La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti nostalgico per il suo passato, ma Samira Lui lo blocca: "Non voglio sapere niente" La manche sulle canzoni spinge Gerry Scotti a rievocare la gioventù nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 25 luglio 2026, ma Samira non è interessata

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non riposa nemmeno il sabato sera, per questo è regolarmente in onda anche oggi, 25 luglio 2026. I Fortuna Five accolgono come sempre in studio Gerry Scotti con una delle musiche più inconfondibili dei Rolling Stones, "(I Can’t Get No) Satisfaction", che lui non esita a canticchiare con loro.

"I vertici mondiali, pubblicooo, sentite che canzone mondiale mi hanno dedicato questa sera, roba da matti – dice nel suo consueto discorso introduttivo -. Buon sabato a voi, ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Il conduttore prosegue nel suo discorso: "Mi avete portato a Rio de Janeiro. Spiego, il più grande concerto dei Rolling Stones è stato sulla spiaggia di Rio de Janeiro, con davanti un milione di persone, una roba da brividi. All’inizio nel buio si sentiva solo una chitarra".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Arianna, che in una sera ha vinto 72.600 euro. Scotti stuzzica poi il fidanzato della campionessa, Jonathan, che insegna surfin Marocco: "Hai provato? Qui c’è la Martesana, se trovi l’onda giusta vai giù fino a Milano. A sfidarla sono Sabrina, avvocato penalista di Pesenello (Trento) e Davide, ingegnere aerospaziale di Castel Gandolfo (Roma).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un look total white, sempre con Ermal Meta a farle da colonna sonora. Una volta arrivata, lui le dice subito: "Devi stare calma", prendendo spunto dalla canzone, lei concorda: "E’ vero, con questo caldo dobbiamo stare tutti calmi", lui poi commenta il suo look: "Panna e cioccolato, sei una meraviglia".

La Ruota della Fortuna, puntata 25 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Piatti Estivi", a tema "Olive ascolane", frase che sta a indicare "furono create dagli chef dei nobili", come indovinato da Arianna, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Cartoline", a tema "Otranto", a dare la soluzione è ancora la campionessa, che sale a 8.400 euro, incrementando il suo vantaggio. Spazio a "Tormentoni", tabellone dal titolo "Kalimba de Luna", all’annuncio Gerry sottolinea: "Quante notti ad ascoltarla", per poi restare in silenzio pensando che Samira replicasse, ma lei precisa: "Sono cose sue intime, non voglio sapere niente". A indovinare la frase è David, che guadagna 7.400 euro, così da tallonare la campionessa.

Tutto può però ancora cambiare con "Ciak, si gira", manche ricchissima grazie ai due Ciak con la stella, che hanno un valore di 5 mila euro l’uno, ma c’è anche il ciak con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il titolo del tabellone è "Il Signore degli anelli", a dare la soluzione è ancora la campionessa in una fase in cui il tabellone è per metà vuoto, così da arrivare a 17.400 euro.

E’ quindi il momento del "Traghetto Express", a tema "Pietre Sentimentali", questa volta è David a dare la risposta esatta, che gli consente di passare in vantaggio fino a 22.900 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete", dall’argomento "Dimenticanze" (vengono fatte quattro manche), al termine ci si trova con David in testa a 23.900 euro, segue Arianna a 20.400 euro, chiude Sabina a 0. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Rito da spaggia". Si parte con la campionessa che gira la ruota, ma è in quel frangente che trova il "Bancarotta", che complica decisamente il suo cammino. Solo successivamente è Gerry a girare la ruota per stabilire il valore di ogni lettera, questa volta pari a 1.500 euro, è David a dare la risposta esatta, così da salire a 36.400 euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Cinque". Nonostante l’ottima prestazione in gara, le cose non vanno troppo bene, David non riesce a indovinare nemmeno una frase, così da trovarsi con tre buste rosse. Gerry parte aprendo la busta nunero 3, che contiene 5 mila euro, si prosegue con la numero 2, dove troviamo 10 mila euro, per poi concludere con la numero 1. Si sente in sottofondo una signora del pubblico gridare "No", per questo Scotti dice: "Non ho ancora detto niente e già dice no", è lui poi a guardare il contenuto della busta, per questo dice: "Adesso griderete no tutti in coro, scommettete? Nella prima, che non era nemmeno la più difficile, c’erano 100 mila euro", e il no è arrivato davvero.

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