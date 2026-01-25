La Ruota della Fortuna, “Ci lascia dopo 40 anni”: il saluto speciale di Gerry Scotti e Samira Lui Nella puntata del 25 gennaio, Gerry Scotti fa un saluto speciale a Matteo del Bar, uno dei dipendenti storici di Mediaset

Si rialza il sipario nello studio de La Ruota della Fortuna, l’amatissimo quiz show che imperversa ormai da mesi nell’access prime time di Canale 5. Nella puntata del 25 gennaio 2026, Gerry Scotti si prepara alla solita maratona domenicale, visto il successivo appuntamento in prime time con Chi vuol essere milionario. "Senti che giro – dice subito dopo la solita intro musicale della band del programma – vai ancora di più che è domenica, seratona, prima la ruota e poi chi vuol essere milionario. Buona domenica a voi, grazie per averci scelto".

La ruota della fortuna, cosa è successo nella puntata del 25 gennaio 2026

Dopo aver introdotto la co-conduttrice Samira Lui, stasera in versione super chic con indosso un tubino total black con inserti argentati, il conduttore lombardo dedica una parentesi a un pensionamento speciale: "Si tratta di Matteo del Bar, uno dei dipendenti storici di Mediaset, che va in pensione dopo ben 40 anni di carriera". In studio c’è proprio il neo pensionato, omaggiato da Gerry con un ricordo personale: "Pensate che io ho cominciato a fare Deejay Television, il Gioco dei Nove e il nostro Matteo già c’era al bar. Quarant’anni di onorato servizio e speriamo di vederti ancora". Si passa poi alla presentazione dei tre concorrenti della puntata. In studio torna la campionessa Jennifer di Cassino (stavolta accompagnata dalla sorella e non più dal fidanzato), l’aspirante prof Leandro di Bari e la dottoressa Manuela da Mascalucia.

La sfida inizia all’insegna dell’equilibrio, ma nella parte centrale della puntata Manuela cambia marcia e domina in classifica accumulando oltre 24mila euro di premio grazie a ottimi intuizioni e tiri fortunati nella manche dedicata al gatto Sphynx. "I vicini di casa di mia nonna ne avevano uno"; rivela Samira. Che però precisa: "Non me ne voglia, ma non mi piace, mi teneveno ben lontana". E Scotti, come sempre, non si lascia pregare per lanciare una bonaria provocazione alla sua co-conduttrice: "E allora regaliamo un bello Sphynx a Samira!". La sfida a tre si conclude con il trionfo di Manuela, che accede alla Ruota della Meraviglie con l’eccezionale montepremi di partenza di 32.900 euro. "La cifra è da emozionarsi", osserva Gerry Scotti, ricordando che la dottoressa ha anche vinto una crociera MSC. "Mi sembra un sogno", ammette la neo campionessa.

Il gioco riparte e Manuela sbaglia i primi due tabelloni a tema ‘Panchina’. "Niente mi devo calmare", confessa la concorrente, che per fortuna azzecca la terza risposta e si guadagna quindi una delle tre buste in palio. Gerry mostra per prima il contenuto delle due buste fallite: 5mila e 10mila. Quindi svela il contenuto della busta verde della campionessa, che con un nuovo colpo fi fortuna incassa altri 20mila euro che vanno ad aggiungersi ai 32.900 vinti in precedenza, per un totale di 52.900 euro.

