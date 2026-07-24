La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il 'vecchio flirt' svelato a inizio puntata: "Avete scoperto il mio altarino in prima fila" A La Ruota della Fortuna nella puntata di venerdì 24 luglio 2026 Gerry Scotti mostra una grande intesa con una signora del pubblico, è lui a svelare a sorpresa il motivo.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset

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Che serata sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Per molti telespettatori è ormai diventato praticamente impossibile pensare di mancare l’appuntamento con il quiz, per questo anche oggi, venerdì 24 luglio 2026, saranno certamente in tanti a essere davanti alla Tv. Gerry Scotti entra in studio accolto dalla musica dei Fortuna Five, per poi mettersi a fare il segno del silenzio con la mano, così da ascoltare meglio la band e successivamente ballare con una signora presente tra il pubblico.

"Non l’ho voluta rovinare – dice subito -, finalmente me l’hanno regalata, la chitarra piange e sono le note scritte 50 anni fa da George Harrison, ‘One my guitar’, un capolavoro dei Fortuna Five. Basta, è troppo signori, semplicemente benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Successivamente fa riferimento alla signora con cui ha ballato: "Avete scoperto il mio altarino in prima fila, prima o poi ti beccavano i paparazzi, è una signora con cui ho condiviso dei bei momenti a Zanzibar. ‘Ti ricordi?’. E loro non ci credono, invece è vero".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Donatella di Potenza, che ieri ha vinto 25.500 euro. A sfidarla sono Alessio. studente di Ingegneria Elettronica (la famiglia ha un’attività di pecore nere) di Arbus (Cagliari) e Arianna, che lavora per un’azienda della moda di Monte San Giusto (Macerata).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, ancora con Ermal Meta a farle da colonna sonora. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica subito: "Ho visto che io ti facevo le mossettine e tu le replicavi", per poi farle una battuta sul look: "Stai bene con il vestitino che io stesso ti ho confezionato, sono coreografo e costumista", lei commenta: "Lei sa fare tutto".

La Ruota della Fortuna, puntata 24 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Banana Po’e", che sta a indicare quando "veniva cotta in buche sotto la brace", come indovinato da Arianna, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Si prosegue con "Cartoline da", a tema "Rodi", è ancora Arianna a dare la soluzione e a guadagnare 1.600 euro dopo avere nel frattempo trovato il "Bancarotta".

E’ il momento di "Tormentoni", tabellone dal titolo "Dove e quando", anche in questa occasione è la sfidante a distinguersi e a dare la soluzione, così da raggiungere 3.200 euro.

Gli avversari di Arianna possono comunque rifarsi con "Ciak, si gira", manche estremamente ricca grazie ai due ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe evitare il ciak con il pop corn, che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come argomento "Alla ricerca di Nemo", Arianna si replica anche in questa occasione e consolida il suo vantaggio salendo a 8 mila euro, mentre i suoi avversari sono ancora a zero.

Sfidante e campionessa devono fare il possibile per recuperare con il "Traghetto Express", a tema "Per i ragazzi di oggi". E’ ancora Arianna a trovare lo spicchio dedicato in una fase in cui ha già accumulato 14.100 euro, lei ne approfitta al massimo fino a dare la soluzione e arrivare a una cifra ancora più alta, pari a 26.600 euro.

Il menu a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete", a tema "Sere d’estate". Al termine ci si trova con Arianna in testa a 27.600 euro, segue Donatella a 2 mila euro, chiude Alessio a zero. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Sogno estivo", a dare l’ultima soluzione è ancora Arianna, che conclude una serata in cui ha letteralmente dominato, arrivando a 57.600 euro. "Una cifra stellare", sottolinea subito Gerry, anche se lei cerca di non esaltarsi troppo: "Sono stata fortunata".

La neo campionessa ha la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve affrontare tre frasi a tema "Piede". Prima di procedere c’è l’occasione per conoscere meglio il fidanzato di Arianna, abituato a viaggiare per lavoro, prevalentemente in Marocco, dove insegna surf, Samira commenta subito: "Ha proprio la faccia da surfista". Gerry prosegue: "Ti mando mio figlio, che è appassionatissimo. Io lì ho praticato anni, non ci credono e invece io ho praticato anni e anni, ma non siamo qui a parlare di me". La concorrente indovina solo la seconda, cosa che le permette di avere una busta verde.

Scotti parte mostrando la busta numero 1, che è rossa, e contiene 10 mila euro, si passa a svelare quella verde, dove troviamo 15 mila euro, così da arrivare a 72.600 euro, "Mamma mia", esclama subito Samira. Ma cosa c’è nella numero 3? Il conduttore tergiversa: "Dai, facciamola andare via così, almeno è contenta. Io devo dire anche le brutte notizie, non c’è niente da fare, tu lasci qui 1.000 euro", lui evidentemente stava bluffando. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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