qua a La Ruota, anche stasera la caccia al montepremi è aperta, parola di Gerry Scotti".

A questo punto è lui a entrare in studio, con tanto di colonna sonora di "Ghostbusters": "Senti che tiro, cos’è? Ghostbusters? How are you, fatevi coccolare dalla musica dei miei ragazzi, i Fortuna Six, godetevi questa atmosfera, è difficile da creare e da ricreare ogni sera, ma noi lo facciamo da più di un anno, e vi siamo profondamente grati per l’amore che ci riversate tutti i giorni della vostra vita, Noi ci impegniamo per un’ora al giorno a farvi semplicemente compagnia, allora lasciatemelo dire ancora una volta, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore ci tiene a fare un altro commento: "Oh mamma, sono entrato carico perché ho guardato bene, mancano tre mesi a Natale. Abbiamo appena finito di parlare delle vacanze, e mancano già tre mesi a Natale. E’ così, tra poco saremo immersi nell’atmosfera, le decorazioni, pandori, panettoni, quelle robe lì".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Carlotta di Firenze, che in due sere ha vinto 89.500 euro e la spesa per un anno. A sfidarla è Carmen, infermiera di Francavilla Fontana (Brindisi), che lavora nel reparto di Geriatria, per questo Gerry le chiede da quando si possa essere considerati adatti per il reparto, lei sottolinea dai 75 anni, a questo punto lui non si trattiene e dice: "Vado ancora nel reparto neonati". L’altro sfidante è Stefanos, assistente di volo di Roma.

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un outfit in celeste, sempre con "Buona domenica" a farle da sottofondo musicale. Una volta arrivata, Gerry le chiede di non considerare il flauto, che ha suonato in più occasioni, se ci siano quindi altri strumenti che lei sa suonare: "Sto studiando pianoforte, l’ho chiedo perché ha passato delicatamente la mano sulla chitarra del frontman. Il nostro Alex è anche insegnante di chitarrae va a domicilio", a quel punto lei dice: "Dobbiamo approfittarne, siamo sullo stesso piano, abbiamo i camerini vicini". Ma lei fa anche una promessa su quando tornerà a suonare il piffero: "Arriverà, quando meno ve lo aspettate".

La Ruota della Fortuna, puntata 25 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", con il tema annunciato tenendo tra le mani un cucchiaio di legno con una pera al di sopra, a quel punto Scotti non si trattiene: "Se mi date un arco faccio come Guglielmo Tell", ma lei ritiene sia difficile possa beccarla. Il tabellone è dedicato a "Insalata di pere e gorgonzola", considerata un "piatto unico per un pasto veloce", come indovinato da Carlotta, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Scotti ci tiene a fare gli auguri di compleanno a una collega a cui tiene: "E’ talmente giovane che non crederete stia insieme a me da circa 30 anni, è la mia truccatrice, nonché parrucchiera, nonché badante. Auguri Lulù. Se la vedi le dai 30 anni, è 30 anni che è con me vuol dire che è venuta a lavorare con me in fasce", in realtà ne aveva 24, cosa che l’ha così portata a svelare la sua età.

Si procede con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’oroscopo, che prevede lo spicchio di Giove, che consente di raddoppiare la cifra, mentre quello di Saturno porta a dimezzare. Il tabellone ha come titolo "Michael Douglas e Catherine Zeta Jones", è Stefanos a dare la soluzione e a guadagnare 1.900 euro, mentre nel frattempo la campionessa è tornata a zero. La coppia è nata lo stesso giorno, la frase sottolineava l’affinità tra loro legata a questo, Samira confessa di ritenere questo vero: "Io ci credo fortemente, sono nata lo stesso giorno di Michelangelo Buonarroti", Gerry ribatte: "Quindi doveva sposarsi con lui", lei non può che sorridere: "Fossi nata in un’altra epoca", ma lui chiude il discorso: "Lei ha il suo Luigi Buonarroti, si tenga Luigi Buonarroti". La ragazza rivela che il fidanzato è nato il 31 luglio, è quindi del Leone come Scotti, che non può che concludere: "Buongustaia".

La gara prevede anche "Juke Box", incentrata su "Sultans of Swing", è lo sfidante a dare ancora la risposta esatta e a salire a 7.600 euro.

Il menu della serata porta anche a un’altra manche introdotta da poco, "Chiacchere da bar", a tema "Economia da bancone", questa volta è Carmen a dare la risposta esatta e a guadagnare 2.700 euro. Arriva la manche amata soprattutto dai bambini, "Il Regno degli Animali", dedicata a "L’antechino". Le cose non vanno troppo bene per lo sfidante, che pesca il "Bancarotta", anche se può continuare a giocare grazie al Jolly. E’ Stefano a indovinare la frase e a salire a 8.600 euro.

E’ previsto il ritorno di una manche classica, il "Round Express", che consente di giocare in solitaria così da accumulare soldi, anche se si perde tutto in caso di errore. Il tabellone ha come titolo "ll solitario", è proprio Stefanos a trovare lo spicchio, lui ne approfitta fino a dare la soluzione, così da raggiungere quota 15.300 euro.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Lamentele", al termine ci si trova con Stefanos in testa a 15.300 euro, segue Carmen a 4.700 euro, chiude Carlotta a 1.000 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", a tema "Ogni mese" e ogni lettera che ha un valore di 5 mila euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Stefanos, che raggiunge 40.300 euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione. Scotti non può che fare un’osservazione: "Stefanos ha interrotto il lungo periodo delle campionesse donna", che durava ormai da tempo.

La Ruota delle meraviglie: come si conclude la serata

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Mezzi".

Le cose per Stefanos non vanno però troppo bene, non riesce a indovinarne nemmeno una, si trova così con tre buste rosse. Gerry parte subito mostrando la busta numero 3, dove ci sono fortunatamente solo 100 euro, si continua con la numero 2, che contiene 10 mila euro, per chiudere con la numero 1, pari a 15 mila euro.

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