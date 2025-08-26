La Ruota della Fortuna, Sergio stupisce tutti e i social applaudono: "Finalmente un vero campione"
Il concorrente romano ha preso il posto della campionessa Letizia grazie alla sua bravura, portandosi a casa 32.900 euro.
La nuova settimana de La Ruota della Fortuna è iniziata a ritmo di rock, con un Gerry Scotti grintoso e la spumeggiante Samira Lui, entrati in scena sulle note della band capitanata da Nicla Ozenda. Il grande successo dello storico game show di Canale 5 prosegue senza sosta e, nell’attesa che su Rai 1 torni Stefano De Martino con Affari Tuoi, richiamato dall’azienda pubblica in anticipo per fronteggiare il boom negli ascolti di Mediaset, ieri sera (lunedì 25 agosto 2025) è andata in onda una nuova puntata. Protagonista, ancora una volta, la campionessa in carica Letizia da Castelnuovo (Trento), che nella partita di domenica ha portato a casa 6.200 euro, lasciando però il bottino più succulento alla Ruota delle Meraviglie. A giocare con lei ci sono due sfidanti: Paola, impiegata amministrativa da Ciserano (Bergamo), e Sergio, responsabile commerciale da Roma. Vediamo insieme come è andata questo nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna.
La Ruota della Fortuna, cosa è successo lunedì 25 agosto
La puntata di lunedì 25 agosto de La Ruota della Fortuna si è aperta come di consueto con la sfida de La Ruota del Tempo, e a vincere al prima mano è stata la campionessa in carica Letizia, azzeccando la frase prima degli sfidanti. Al Round Musicale, invece, dopo un paio di giri fortunati ha beccato la Bancarotta passando la mano a Sergio che è riuscito a indovinare perfino la soluzione, per un bottino di 6mila euro. Giunti al CruciRuota, a tenere la mano è ancora il concorrente romano, che aggiunge al suo montepremi altri 1.600 euro.
Tra le novità di questa edizione, arriva poi il momento del round Express, dove a girare finalmente la ruota è Paola che purtroppo passa subito il turno a Letizia, restando così a bocca asciutta. La campionessa, però, sbaglia la scelta della lettera F e il gioco torna a Sergio che grazie al Jolly vinto prima si scampa la Bancarotta, anche se il suo salvadanaio scende inesorabilmente, salvo poi risalire a 12.100 euro. Alla fine è proprio il commerciale, dopo la doppia vittoria al Triplete e all’Ultimo Round, a conquistarsi l’accesso alla Ruota delle Meraviglie e a prendersi il titolo di campione. Qui ha aggiunto al suo montepremi di 22.900 altri 10mila euro, con i complimenti di tutti.
Sergio è il nuovo campione de La Ruota della Fortuna. I social: "Mio Dio è bravissimo"
Anche i social hanno applaudito la bravura di Sergio, nuovo campione de La Ruota della Fortuna. Il concorrente di Roma, ha conquistato il pubblico con il suo talento discreto e la velocità nel trovare le soluzioni, tanto che su X in molti hanno commentato: "Mio Dio è bravissimo", "Nel tempo in cui lui ha dato la risposta io stavo ancora leggendo le lettere", "A #LaRuotaDellaFortuna hanno trovato un campionissimo proprio alla vigilia della partenza di Affari tuoi?", "Finalmente un VERO campione", "Bravo! Non sono tabelloni semplici".
