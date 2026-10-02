La Ruota della Fortuna, disastro in studio (e ribaltone), Gerry Scotti a bocca aperta: “Voleva andarsene”. Cosa ha combinato il campione La puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 2 ottobre 2026 è stata caratterizzata da diversi momenti surreali, Gerry Scotti è arrivato anche a chiedere l'aiuto di un esorcista

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ venerdì sera e senti il bisogno di rilassarti dopo una settimana faticosa? Farlo davanti a "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 2 ottobre 2026, può essere la soluzione ideale, così da divertirsi e tenere allenata la mente. Il batterista Diego Fornaciari ha il compito di dare il via all’appuntamento, introducendo come si deve Gerry Scotti, sottolineando che "lui è la nostra scintilla, che ogni sera infiamma lo studio, è il Re dei game show".

A quel punto il conduttore entra in studio trainato dal ritmo della band: "Che tiro, me la sento tutta. E allora, guardalo, anche con la mossettina. Ciao bella, vieni giù, vieni che ci baciamo con la musica, grazie (dice salutando una signora del pubblico, ndr). Cosa devo fare, con ‘ste donne? Allora, ci siamo, siamo caldi, siamo pronti a darvi il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna’". E non manca di "sfidare" i Fortuna Six: "Ma ragazzi, ditelo che fate queste canzoni, mi vesto tutto in pelle. Ho un completo in pelle, ma non mi va più su".

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Scotti ricorda che è il 2 ottobre, "a voi giovani dice poco il 2 ottobre, a quelli della mia generazione dice tanto, una volta si andava a scuola, adesso i bambini e i ragazzi vanno un po’ prima, ai tempi si rispettavano i tempi della vendemmia, tutto settembre si lasciavano i bambini aiutare i nonni nelle vigne e si andava a scuola il 2 ottobre".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Lucia di Torino, che in una sera ha vinto 28.100 euro. A sfidarla sono Francesco, consulente aziendale di Cagliari, e Angelo, visual merchandiser di Palermo.

Non può ovviamente mancare Samira Lui, definita "la nostra santa", dopo avere presentato la mamma di Angelo, che si chiama Rosalia, tipico nome siciliano. Questa volta la giovane ha un abito total back, lui la stuzzica sul brano in sottofondo, "La testa gira", dicendole: "Tu mi fai girar come fossi una bombola", ma lei dice: "Me la ricordavo diversa".

La Ruota della Fortuna, puntata 2 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", con lei che si presenta con qualcosa di particolare in mano, un porro, il tema è infatti "Vellutata di patate e porri", la frase è semplice: "massimo gusto con pochi ingredienti", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Nel frattempo, Samira chiede a Gerry: "Lei è porrofago?", lui ribatte: "Certe cose me le tengo per me", lei ammette di esserlo. Lui confessa: "Mi piace molto, il profumo è molto biano, il sapore anche, alcune volte fatico per lo stomaco", ma la ragazza ha un suggerimento: "Fa molto bene per la voce, può fare come l’imperatore Nerone, che era soprannominato porrofago perché era ghiotto di porri".

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’astrologia, con lo spicchio Giove che raddoppia e quello Saturno che dimezza. Il tabellone ha come titolo: "Voci della Bilancia", Scotti racconta: "Io avevo una bilancia che parlava, quando salivi ti diceva il peso, stranamente si è rotta cadendo dal balcone"; Samira commenta: "Avrà detto qualcosa di sbagliato", è la campionessa a indovinare la frase, così da salire a 4.300 euro. Spazio a "Juke Box", dedicata a "Jà sei namorar", è ancora la campionessa a dare la risposta esatta, mossa che le consente di arrivare a quota 5.900 euro.

Arriva il momento di "Chiacchiere da bar", a tema "Meteo di stagione". I due sfidanti non appaiono fortunati, entrambi trovano il "Bancarotta", per questo Gerry interviene e dice: "Lo so che lo hai fatto perché non volevi far finire solo Angelo al torneo della seconda chance, va bene invito anche te", nel frattempo anche Lucia è a zero, ma si riscatta dando la soluzione, così da guadagnare 1.000 euro. La frase era relativa al fastidio provato per l’umidità, il conduttore interviene: "Lo dite a noi che siamo rimasti qui tutta estate. Tu non sei neanche venuta all’idroscalo con me", lei ribatte: "No, devo ancora rimediare", anche se la condizione non è delle migliori, visto che Scotti dice: "Adesso fa un po’ più fresco", lei quindi chiude: "Se ne riparla il prossimo anno".

Si continua con una manche classica. "Il Regno degii Animali", tabellone dedicato a "L’oca", ben presto i concorrenti sono ancora a zero per l’ennesimo "Bancarotta" trovato dalla campionessa, il presentatore non si trattiene: "Un attimo, abbiamo la fortuna di avere Don Ampelio tra noi. Scusa se ti disturbiamo, hai un tuo collega esorcista", lui annuisce, per questo Scotti conclude: "Non subito, lo possiamo cercare". E’ Angelo però a riscattarsi dando la risposta esatta e a guadagnare subito 12.300 euro. Il presentatore chiede a Samira come mai le oche che aveva sua nonna non volassero, lei sostiene fosse "per proteggere la casa", ma lui ha un’altra versione: "Stranamente ogni tanto una spariva", cosa che è successa anche a casa della ragazza. Scotti interviene: "Angelo, mi spiace ma con il tuo comportamento ti ritiro la possibilità di giocare a ‘La Seconda Chance'".

Si passa al "Round Express", che può consentire a chi è ancora a zero di rifarsi, specie se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria, con un tabellone dal titolo "Succede spesso", a trovare lo spicchio è Francesco, lui però commette un errore e perde tutto. La stessa occasione capita poco dopo a Lucia, lei ne approfitta dà la soluzione e guadagna 3 mila euro.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Il Sorriso", al termine ci si trova con Angelo in testa a 12.300 euro, segue Lucia a 8 mila euro, chiude Francesco a zero. A decidere chi conquisterà la puntata è ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Yellowstone" e ogni lettera che ha un valore di 1.400 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Angelo, che arriva a 19.300 euro, cifra che gli consente di diventare il nuovo campione. Questo merita il commento di Gerry: "Da non credere, un quarto d’ora fa voleva andarsene".

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

Il neo campione può chiudere ancora meglio la serata con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Profumo". Francesco indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi.

La mamma suggerisce di aprire la numero 1, dove ci sono 10 mila euro, la donna suggerisce di rischiare e cambiarla, si passa così alla numero 2, dove troviamo 5 mila euro, si arriva così a un totale di 24.300 euro. Ma cosa c’è nella busta rossa? Gerry aveva indovinato la frase, per questo stuzzica Samira: "Lei mi è testimone, io ho risposto esattamente e ho diritto a prendere il contenuto della busta. Ma porca miseria, non ho il diritto, perché loro hanno la spesa. Ma almeno la spesa volevo"

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