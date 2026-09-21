La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e l'arrivederci alla super campionessa: "Ci rivedremo". Poi fa una promessa a Samira Lui La puntata de La Ruota della Fortuna di lunedì 21 settembre 2026 segna la fine dell'esperienza di una campionessa che ha fatto la storia, ma è un saluto solo temporaneo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non può esserci inizio di settimana senza "La Ruota della Fortuna", regolarmente in onda anche questa sera, lunedì 21 settembre 2026. A dare il via alla puntata odierna è il batterista, Diego Fornaciari, pronto ad annunciare il padrone di casa del game in modo perfetto: "Tutte le sere entra nelle vostre case, e ormai è uno di famiglia, è lo zio d’Italia: Gerry Scotti"

A questo punto lui entra in studio riconoscendo subito il brano in sottofondo: "We are family, buona settimana a voi, vado su a salutarvi, come va ragazzi, bene? Che bello, questa mega discoteca è semplicemente il nostro bellissimo studio, ogni tanto il nostro regista Giovalli ci delizia con una nuova telecamera dall’alto, eccola là che ci fa vedere tutta la bellezza del nostro studio, ma cosa sarebbe il nostro studio senza il nostro pubblico, ma soprattutto cosa sarebbe la nostra trasmissione senza i nostri grandi campioni. Va bene, dopo la celebreremo come merita, intanto insieme ai Fortuna Six vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore prosegue il suo intervento: "Già nel mio saluto iniziale ho dedicato il mio pensiero alla mia piccola grande campionessa, dal 31 agosto abbiamo avuto solo campionesse donne, e questa è la più grande di tutti, 4 puntate e 457.000 euro e la 500 Cabrio. Non sentirti il peso, so che ti cercano i social per farti l’intervista, il telegiornale vuole farti l’intervista, ma è giusto, non è uan cosa che capita tutti i giorni, e soprattutto non capita tutti i giorni a 19 anni". A sfidarla sono Ilaria, psicologa infantile di Casale Monferrato, e Federico, insegnante di Scienze Motorie di Vallefoglia.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta su "Buona domenica" di Sayf. Una volta arrivata, lei trae spunto dalla canzone: "Buona domenica, anzi Buon Lunedì, vale lo stesso", Gerry prosegue. "Che bello stacchetto, mette allegria, complimenti a te e al nostro coreografo Valeriano, un mio allievo. Io ero capo ballerino a ‘Buona domenica’, lui esordiva in quegli anni", il pubblico appare scettico, per questo lui prosegue: "Lo sapevo, non posso dire una verità che non vengo creduto".

La Ruota della Fortuna, puntata 21 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", dedicata al "Baklava", che è "il dolce degli antichi sultani", come indovinato da Federico, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Gerry ne approfitta per fare un ringraziamento: "Voglio salutare un signore di Terni, si chiama Colombo, ma di nome, è appassionato di orologi, mi ha fatto un orologio con la forma de ‘La Ruota della Fortuna’, che io ho appeso nel mio camerino. Ti ringrazio di cuore e ti mando un grande abbraccio da tutti noi".

Si prosegue con "Figli delle stelle", che prevede lo spicchio con Saturno, che dimezza, mentre quello di Giove raddoppia la cifra accumulata, con un tabellone dal titolo "Attenzione!", è ancora Federico a dare la risposta esatta, così da salire a 4.600 euro. La frase è dedicata ai nati dell’Acquario, che avranno grandi novità e imprevisti, Samira rivela di avere la zia che è di questo segno, mentre la mamma la chiama spesso per sapere il suo oroscopo, lei ribatte: "Mamma, non è che adesso sono esperta", lui propone: "Facciamo un giorno un tabellone dedicato alla mamma di Samira".

