La Ruota della Fortuna, Samira Lui e Gerry Scotti commossi per la campionessa: “Ho la pelle d’oca”. Tutti in lacrime a fine puntata E' una puntata di grandi emozioni quella de La Ruota della Fortuna di mercoledì 2 settembre 2026, palpitazioni e occhi lucidi per il grande talento della campionessa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, mercoledì 2 settembre 2026, pronta a tenere compagnia al pubblico, che ha la possibilità di divertirsi e tenere allenata la mente. Arriva come sempre a inizio puntata la presentazione di Marco Galeone dei Fortuna Five, che descrive il quiz come qualcosa che "danza fra i nostri ricordi e il presente per regalarci un’altra grande serata", definizione decisamente corretta.

A quel punto Gerry Scotti entra in studio riconoscendo il motivo che lo accompagna: "Chi è? Elton? Chi è John? Vogliono farmi piangere, lo fanno apposta (dice con voce commossa e fazzoletto tra le mani, ndr). Sì, signori, eccoci qua, anche a settembre non perdiamo le nostre buone abitudini, vi accogliamo ogni sera con una melodia che vi possa rinfrescare i ricordi, se ne occupano sempre i nostri ragazzi, i Fortuna Five. Questa sera abbiamo fatto il doveroso omaggio a Elton John, signori ancora una volta benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Subito dopo il conduttore fa una rivelazione: "Ero nel mio camerino, prima di voi, cinque minuti fa, ho sentito cantare uno bravissimo, ma chi era?", è Marco a rispondere: "Mi sa che era Paolino" (uno dei collaboratori del game, ndr), Scotti ribatte: "Allora facciamo cantare tutte le sere Paolino in diretta", scelta accolta tra l’ovazione del pubblico. Il presentatore continua: "Voi telespettatori vi godete lo spettacolo de ‘La Ruota’, ma noi qui prima, durante e dopo ne succedono di tutti i colori, dovete venire a trovarci".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Giulia di Urbino, che Scotti definisce ancora "grande campionessa, battezzata così due sere fa quando l’ho conosciuta, forte, fortissima e velocissima", che ha vinto 67.700 euro. A sfidarla sono Giusy, consulente aziendale di Sant’Anastasia e Fabio di Seveso, consulente di ristorazione. Lui spiega meglio il suo lavoro: "Innanzitutto mi piace mangiare", per questo Gerry evidenzia: "Io allora sarei un ottimo consulente", poi precisa: "Aiuto le aziende del settore della ristorazione, ristoranti e catene, a fare sviluppo",

Non poteva ovviamente mancare la discesa dalle scale di Samira Lui, con un top bianco e una gonna a ruota fucsia. Una volta arrivata, Gerry non manca di stuzzicarla: "In questo momento mi ricorda il mio gelato preferito quando ero bambino, panna e fragola. Ho aspettato il terzo giorno per dirglielo, quando scendo lei mi fa il gesto di qualcosa di gustoso", ma lei spiega: "No, era per il concorrente, ho sentito parlare di ristoranti".

La Ruota della Fortuna, puntata 2 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Biancomangiare", che si rivela essere qualcosa che "prende il nome dai candidi ingredienti", come indovinato da Giulia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry lancia un’idea: "Provi a farmi una sera il panino con il salame di Varzi, magari prende 10", ma lei dice: "Più avanti", non essendo tipicamente estivo.

Alla ripresa dalla pubblicità Gerry nota gli occhi lucidi di Samira, per questo le chiede: "Perché piangi?", lei ribatte: "Oggi vuole fare i fatti miei? Vede tutto quello che faccio? Ho qualcosa nell’occhio", Scotti continua: "Pensavo avesse una lacrimuccia".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il Musa", è ancora Giulia a dare la soluzione guadagnando 1.500 euro dopo avere perso quanto guadagnato precedentemente. E’ la volta di una manche tipicamente estiva, "Tormentoni", dedicata a "Easy Lady", è Giusy a dare la soluzione, così da guadagnare 2 mila euro, mentre nel frattempo la campionessa è tornata a zero.

