La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il futuro con Samira Lui: “Morirò prima”. Poi bacchetta la campionessa (che fa la storia) Serata storica a La Ruota della Fortuna domenica 20 settembre, la campionessa segna un record mai visto, anche se questo spinge Gerry Scotti a pensare al suo futuro

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"La Ruota della Fortuna" non lascia solo il suo pubblico nemmeno la domenica, per questo è regolarmente in onda anche questa sera, 20 settembre 2026. Il compito di dare il via alla puntata, come accade dalla costituzione dei Fortuna Six, ora è affidato al batterista, Diego Fornaciari, che si dedica a inquadrare perfettamente Gerry Scotti. "Non è solo il conduttore, è anche il nostro portafortuna, il nostro jolly".

A quel punto lui entra in studio facendo il segno che si fa quando si incrociano le dita: "Ehi, superstiziosi, l’ho riconosciuta dal primo giretto. Sentiamolo sto basso, sentiamolo. E allora, buona domenica a voi gentili amici, grazie per essere qui a gradire il nostro studio, grazie per averci dedicato la vostra giornata, grazie vi vogliamo bene. Nicla balla, balla, va che roba, va bene, va bene, devo raggiungere la mia prestazione e, superstiziosi o no, vi devo dire insieme ai ragazzi della band benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Non manca una battuta nei confronti del neo tastierista Luca Algisi: "Ma dategli da mangiare a quello là, ma porca miseria, ha giurato che in un mese mette su tre chili, li ho messi su io. Poi diamogli un posto un po’ più avanti, perché lo tenete dietro?".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla bravissima concorrente, Chiara di Vasto, a cui lui si rivolge subito: "Indovina di cosa si parla quando vado in giro, quando vado al bar, quando incontro gli amici, quando vedo i miei parenti, prova a indovinare. Tutti a dirmi: ‘Ma che brava quella ragazza lì'". Per chi non lo sapesse, oggi è domenica e c’è chi durante la settimana non guarda la televisione, questa ragazzina che studia Medicina in tre sere ha vinto 418.500 euro. Se non bastasse una 500 Ibrida Cabrio". A sfidarla sono Marco, team leader in un’azienda che si occupa di sicurezza di Roma e Andrea, che lavora in un’azienda che si occupa di fonti rinnovabili di Misilmeri (Palermo).

Non può mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, con una gonna longuette grigia gessata e un top, scelta che merita il comento di Gerry: "La trovo carina, non il solito ciospetto degli altri giorni, molto bene", lei ricambia sorridenti: "Anche lei, migliora ogni giorno come un bel bicchiere di vino". A quel punto lui la accusa di essere bugiarda, ma lei nega: "No, mai".

La Ruota della Fortuna, puntata 20 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "La locanda di Samira", manche dedicata a "Carciofi ripieni", la frase è "con acciughe, pinoli e pan grattato", come indovinato da Chiara, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Come di consueto Gerry non manca di salutare parte del pubblico, tra loro c’è una signora che ha dei genitori che festeggiano 63 anni di matrimonio. Samira commenta: "Ma è pazzesco, bravi davvero, quanta pazienza", su questo Gerry concorda: "Ci vuole una pazienza. Lei starebbe con me 63 anni?", la giovane non esita a rispondere: "La vedo dura", lui continua: "Nel senso che io morirò prima, tra un po’ di anni: ‘Buonasera, benvenuti a ‘La Ruota’ con tanto di gesto del bastone".

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’oroscopo, che prevede gli spicchi con Giove, che raddoppiano la cifra, mentre quello con Saturno la dimezza. Il tabellone è dedicato a "Sophia Loren", è Marco a indovinare e a guadagnare 2.800 euro, mentre nel frattempo la campionessa è finita a zero.

Il menu prevede ovviamente anche la manche dedicata alla musica, "Juke Box", dal titolo "Voglia ‘e Turnà", è Chiara a dare la risposta esatta e ad accorciare le distanze dallo sfidante con i suoi 1.800 euro.

