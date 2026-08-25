La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti riceve un regalo speciale: “Sono emozionato”. Poi scatta lo spogliarello Nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 25 agosto 2026 Gerry Scotti viene accolto dalla musica di Nove settimane e mezzo e sta al gioco, poi il dietrofront

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni giorno anche oggi, martedì 25 agosto 2026. Marco Galeone, il cantante dei Fortuna Five, dà come sempre il via alla puntata con una presentazione come si deve di Gerry Scotti, sottolineando che "nella sua carriera ha condotto oltre 9 mila puntate televisive, tanto di cappello al nostro capitano".

A quel punto lui entra mettendo la mano sulla testa come a stare sull’attenti, con tanto di musica di "Nove settimane e mezzo" in sottofondo, per questo lui non esita a fingere di togliersi la giacca. "Basta, no nel senso che è l’aria condizionata, questa non me la dovevate fare, carogne. Ecco perché c’è tanto di cappello. Grazie ragazzi, grazie ai nostri Fortuna Five, e a tutti voi amici telespettatori benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Lui continua con la sua consueta ironia: "Grazie, che bello. Come mai non ti sei spogliato? Per l’aria condizionata, ormai uno si leva una roba e ha già un dolore, anche voi? O capita solo dai 70 anni in su, se volete vedermi nel finale dello spogliarello venite un giorno in cui c’è tiepido, oggi non lo facciamo".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal neo campione Paolo, cardiochirurgo di Brescia, che ieri ha vinto 23.600 euro. Il giovane spiega il suo percorso: "Sono nato a Monza, ho fatto sei anni di Medicina a Torino, mi sono spostato a Brescia per fare la scuola di specializzazione in cardiologia, altri quattro anni, da un anno lavoro all’ospedale di Cremona e vivo a Brescia". A sfidarlo sono Matteo, comandante di vaporetto a Venezia, ed Eleonora, funzionaria di Marigliano (Napoli).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, al ritmo di "Ostia Lido" di J-AX, Scotti prende spunto dal testo del brano non appena lei arriva vicino al tabellone: "Cosa importa se siete a Porto Rico o a Cologno? L’importante è ballare".

La Ruota della Fortuna, puntata 25 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", con Samira che ha tra le mani il suo consueto libro di ricette, con un dettaglio particolare che Gerry nota subito: "Sta peggiorando, adesso anche le cipolle, sarà un chilo di cipolle". Il tabellone ha come tema "Insalata tropicale", la frase è semplice "connubio tra gamberi e frutta", come indovinato da Paolo, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry sottolinea: "Oggi avresti preso 10, ma ti è caduta la cipolla, quindi resta 10–".

Scotti ci tiene come sempre a salutare parte del pubblico, con riferimento in particolare a un regalo che ha ricevuto: "Sono emozionato, non so chi di loro lo ha fatto, ma mi hanno portato un regalo con la scritta: ‘I tuoi ammiratori dell’isola bergamasca’, è una targa veramente bella, con una mia foto bellissima. Grazie, la metto nel mio camerino e mi ricorderò di voi".

Si prosegue con "In fondo al mar", con tema "Il Pesce Volante", a dare la soluzione è Matteo, che guadagna 1.000 euro, mentre nel frattempo Eleonora è finita a zero. E’ il momento di una manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "Black Nirvana", è Eleonora a dare la risposta esatta riscattandosi da due piccoli errori che le avevano impedito di farlo nelle due manches precedenti, così da guadagnare 4.700 euro. Gerry ne approfitta per raccontare un anedotto personale: "Rido perché quando giocavo a pallone mi chiamavano Black Nirvana", il pubblico appare però perplesso, per questo lui chiude: "Non meritate i miei racconti, me li tengo per me, li racconterò solo a chi non mi prende in giro come voi".

Spazio a un’altra manche introdotta recentemente, "Compiti per le vacanze", con un tabellone dal titolo "Nuove sfide". Matteo trova subito lo spicchio "Seven", che gli consente di avere una fornitura del celebre marchio. E’ ancora lo sfidante a dare la risposta esatta, così da salire a 4.400 euro. La frase era "Imparare i rudimenti della fotografia", il conduttore però non ci sta, si chiede perché si debba avere questa esigenza al ritorno dalle vacanze, a spiegarlo è Samira: "Perché magari tutta l’estate sono state foto brutte, quindi si pensa sia meglio fare un corso". Lui stuzzica la ragazza: "Anche con il cellulare non è così facile, ad esempio tu perché vieni sempre così bene quando ti fotografano?", lei ribatte: "Dipende, è importante la prospettiva, bisogna abbassarsi, non troppo, se si fa la foto dall’alto sembriamo tutti i nani". Scotti prova a comprendere: "Scusi, io mi abbasso quando la faccio? Ah, mi è venuto mal di schiena".

Arriva il momento della manche più ricca, "Ciak, si gira", che prevede due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe evitare il Ciak con il pop corn, che costringe a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Philadelphia", a dare la soluzione è Paolo, che guadagna i suoi primi 7.800 euro così da passare subito in vantaggio.

In uno scenario come questo tutto può accadere con il "Triplete", a tema "Ciao", al termine ci si trova con Paolo in testa a 8.800 euro, segue Eleonora a 6.700 euro, chiude Matteo a 4.400 euro. A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Fiume dormiglione", a dare l’ultima soluzione è Paolo, che raggiunge quota 22.400 euro, cifra che gli consente di restare campione. Gerry saluta Matteo, sottolineando di augurarsi di vederlo a bordo del vaporetto quando andrà a Venezia, lui risponde: "Avrai sempre un posto in cabina", cosa che lo rende felice: "Sarebbe un sogno".

Il medico ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino, con tre frasi a tema "Tagli", in caso di en plein potrebbe vincere la Grande Panda. Le cose non vanno però benissimo, lui indovina solo la terza, ma questo gli garantisce perlomeno una busta verde. Scotti apre subito la busta numero 2, dove ci sono 10 mila euro, si prosegue svelando l’altra rossa, la numero 1, pari a 20 mila euro. Ma cosa c’è nella sua verde? Lui rivela di essere in procinto di sposarsi, per questo Gerry sottolinea: "Una cucina anche di quelle belle è pagata, vediamo che lista nozze ti facciamo adesso". Qui troviamo le due e-bike.

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