Spazio a "Compiti per le vacanze", tabellone dal titolo "Riscoperte", è Giulia a dare la soluzione, mossa che le permette di incamerare 1.600 euro. La frase era "Dedicarsi agli hobby accantonati", Gerry approfitta dell’occasione per parlare del suo: "Avevo l’hobby delle macchinine, il collezionismo, nessuno le poteva toccare, poi è arrivato mio figlio, le ha rotte, le ha perse, adesso penso con nostalgia di voler ricominciare, anche se non so se ci sono i modellini di quando ero ragazzino io. Mi è spiaciuto abbandonarlo", Samira ha invece un’altra idea: "Vorrei rispolverare la pittura, quando ero più piccolina amavo dipingere, prendevo le tele e facevo dei quadri anche semplici, mi rilassava molto, lo devo rifare. La mano c’è, mancano i pennelli", Scotti ha però un ripensamento: "Sto pensando che se la ricomincio arriva mio nipote, direi che la ricomincio tra un po’ di anni".

Arriva la manche più ricca, "Ciak, si gira", che ha due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre diventa un problema trovare il Ciak con il pop corn, che obbliga a dividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Sex and the City", è ancora Giulia a dare la risposta, salendo a 5.100 euro. Spazio al "Traghetto Express", a tema "Al buio", ancora una volta è la campionessa a indovinare la frase salendo a 11.200 euro, così da incrementare il vantaggio. La frase era "Cercare le chiavi con la torcia del telefono", Scotti evidenzia: "Con le cose che si fanno al buio uno si sente deficiente, io cercavo con la torcia gli occhiavi e li avevo in testa", anche a Samira è accaduta una cosa simile: "Io cercavo con la torcia il telefono e non mi rendevo conto che stessi facendo la ricerca con il telefono. Questo è gravissimo, ma mi succede spesso", Gerry ribatte: "Le consiglio la pastiglia", lei concorda: "Mi sa che devo iniziare anch’io".

Non può ovviamente mancare il "Triplete", a tema "Sole" (vengono fatte quattro manches), al termine ci si trova con Giulia in testa a 13.200 euro, segue Giusy a 4 mila euro, chiude Fabio ancora a zero. A decidere chi conquisterà la puntata sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", con un tabellone dal titolo "Nelle grotte", con ogni lettera che vale 1.400 euro, a dare l’ultima risposta è ancora Giulia, che raggiunge quota 18.800 euro, cifra che le consente di restare campionessa.

La concorrente può chiudere la sua serata con "La Ruota delle Meraviglie", occasione per rendere ancora più ricco il suo bottino con tre frasi a tema "Mercoledì". Giulia fa l’en plein, così da avere tre buste verdi. Anche questa volta Gerry si complimenta con lei: "Brava veramente, siamo andati da un argomento all’altro, vi garantisco che arrivare qui ai tabelloni dopo avere difeso il titolo non si è sempre così lucidi come bisognerebbe essere. Meritavi di vincere anche l’automobile, ma non esageriamo". Il papà suggerisce di partire dalla numero 3, dove ci sono 20 mila euro, lei sceglie di rifiutare, si passa così alla numero 2, che contiene invece 5 mila euro, a quel punto si chiude con la numero 1, Gerry tergiversa prima di svelare il tutto: "La frase era ‘Il suo nome deriva da Mercurio’, hai dato la risposta in 3 secondi, una brava come te meriterebbe di vincere tanto, davvero. Nella vita la bravura e quello che si ricava non sempre vanno a braccetto, visto che te lo meriti ma proprio tanto qui ci sono 100 mila euro". Lei è incredula e commossa, Samira è felicissim a e con gli occhi lucidi e commenta: "Mamma mia, ho la pelle d’oca, se lo merita, davvero. Sono emozionata, più che altro contenta", anche Scotti concorda: "Sono felice, quando una è brava così merita un premio come questo", si arriva in totale a 186.500 euro.

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