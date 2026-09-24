La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e i concorrenti la cercano ma Samira Lui non si trova: "Si era incastrata" A La Ruota della Fortuna Samira Lui è una presenza preziosa, ma nella puntata di giovedì24 settembre 2026 c'è stato un momento in cui lei è scomparsa, ecco il motivo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche questa sera, giovedì 24 settembre 2026, l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda nella sua tradizionale collocazione subito dopo il Tg5. Il batterista Diego Fornaciari ha ormai il compito di dare il via alla puntata, questa volta ha scelto di farlo indicando gli elementi salienti del quiz: "Ogni sera il divertimento è a portata di mano, coglietelo al volo, qua a ‘La Ruota’ di Gerry Scotti".

A quel punto è il conduttore a entrare in studio, accoto da "Con le mani" di Zucchero, che riconosce subito. "Con le mani, su, con le mani, dai. Volete coglierlo al volo, e allora le mani, dai (per poi mettersi a cantarla a sua volta, dnr). Ci voleva un po’ di Zucchero, bene, grazie, sapete che è una delle mie preferite, e quando volete tirare su il morale allo zio c’è Zucchero, sempre. I Fortuna Six, Ladies and Gentlemen, e come vi ha appena detto Alex con la x, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Carlotta, che ieri ha riposato per la messa in onda della puntata de "La Ruota dei Campioni e delle Stelle". Lei è di Firenze e ha vinto 45.100 euro in una sera, oltre alla spesa per un anno. A sfidarla sono Sabrina, studentessa di Medicina, con il sogno di diventare cardiiologa, di Trento, e Alessio, ingegnere aerospaziale d Samarate (Varese), ma originario di Siracusa.

A loro si aggiunge ovviamente Samira Lui, ancora con "Buona domenica" di Sayf a farle da sottofondo e un abito nero con spalline. Gerry riferisce che spesso i due si vedono solo in studio, a quel punto lui dice di chiedere spsso ai collaboratori se la ragazza ci sia, per questo vuole sapere se lei faccia altrettanto, ma lei nega. "Io mi mostro all’ultimo momento", dice lui.

La Ruota della Fortuna, puntata 24 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "La locanda di Samira", a tema "Risotto alla zucca", Samira sottolinea come questo sia il suo piatto preferito e di saperlo cucinare bene. La frase è semplice, "amata pietanza tipicamente autunnale", come indovinato da Sabrna, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira indica alcuni suoi trucchetti per prepararlo, a quel punto Scotti le chiede: "Sta frequentando un corso prematrimoniale? La vedo tutta intenta con le ricette", ma lei nega, si tratta semplicemente di una sua passione.

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’oroscopo, che prevede lo spicchio con Giove che raddoppia la cifra, e quello con Saturno, che invece la dimezza. Il tabellone ha come titolo "Buone notizie". A dare la risposta esatta è lo sfidante, che guadagna 2.400 euro, con tanto di standing ovation da parte del pubblico. La gara prevede poi "Juke Box", incentrata su "Tu sei l’unica donna per me", questa volta è la campionessa a distinguersi, così da guadagnare 1.500 euro.

La gara è apertissima, il menu prevede "Chiacchere da bar", a tema "Dilemmi di città", è Alessio a dare la risposta esatta e a salire in vantaggio a 5.100 euro, ancora con il pubblico che lo applaude. Sia Gerry sia Samira riconoscono la sua bravura, ma il conduttore si sbilancia: "Dopo un dominio femminile assoluto ne abbiamo trovato uno bravo".

Arriva il momento di una manche amatissima, anche dai bambini, "Il Regno degli Animali", dedicata a "Il Galagone", questa volta è Sabrina a dare la risposta esatta e a guadagnare 6.900 euro. I cambiamenti possono ancora esserci, a maggior ragione con il "Round Express", che prevede lo spicchio che consente di giocare in solitaria anche se in caso di errore si può perdere tutto, con un tabellone dal titolo "La baronessa single". La campionessa parte subito forte trovando lo spicchio da 4 mila euro e ben quattro lettere trovate, questa volta lei non sbaglia e fa il colpaccia salendo a 17.400 euro.

Non può ovviamente mancare il "Triplete", al termine ci si trova con Carlotta in testa a 18.400 euro, segue Sabrina a 6.900 euro, chiude Alessio a 7.100 euro. A decidere chi vincerà la puntata sarà comunque come sempre "L’Ultimo Round", a tema "Maniche", e ogni lettera che ha un valore di 1.500 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Carlotta, che arriva a quota 24.400 euro, cifra che le consente di conservare il titolo. Alessio chiede poi a Samira una serie di saluti, cosa che fa poi anche Sabrina, ma lei ritarda il suo arrivo, Scotti quindi non si trattiene e le dice: "Si era incastrata".

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

La campionessa ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve affrontare tre frasi a tema "Buco". Tutto va davvero benissimo, Carlotta fa l’en plein, così da avere tre buste verdi.

Il compagno le suggerisce di partire dalla numero 3, che contiene 20 mila euro, lei decide di accettarli: "So che non è nello spirito, ma io mi sento d accettarli", Scotti capisce bene la sua scelta: "No, è nello spirito, io sono contento, è una cifra che bisogna rispettare", in due sere lei arriva infatti a 89.500 euro. Gerry mostra poi la busta numero 1, dove ci sono solo 1.000 euro, prima di svelare la numero 2 decide di tergiversare: "Salta fuori all’improvviso senza dirlo e lascia tutti a bocca aperta", ma era un bluff, c’erano solo 100 euro, la mossa si è rivelata quindi corretta.

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