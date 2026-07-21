La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sfida Samira Lui e propone lo scambio di ruoli: "Ho una camminata notevole" Botta e risposta tra Gerry Scotti e Samira Lui continui, a La Ruota della Fortuna di martedì 21 luglio 2026 il conduttore sembra pronto a sostituire la sua compagna di avventura

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Ormai da più di un anno "La Ruota della Fortuna" è diventata una compagnia imprescindibile per milioni di italiani, in grado di tenere testa e superare anche programmi che sulla carta partivano da favoriti, ora resta da capire come andranno le cose questa sera, marte 21 luglio 2026, nella seconda occasione in cui dovrà scontrarsi con "L’Eredità – Summer". Ad accogliere in studio come ogni volta Gerry Scotti sono i Fortuna Five, che lo definiscono "un idolo del pubblico televisivo, con il carisma di una rock star, lo zio più figo d’Italia".

Lui entra avvertendo il calore del pubblico: "E cos’è questa cosina qua? – dice in riferimento alla colonna sonora scelta -. Billy Idol, eccoci, lo sappiamo, in questa stagione si arriva stanchi a quest’ora, ci vuole qualcuno che vi dia una sveglia, come tutte le sere ci pensano i nostri ragazzi dei Fortuna Five. E allora, ci siamo capiti? Benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa alla presentazione dei concorrenti, che il conduttore presenta come "Las Ketchup", il gruppo di "Asereje", anche se in realtà il riferimento è alla scelta particolare degli autori, a giocare sono infatti tre ragazze. A difendere il titolo è Raffaella di Senigallia (Ancora), che in due puntate ha vinto 63.600 euro (oltre a quattro biciclette elettriche). La prima sfidante è Carola, ricercatrice nutrizionista di Carimate (Como), Gerry ne approfitta per farle una battuta: "Ecco perché mi guardi così, vuoi già mettermi in riga?", lei ribatte: "Assolutamente no, sei perfetto così", lui prosegue: "Anzi, dal vivo vedi che.. Posso respirare o tengo il fiato? Per paura di lei sto tenendo il fiato da mezz’ora". L’altra sfidante è Valentina, consulente informatica di Roma.

A unirsi a loro è ovviamente Samira Lui, che rafforza la presenza femminile in puntata, con un vestito giallo limone decisamente acceso. Una volta arrivata, il conduttore ci tiene a farle una domanda, precisando che sia un po’ intima, per questo può essere libera di non rispondere: "Hai mai pensato di metterti qualcosa di giallo?", lei finge imbarazzo e dice: "Devo rispondere?".Scotti conclude il discorso "Stai molto bene, i colori dell’estate".

La Ruota della Fortuna, puntata 21 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Scampi alla Busara", che si rivela essere "una ricetta nata sui pescherecci", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Un’estate fa", a tema "Estate 2023", a dare la soluzione è Carola, che guadagna 1.400 euro. Spazio a "Tormentoni", dal titolo "Tarzan Boy", nell’indicarlo a Gerry scappa subito una battuta: "Sorrido, era uno dei miei soprannomi", il pubblico sembra incredulo, lui precisa: "In piscina", Samira conclude: "Non voglio sapere". Il conduttore avanza poi a Samira la proposta di scambiarsi i ruoli dopo avere fatto un video in cui si mette all’opera: "Una volta potrei venire lì, ho una camminata notevole". A dare la risposta esatta è Valentina, che ottiene i suoi primi 1.000 euro.

Tutto è ancora apertissimo, a maggior ragione con una manche ricca come "Ciak, si gira", tabellone dal titolo "Guardia del corpo", Chi pesca i due Ciak con la stella può trovare 5 mila euro l’uno, ma c’è anche un ciak con il pop corn, che porta a dividere quanto accumulato con gli avversari. La frase viene indovinata da Carola, che raggiunge 5.100 euro.

E’ il momento del "Traghetto Express", altra manche che può cambiare le sorti della gara se si trova lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria, a tema "Comunione", E’ Valentina a dare la risposta esatta e a salire a 4.900 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede anche il "Triplete", dal titolo "Fotoromanzi", è la campionessa a farlo e a salire a 6 mila euro. Il tempo a disposizione consente però di fare un’altra manche con lo stesso tema, ad aggiudicarsela è ancora Valentina, che sale a 7 mila euro.

La partita si è rivelata estremamente equilibrata, a stabilire chi conquisterà il titolo sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Immagini d’estate, a dare l’ultima risposta è Raffaella, che resta campionessa raggiungendo la cifra di 12.200 euro.

La concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Re". Le cose non vanno benissimo, complice un’indecisione con l’ultima Raffaella si trova con tre buste rosse. Gerry parte mostrando la numero 3, che contiene 20 mila euro, si passa alla numero 3, dove ci sono 5 mila euro. Cosa c’è nella numero 1? Gerry tergiversa facendole credere che ci siano ancora le biciclette, in realtà qui si trovano solo 1.000 euro. Complessivamente la campionessa arriva a 75.800 euro.

Potrebbe interessarti anche