La Ruota della Fortuna, Samira Lui e l'invito di Gerry Scotti mai accettato: "Mi deve convincere". Ma poi cambia idea A La Ruota della Fortuna martedì 22 settembre 2026 Samira Lui appare riluttante su una proposta ricevuta da Gerry Scotti più volte, a sorpresa però lui poi fa marcia indietro

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Che serata sarebbe senza "La Ruota della Fortuna"? Per molti anche solo pensarlo sembra impossibile, per questo questa sera, martedì 22 settembre 2023, saranno certamente in tanti a essere sintonizzati su Canale 5 per seguire la puntata. Il compito di invitare a entrare Gerry Scotti in studio è ormai affidato al batterista Diego Fornaciari, che ha pensato a una frase non banale: "Con il suo tocco inimitabile rende speciale ogni serata".

A quel punto il conduttore entra in studio con tanto di fumo scenografico, apprezzando il ritmo scelto per questo momento: "La mano lenta, grazie, che bei ricordi, Eric Clapton, la mano lenta, noi qui non possiamo essere troppo lenti, in un’ora deve succedere tutto quello che deve succedere, e tutte le sere abbiamo un compito, divertirvi, farvi giocare, farvi compagnia, per quell’ora al giorno, grazie per permettercelo tutte le sere, grazie di cuore, grazie a voi, grazie a questo pubblico, grazie. Naturalmente grazie ai miei ragazzi Fortuna Six. La canterei tutta, ma devo andare a lavorare, non posso, una sera la canterò, ci siamo, ci siamo, dai, benvenuti e bentrovati a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa Ilaria, psicologa di Casale Monferrato, che ieri ha battuto Chiara di Vasto, la campionessa più vincente della storia (quasi 500 mila euro). A sfidarla sono Carlotta, segretaria amministrativa presso un Ordine professionale di Firenze, e Giuseppe, studente di ingegneria informatica di Villongo (Bergamo). Il giovane rivela di praticare pugilato, per questo Gerry sostiene di riconoscere subito chi lo fa, ma allo scetticismo del pubblico ribatte: "Vabbè, ho abitato su una palestra per tanti anni".

Non poteva mancare ovviamente la discesa dalle scale di Samira Lui. con tanto di shorts con paillettes e cravatta abbinata con una camicia bianca.

La Ruota della Fortuna, puntata 22 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", manche dedicata a "La calamarata", è la campionessa a dare la soluzione, "la pasta si confonde con il pesce", così da guadagnare i suoi primi 1000 euro.

Prima di proseguire Scotti sottolinea: "La Ruota è donna", questo è lo slogan, così da sottolineare una tendenza che dura da qualche settimana, relativa alle campionesse solo donne.

Si va avanti con la manche "Figli delle stelle", con lo spicchio Giove, che raddoppia, e quello Saturno, che dimezza, con tabellone dal titolo "Un cambiamento", anche se al primo giro di ruota la campionessa pesca subito il "Bancarotta", è Giuseppe a indovinare e a guadagnare subito 6.700 euro. Il menu prevede "Juke Box", a tema "La Costiera Amalfitana", è Giuseppe ad avere il pallino del gioco, ma con qualche indecisione di troppo, per questo Gerry invita a Samira a spronarlo, lei non si fa pregare: "Dai Peppino, pota!", a quel punto lui ammette: "Sono stato convinto, dò la soluzione", così da salire a 17.700 euro. Anche Samira si mette a cantare a Gerry: "Lei e quell’Idroscalo, prima o poi verrò", lui la invita a convincerla, ma lei non ci sta: "E’ lei che mi deve convincere a venire all’Idroscalo", a quel punto lui ribatte: "Lasci stare, stia dov’è".

E’ il momento di "Chiacchiere da bar", a tema "Che fastidio", questa volta è Carlotta a dare la risposta esatta e a guadagnare 2.200 euro, mentre nel frattempo lo sfidante è tornato a zero. Gerry legge una classifica dei rumori più fastidiosi stilata dalla Polizia, al quarto posto c’è il cigolio delle reti, poi precisa: "No, schiamazzi vari, ma con cigolio delle reti, se non ci credete fate quello che volete".

C’è spazio anche per una manche amatissima, soprattutto dai bambini, "Il Regno degli Animali", a tema "La Jacana", è ancora Carlotta a indovinare la frase, mossa che le consente di arrivare a quota 5.500 euro. Torna anche il "Round Express", che consente di giocare in solitaria se si trova lo spicchio dedicato, anche se con il rischio di perdere tutto in caso di errore, con un tabellone dal titolo "Best seller dell’estate". E’ proprio Carlotta a trovare lo spicchio, l’unica che può perdere la cifra accumulata, anche se uno sbaglio frena la sua corsa, fortunatamente solo in parte visto che ha il jolly. E’ lei alla fine a dare la soluzione e a salire a 14 mila euro, mentre entrambi gli avversari sono ancora a zero.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Batteria", al termine ci si trova con Carlotta in testa a 15 mila, seguono Ilaria e Giuseppe con 1.000 euro a testa. A decidere chi vincerà la puntata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", dove spesso non sono mancate le sorprese, a tema "Piacere settembrini" e ogni lettera che ha un valore di 5 mila euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Carlotta, che balza a 45 mila euro, che le consentono di diventare la nuova campionessa. "Andiamo avanti con le donne", sottolinea il conduttore.

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata"

La concorrente ha come sempre la possibilità di rendere ancorap più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", dove deve affrontare tre frasi a tema "Silenzio".

Carlotta indovina solo la prima, questo le garantisce di avere una busta verde. Scotti parte mostrando la prima busta rossa, la numero 2, dove ci sono 15 mila euro. Si prosegue aprendo la verde, purtroppo ci sono solo 100 euro, si arriva così a un totale di 45.100 euro. Ma cosa c’è nella numero 3? Qui si trova qualcosa che è a suo di diritto nonostante l’errore, la spesa per un anno da Eurospin.

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