Spazio a "Chiacchiere da bar", a tema "Durante la partita", è ancora la campionessa a distinguersi e ad arrivare a 3.800 euro. Samira sottolinea subito come "ci si dispera a guardare le partite", per questo Gerry non può non chiederle: "Lei è tifosissima, tifosella o tifosa tiepida?", a riguardo lei non ha dubbi: "Io sono tifosa dell’Udinese, ma anche del Napoli con Luigi che si dispera, fa di quelle conversazioni con Allegri, lui insulta gli altri e basta. Parla con Allegri, ma Allegri non lo sente", Scotti replica: "Devo sentire anche la campana di Luigi".

Arriva "Il Regno degli animali", tabellone incentrato su "Il Drongo". La frase viene indovinata da Andrea, che sale a 4.100 euro, cifra che gli consente di andare di poco oltre rispetto al valore accumulato fino a quel momento dalla campionessa. Questa sera torna anche il "Round Express", con lo spicchio che consente di giocare in solitaria, anche se con il rischio di perdere tutto in caso di errore, e un tabellone dal titolo "Occhi". E’ Chiara a trovare lo spicchio, lei ne approfitta al meglio e raggiunge quota 8.300 euro.

E’ il momento di "Ciak, si gira", manche che può consentire di svoltare grazie ai due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro, mentre sarebbe bene stare lontano da quello con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è a tema "Amore e incantesimi", è ancora Chiara a dare la risposta esatta e a salire a 26.700 euro.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Paradiso" (vengono fatte quattro manches), al termine ci si trova con Chiara in testa a 26.700 euro, segue Andrea a 10.100 euro (frutto del Triplete e della manche aggiuntiva), chiude Marco ancora a zero. A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "I Grandi Classici", con ogni lettera che ha un valore di 1.700 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è ancora Chiara, nonostante il tabellone avesse poche lettere, questo le consente di arrivare a 33.500 euro, cifra che le consente di conservare il titolo. Questo basta per spingere Gerry a fare un annuncio: "Signori, le mancavano poco più di 10 mila euro per diventare la campionessa della storia della Ruota, ora diventa la numero 1 in assoluto. E’ la detentrice del record di vincite, per un totale di 452 mila euro. Sei ufficialmente la mega campionessa de La Ruota".

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

Non è ovviamente ancora finita qui, la campionessa può rendere il suo montepremi ancora più ricco grazie a "La Ruota delle Meraviglie", dove deve affrontare tre frasi a tema "Massimo".

Prima di procedere il conduttore le fa una raccomandazione: "Il pubblico di Genova ha il piacere di acclamarti come la più giovane e più grande campionessa del nostro gioco. E’ una studentessa di Medicina, con una cifra come quella che ho appena detto si può mettere tranquilla per i suoi studi, penso anche per un pezzo della tua vita. Non ti montare la testa, continua a pensare e a sognare di diventare una brava ginecologa, noi te lo auguriamo".

Chiara non riesce a indovinare le prime due, Scotti non può non chiederle: "Cos’è? Essere in testa ti ha svuotato?", lei ammette: "Sono un po’ svuotata". Lei si rifà però prontamente con la terza, così da avere una busta verde. Il conduttore parte aprendo la prima busta rossa, la numero 2, dove ci sono 10 mila euro. Si passa all’apertura della sua verde, ch contiene 5 mila euro, così da arrivare a un totale di457 mila euro. Ma cosa c’è nella numero 1? Il presentatore tergiversa, come fa spesso: "Devo darvi un dolorino. Ragazzi, era la domenica perfetta, domani i giornali ne avrebbero parlato tutti, la ragazza arriva, supera il record e dopo nell’ultima busta, non so come dirglielo: ci sono 100 euro. Ti ho preso in giro".

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