La Ruota della Fortuna, “Ci lascia dopo 40 anni”: il saluto speciale di Gerry Scotti e Samira Lui
Nella puntata del 25 gennaio, Gerry Scotti fa un saluto speciale a Matteo del Bar, uno dei dipendenti storici di Mediaset
Si rialza il sipario nello studio de La Ruota della Fortuna, l’amatissimo quiz show che imperversa ormai da mesi nell’access prime time di Canale 5. Nella puntata del 25 gennaio 2026, Gerry Scotti si prepara alla solita maratona domenicale, visto il successivo appuntamento in prime time con Chi vuol essere milionario. "Senti che giro – dice subito dopo la solita intro musicale della band del programma – vai ancora di più che è domenica, seratona, prima la ruota e poi chi vuol essere milionario. Buona domenica a voi, grazie per averci scelto".
La ruota della fortuna, cosa è successo nella puntata del 25 gennaio 2026
Dopo aver introdotto la co-conduttrice Samira Lui, stasera in versione super chic con indosso un tubino total black con inserti argentati, il conduttore lombardo dedica una parentesi a un pensionamento speciale: "Si tratta di Matteo del Bar, uno dei dipendenti storici di Mediaset, che va in pensione dopo ben 40 anni di carriera". In studio c’è proprio il neo pensionato, omaggiato da Gerry con un ricordo personale: "Pensate che io ho cominciato a fare Deejay Television, il Gioco dei Nove e il nostro Matteo già c’era al bar. Quarant’anni di onorato servizio e speriamo di vederti ancora". Si passa poi alla presentazione dei tre concorrenti della puntata. In studio torna la campionessa Jennifer di Cassino (stavolta accompagnata dalla sorella e non più dal fidanzato), l’aspirante prof Leandro di Bari e la dottoressa Manuela da Mascalucia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La sfida inizia all’insegna dell’equilibrio, ma nella parte centrale della puntata Manuela cambia marcia e domina in classifica accumulando oltre 24mila euro di premio grazie a ottimi intuizioni e tiri fortunati nella manche dedicata al gatto Sphynx. "I vicini di casa di mia nonna ne avevano uno"; rivela Samira. Che però precisa: "Non me ne voglia, ma non mi piace, mi teneveno ben lontana". E Scotti, come sempre, non si lascia pregare per lanciare una bonaria provocazione alla sua co-conduttrice: "E allora regaliamo un bello Sphynx a Samira!". La sfida a tre si conclude con il trionfo di Manuela, che accede alla Ruota della Meraviglie con l’eccezionale montepremi di partenza di 32.900 euro. "La cifra è da emozionarsi", osserva Gerry Scotti, ricordando che la dottoressa ha anche vinto una crociera MSC. "Mi sembra un sogno", ammette la neo campionessa.
Il gioco riparte e Manuela sbaglia i primi due tabelloni a tema ‘Panchina’. "Niente mi devo calmare", confessa la concorrente, che per fortuna azzecca la terza risposta e si guadagna quindi una delle tre buste in palio. Gerry mostra per prima il contenuto delle due buste fallite: 5mila e 10mila. Quindi svela il contenuto della busta verde della campionessa, che con un nuovo colpo fi fortuna incassa altri 20mila euro che vanno ad aggiungersi ai 32.900 vinti in precedenza, per un totale di 52.900 euro.
Potrebbe interessarti anche
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti blinda Samira Lui: “Tu non vai via”, ma in studio cambia tutto
La Ruota della Fortuna va in onda anche mercoledì 7 gennaio 2026, con un cambiamento...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stravolto da Samira Lui: “Un cigno coi tacchi”, poi il retroscena delle urla in studio
Gerry Scotti commenta subito il look di Samira Lui nella puntata de La Ruota della F...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sconvolto da Samira Lui: “Mi hai fatto emozionare”. Poi il miracolo della campionessa
Elisa trionfa a sorpresa al termine di una sfida emozionante contro Fabio e Giulia: ...
Samira Lui, altro che Sanremo: Gerry Scotti la spiazza con un nuovo show. Cosa farà
Il momento decisivo di Samira Lui si avvicina: tra inviti in diretta, strategie Medi...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti inchioda Samira Lui: “Vai a Sanremo con Conti?”, lei replica e spiazza tutti
Nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 3 gennaio 2026 Samira Lui fa un'im...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si emoziona per Striscia la Notizia: “Giorno storico”. E Samira Lui (forse) sbaglia vestito
Gerry Scotti non ha mancato di sottolineare nella puntata de La Ruota della Fortuna ...
La Ruota della Fortuna, colpaccio di fine anno e Gerry Scotti provoca Samira Lui: "C'è qualcuno che ti bacia?"
Gerry Scotti e Samira Lui hanno tenuto compagnia al pubblico con La Ruota della Fort...
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l'incidente nel backstage: “Stava morendo”, spavento per la campionessa
Gerry Scotti in apertura della puntata de La Ruota della Fortuna dell'8 gennaio 2026...