La gara a "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Juke Box", incentrato su "Imagine", è Ilaria a dare la soluzione, mossa che le permette di fare un allungo fino a 14.800 euro. Gerry ci tiene a fare un discorso: "Giornata Internazionale della Pace, decretata dall’ONU mentre il mondo continua a farsi la guerra, è come se le due entità non si parlassero, noi l’abbiamo celebrata con la più bella canzone di pace". Il chitarrista Alessandro mostra la sua particolare chitarra, che presenta la colomba portatrice di pace.

E’ il momento di "Chiacchere da bar", a tema "Influencer e social", è Chiara a indovinare la frase, così da guadagnare 1.000 euro. Il riferimento era all’eventualità che alcun follower possano non essere reali, Scotti sottolinea: "Io ho il mio milioncino e non ne ho comprato neanche uno, li ringrazio", anche Samira dice la sua: "Ci sono dei profili che risultano quasi falsi, che hanno milioni e milioni di follower, Assurdo".

Si continua con "Il Regno degli animali", manche dedicata a "Il Tamandua", è ancora la campionessa a dare la risposta e a salire a 4.900 euro. Si tratta dell’animale più puzzolente al mondo, addirittura sette volte più della puzzola, Scotti quindi suggerisce: "Non portatelo in metropolitana, ma neanche in ascensore", la puzza è una strategia per tenere lontani i predatori.

La gara può ancora cambiare con il "Round Express", specialmente se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria, anche se con il rischio di perdere tutto in caso di errore. Il tabellone ha come titolo "Ho cambiato idea", è proprio Ilaria a trovare lo spicchio, lei ne approfitta e dà la risposta esatta, così da incrementare il suo vantaggio così da salire a 20.600 euro. La frase era relativa alla tendenza a cancellare i propri tatuaggi, Samira rivela di non averne nemmeno uno, per poi chiedere a Gerry cosa voglia fare con la faccia di Gullit che ha dietro la schiena: "Io ho la faccia di Gullit, poi ne ho un altro, con la scritta ‘Supercalifragilistichespiralidoso’, intorno al torace, che ci sta. Va bene, ve lo posso dire, non ho nessun tatuaggio, non è un vanto. Un mio amico aveva scritto ‘Giovanna ti amo’ sul cuore, quella Giovanna è andata via e sono sei anni che cerca una che si chiama Giovanna, sennò non si vuole fidanzare", ma Samira ha un’altra idea: "Oppure una che si chiama Anna e cancella Giò, costa meno".

C’è anche il ritorno di "Ciak, si gira", che prevede due spicchi con la stella del valore di 5 mila euro, mentre quello con il pop corn obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari, dedicato a "Quo Vado". Questa volta è Federico a dare la risposta esatta e a salire a 12.800 euro.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Vendemmia", al termine ci si trova con Ilaria in testa a 20.600 euro, segue Federico a 14.800 euro, chiude Chiara a 5.900 euro. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", a tema "Emozione sportiva". Ilaria parte con un altro colpaccio, lo spicchio da 5 mila euro, che le consente di guadagnare 15 mila euro, è poi Gerry a fare il suo consueto giro, sulla base di questo ogni lettera ha un valore di 1.300 euro. A dare l’ultima soluzione è Ilaria, che raggiunge una cifra stellare, pari a 40.800 euro, che le consente di diventare la nuova campionessa.

Gerry saluta chiara, ma le fa una promessa: "Automaticamente sarai invitata non nel primo torneo che faremo, abbiamo già selezionato, ma nel prossimo torneo dei campioni, quindi ci rivedremo".

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

La neo campionessa ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricco il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Crema". Ilaria indovina solo la prima, questo le consente di avere una busta verde.

Scotti parte mostrando la prima delle buste rosse, la numero 3, dove ci sono 15 mila euro. A quel punto si apre l’unica verde, che contiene 1.000 euro, così da arrivare a 41.800 euro complessivi. Ma cosa c’è nell’altra busta rossa, la numero 2? Gerry tergiversa: "E’ un grande lunedì per le sorprese che ci ha regalato, voglio vedere il sorriso sul vostro volto comunque, lo devi tenere, qui c’erano 200 mila euro".

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