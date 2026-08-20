La Ruota della Fortuna, Samira Lui scandalizzata: “Ma cos’è sta roba?”, poi illude Gerry Scotti e il sosia famoso Samira Lui non resiste nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 20 agosto 2026 di fronte a Gerry Scotti. Lui pensa di ricevere un complimento, ma era per qualcun altro

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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A molti può sembrare incredibile, ma siamo già arrivati a giovedì 20 agosto 2026, ma questo non significa dover rinunciare all’ormai classico appuntamento con "La Ruota della Fortuna". Davvero perfetta l’introduzione dei Fortuna Five a inizio puntata: "Dagli anni ’70 è sopravvissuta a mille tempeste televisive, e oggi è più splendente che mai", ovviamente in riferimento a "La Ruota di Gerry Scotti"

La colonna sonora scelta per l’ingresso del presentatore è quindi ideale, "I Will Survive", come evidenzia subito lui: "Possono ballarla tutti, treninooo! Che bella, solitamente si suona a Capodanno, però va bene anche adesso. Non la canti? La canti o no? (dice a Marco Galeone, il cantante della band, ndr). Non la voglio rovinare io, comunque sopravvissuti ad agosto o non sopravvissuti, i nostri ragazzi vi danno questa calorosissima accoglienza a ‘La Ruota della Fortuna'". Lui continua: "Questo disco meritava il trenino, tutto il pubblico che scendeva e poi ci mandavano a casa, e invece dobbiamo fare la trasmissione. Grazie per avere scelto il nostro programma, noi possiamo semplicemente dirvi grazie tutte le sere".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Maikol, pasticcere di Villafranca Padovana, che in tre puntate ha vinto 93.500 euro. A sfidarlo sono Titti, funzionaria amministrativa di Napoli, e Matteo, studente di Ingegneria Gestionale di Santo Stefano di Magra (La Spezia). Gerry fa una rivelazione, ma senza sbilanciarsi troppo: "Sorrido, ci sarà un momento della trasmissione che vi riguarderà, ma ne parliamo dopo".

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abitino nero con le frange sull’orlo, sempre al ritmo di "Danza Kuduro". Una volta arrivata, Gerry la stuzzica subito sull’outfit: "Non scherziamo, così sfrangiata! Mi piace così sfrangiata", lei ribatte: "Oggi mi sento un po’ l’abat jour che aveva mia nonna sul comodino, ma lei l’aveva color champagne". Scotti continua: "Anche quella che avevo io sinceramente".

La Ruota della Fortuna, puntata 20 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Muscoli ripieni alla spezzina", la frase è piuttosto semplice: "un riuscito matrimonio tra terra e mare", come indovinato da Maikol, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry conclude: "Non dovevi parlarmi di muscoli ripieni, non so se ce la farò a fare il programma", essendo, come rivelato da lui stesso, uno dei suoi piatti preferiti.

Prima di proseguire il conduttore non manca di salutare il pubblico, tra loro c’è una signora di Marola, accompagnata dai nipoti Valentina e Matteo, Rosina, che ha ricevuto da loro la sorpresa di essere in studio per il suo compleanno. "Che bella signora", esclama Samira. Gerry invece la ammonisce, ovviamente in senso buono: "Quello è il papà del concorrente, tiri giù gli occhi, mi raccomando".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Lo squalo zebra", a dare la soluzione è ancora Maikol, che sale a 5.900 euro. Spazio a un’altra manche classica dell’estate, "Tormentoni", dedicata a "Ci pensiamo domani", è Titti a dare la risposta esatta guadagnando 3.900 euro. La manche dedicata alla musica porta poi Samira a notare un elemento inaspettato osservando meglio il concorrente. "Sembri l’attore protagonista di Peaky Blinders, forse non ci vedo bene da lontano", gli dice Samira. Lo "zio Gerry" non riesce a trattenersi: ""Ma io?", chiede, quasi convinto di essere oggetto di un complimento involontario. Ovviamente la ragazza si riferiva a Matteo, che non può che essere felice.

Spazio a "Compiti per le vacanze", che prevede anche lo spicchio "Seven" che consente di avere una fornitura per la scuola, con un tabellone dal titolo "Impegno familiare". E’ ancora Titti a dare la risposta esatta, salendo a 7.700 euro. La frase era "Aiutare i figli per l’esame di riparazione", questo spinge Gerry a raccontare un aneddoto: "Io mi ricordo quando ho preso latino e greco, i miei genitori mi hanno guardato e mi hanno detto: ‘Oh, pensaci tu’, loro non lo sapevano", Titti invece rivela di avere aiutato il figlio con il tedesco, che lei aveva studiato anche se poco alle superiori.

Tutto può comunque ancora accadere con "Ciak, si gira" grazie ai due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno (sono due), mentre si dovrebbe evitare il Ciak con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Samira, in veste di cassiera del cinema, chiede a Gerry se lui abbia preferenze: "Non so, vorrei un film bello per l’estate, tipo ‘La supplente al distretto militare'", ma lei lo blocca: "No, cos’è sta roba?", lui prosegue imperterrito: "Come cos’è sta roba? E’ cultura dell’epoca mia. è roba bella", Il tabellone, in realtà, è dedicato a "L’Era glaciale", Scotti non cambia comunque idea: "Era meglio la supplente". A dare la soluzione è di nuovo Maikol, che sale a quota 14.500 euro.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente il "Traghetto Express", che prevede lo spicchio che consente di giocare in solitaria fino alla fine a meno di errori, tabellone dal titolo "Alle Hawaii". Lo sfidante parte subito bene, trova lo spicchio da 4 mila euro, a dare la soluzione è però ancora Titti, che raggiunge i 10 mila euro, così da tallonare il campione. La frase era relativa a una spiaggia verde, Scotti ricorda di averla vista da vicino: "C’è una scogliera che la circonda, fatta di una specie di marmo verde, lì si sbricioa e la sabbia ha un bellissimo tono di verde, mentre l’acqua sembra finta. Io me lo ricordo perché mi bagnavo, mi rotolavo nella sabbia verde e facevo finta di essere Hulk. Ma Edoardo aveva sei anni, infatti mio figlio mi guardava e mi diceva: ‘Papà smettila di fare il cretino che gli americani ci guardano’. Solo perché uno diventa un po’ verde".

Arriva così il "Triplete", una delle ultime occasioni per Matteo per rifarsi, a tema "Mode giovanili nel tempo", al termine ci si trova con Maikol in testa a 19.500 euro (grazie al Triplete, segue Titti a 10 mila, chiude Matteo ancora a zero. Ai concorrenti viene data però l’occasione di fare un’altra manche, Scotti sottolinea: "Da noi un minuto vale 1.000 euro, un po’ come il mio idraulico", a indovinare la frase è Matteo, che guadagna 1.000 euro.

La partita si chiude ovviamente con "L’Ultimo Round", che consentirà di capire chi vincerà la puntata, con un tabellone dal tema "Tradizione a tavola", con ognil lettera che ha un valore di 1.500 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è ancora Maikol, che sale a 27 mila euro, cifra che gli consente di conservare il titolo.

Il campione ha ovviamente la possibilità di consolidare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Limoni". Maikol fa l’en plein, si trova così con tre buste verdi. La moglie suggerisce di partire dalla numero 3, dove ci sono solo 1.000 euro, lui ovviamente decide di cambiarla, si passa alla numero 2, che contiene 100 euro. Si conclude ovviamente con la numero 1, dove ci sono 15 mila euro, così da arrivare complessivamente a 135.500 euro.

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