La Ruota della Fortuna, l'orgoglio di Gerry Scotti: "Siamo la rappresentazione del massimo successo del programma nel mondo" I risultati che sta ottenendo La Ruota della Fortuna sono ormai evidenti, lunedì 20 luglio 2026 in studio c'è un ospite speciale. Gerry Scotti non manca di sottolinearlo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Prima puntata della nuova settimana per "La Ruota della Fortuna", in onda oggi, lunedì 20 luglio 2026, che si troverà però a partire da questa sera ad avere a che fare con un avversario inedito, "L’Eredità – Summer", in onda in una fascia oraria del tutto nuova. I Fortuna Five accolgono come sempre Gerry Scotti, elettrizzato dal ritmo della canzone scelta al punto tale da mettersi a canticchiare.

"Un grande classico della musica americana interpretato in diversi momenti della storia da grandi protagonisti, a cominciare dai Creedence Clearwater Revival per poi passare dalla mitica Tina Turner, per arrivare questa sera ai ragazzi dei Fortuna Fve. Girano le pale dei battelli sul Mississipi, girano esattamente come la nostra ‘ Ruota della Fortuna’. Che finale".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Raffaella, direttrice amministrativa di Senigallia (Ancona). A sfidarla sono Massimo, operaio in pelletteria di Fucecchio e Giovanni, avvocato penalista di Roma.

A scendere dalle scale è ovviamente Samira Lui, con tanto di nuovo stacchetto musicale, la scelta è ricaduta su "Calma Metafisica" di Ermal Meta. Una volta arrivata, la ragazza si collega subito al testo: "Questa settimana stiamo calmi, che fa caldo".

La Ruota della Fortuna, puntata 20 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come sempre con "Piatti Estivi", a tema "Il Samosa", che si rivela essere "un classico indiano dello street food", come indovinato da Giovanni, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Gerry ci tiene a fare un annuncio: "Abbiamo avuto l’onore di ricevere la delegazione del gruppo Sony Pictures, il gruppo che in tutto il mondo produce ‘La Ruota della Fortuna’, titolo famosissimo in tutte le televisioni del mondo. Loro sono venuti a visitarci e a salutarci perché noi siamo la rappresentazione del massimo successo della Ruota in tutto il mondo in questo momento. Grazie quindi della visita e della vostra fiducia".

Il conduttore sottolinea poi una presenza speciale in studio, quella di Luigina e Angelo, che festeggiano 55 anni di matrimonio. Sia Gerry sia Samira li invitano a scambiarsi un bacio, la ragazza resta colpita dal loro calore e dice: "Alla faccia, e poi dicono che dopo tanti anni si spegne la passione", a questo fa seguito il commento di Scotti: "E’ meraviglioso, La Ruota è diventata la famiglia di tanti italiani".

Spazio a "Tormentoni", tabellone dal titolo "Mi piacerebbe", a dare la soluzione è ancora Giovanni quando mancano ancora diverse lettere mancanti, così da salire a 7.900 euro e incrementare il suo vantaggio.

Spazio a "Ciak, si gira", manche estremamente ricca grazie ai due ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, ma c’è anche un ciak con il pop corn, che porta a dividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "Eccezziunale Veramente", questo spinge Gerry a commentare senza pensarci troppo: "Grande Diego", in riferimento al protagonista Abatantuono, per poi precisare: "Diego è un fortissimo giocatore di Ruota, quando si mette giocare becca tutti i tabelloni". A dare la risposta esatta è Massimo, che guadagna i suoi primi 5.500 euro, così da ridurre lo svantaggio rispetto all’altro sfidante.

E’ ora il momento del "Traghetto Express", a tema "Non si sa mai". E’ proprio la campionessa a trovare lo spicchio dedicato che può consentirle di giocare in solitaria e provare a ribaltare la situazione, nonostante le difficoltà lei ne approfitta e non sbaglia, arrivando a 7.900 euro, alla pari di Giovanni.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete", a tema "Geologia", al termine Raffaella e Giovanni sono ancora a pari, con 8.900 euro a testa, seguiti da Massimo a 6.500 euro. Tutto è quindi ancora apertissimo, a stabilire chi conquisterà il titol sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", dal titolo "Fa bene". A dare l’ultima soluzione è la campionessa, che raggiunge 15.500 euro, cifra che le permette di conservare il titolo.

Raffaella ha ovviamente la possibilità di arricchire ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Uccello". La concorrente riesce a indovinare la prima e la terza, così da avere due buste verdi. Gerry parte mostrando così l’unica rossa, la numero 2, dove ci sono fortunatamente solo 1.000 euro. La nipote suggerisce di aprire la numero 3, che contiene 15 mila euro, lei decide di tenerla, così da arrivare a un totale di 63.600 euro in due sere. Ma cosa c’è nella busta numero 1? Anche in questo caso le cose vanno benissimo, ci sono infatti due biciclette elettriche, premio già vinto ieri, anche Scotti è sorpreso: "Mai visto! Domani voglio l’evento, tutti i parenti con la bicicletta adesso. Che bello, ogni sera una sorpresa diversa".

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