La Ruota della Fortuna, Samira Lui è l'elisir di Gerry Scotti, arriva la confessione in diretta: "Me lo ha detto il dottore" Gerry Scotti è trasparente con il pubblico, a La Ruota della Fortuna di giovedì 23 luglio 2026 ha parlato di una notizia avuta dal medico: la collega fa bene alla sua salute

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Si rinnova anche oggi l’appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa sera, giovedì 23 luglio 2023, ormai il programma preferito dal pubblico nella sua fascia oraria. Ad accogliere Gerry Scotti questa volta è la musica dei Blues Brothers, ovviamente suonata dai Fortuna Five, da cui trae spunto per il suo consueto discorso introduttivo: "Come on everybody, eccolo là, dai dai dai.. – dice per poi mettersi a canticchiare insieme a loro -. E allora, sono venuto a salutarvi (nel frattempo, è salito sulle scale a fianco al pubblico, ndr). Ci mancavano, ci mancavano i Blues Brothers. I ragazzi della band ancora una volta vi danno il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Francesca, nutrizionista di Ferrara, che ieri ha vinto 31.100 euro. A sfidarla sono Donatella, insegnante di matematica e scienze alle superiori di Potenza, e Ivan, gestore di un bar di Gallarate (Varese).

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un abito fucsia, una volta arrivata Gerry la stuzzica subito con un paragone particolare: "Sei bella come una guerra nucleare", per poi precisare: "Non l’ho detta io, ma Ermal Meta". Non manca una battuta in merito alle caratteristiche del suo vestito: "Ma il fiocco? O lo allaccia o cosa fa? Sono le cinture di sicurezza?", lei ribatte con tono ironico: "Ogni tanto si fa pilates".

La Ruota della Fortuna, puntata 23 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto da "Piatti Estivi", a tema "Polpo alla luciana", uno dei piatti forti di Samira, come confessa lei stessa. A dare la soluzione è Francesca, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 1914", frase indovinata da Ivan, che guadagna 3 mila euro. Il riferimento è all’accensione del primo semaforo elettrico, avvenuto in Ohio, che all’origine era solo verde o rosso, come specificato da Gerry. Spazio a "Tormentoni", tabellone dal titolo "Un’estate fa", lo sfidante era riuscito a riempire gran parte della frase, ma quasi sul più bello trova il "Bancarotta", cosa che rende ancora più incerta la sfida. A dare la risposta esatta è Donatella, che guadagna 5.100 euro, così da passare momentaneamente in vantaggio.

La situazione è comunque apertissima, a maggior ragione con "Ciak, si gira", la manche più ricca grazie ai due ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si deve prestare attenzione al ciak con il pop corn che porta a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come tema "Chi ha incastrato Roger Rabbit", Donatella parte subito bene trovando la stella quando ancora la frase non presenta alcuna lettera. La concorrente fa gran parte del lavoro, arriva addirittura a superare i 20 mila euro, ma non sapendo del tutto la frase si trova costretta a girare, ed è in quel momento che trova il "Passa". Non va molto meglio a Ivan, che trova addirittura il "Bancarotta", su questo Gerry non riesce a trattenersi: "Ti ringrazio perché non ti è uscita nemmeno mezza parolaccia". Alla fine la mano torna a Donatella, che dà la risposta esatta, così da salire a 25.500 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Traghetto Express", dal titolo "Lo dice la scienza", a trovare lo spicchio dedicato è la campionessa, che ne approfitta dando la risposta esatta arrivando a 9.400 euro. La frase era relativa alla possibilità di invecchiare prima se si è circondati da persone fastidiose, su questo Scotti commenta: "Io sono fortunato, il mio medico ha riscontrato che da quando lavoro con te la mia età biologica è diminuita di sei anni", Samira apprezza: "Sono contenta, vedo i capelli anche più colorati", lui concorda: "Dovrebbero cominciare a spuntarmi i primi tra qualche mese, poi speriamo anche in tutto il resto".

E’ il momento del "Triplete", a tema "Grandi Felini", al termine ci si trova con Donatella in testa a 25.500 euro, segue Francesca a 10.400 euro, chiude Ivan a 2 mila euro. A stabilire chi conquisterà il titolo sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", dal titolo "Dopo tanto sole", a dare l’ultima soluzione è Ivan, che si toglie la soddisfazione arrivando a quota 10.400 euro, la nuova campionessa è Donatella con 25.500 euro.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie" con tre frasi a tema "Maggiore". Le cose non vanno però bene, Donatella non riesce a dare nemmeno una risposta esatta, si trova così con tre buste rosse. Scotti parte svelando il contenuto della busta numero 1, dove ci sono 15 mila euro, si prosegue con la numero 3, che contiene 1.000 euro. Ma cosa c’è nella numero 2? Anche qui la cifra non è elevatissima, sono 5 mila euro.

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