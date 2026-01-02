La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sconvolto da Samira Lui: “Mi hai fatto emozionare”. Poi il miracolo della campionessa
Elisa trionfa a sorpresa al termine di una sfida emozionante contro Fabio e Giulia: ecco cosa è successo nella puntata del 2 gennaio 2026.
La Ruota della Fortuna prosegue la sua marcia inarrestabile nell’access prime time di Canale 5. Dopo la puntata di Capodanno, il quiz show di Gerry Scotti torna in onda anche stasera, 2 gennaio 2026, con la seconda apparizione della campionessa Elisa da Bordighera, che nella prima puntata dell’anno ha incassato oltre 17mila euro. Ecco com’è andata.
Gerry Scotti emozionato (due volte): perché
Ad aprire la serata, come sempre, l’esibizione dei Fortuna Five che stavolta suonano ‘Ventura Highway degli ‘America’, uno brano speciale per Gerry Scotti: "Se dovessero chiedermi qual è la mia canzone preferita, risponderei senz’altro questa", confessa il conduttore. "Inoltre è il brano che mi ha ispirato il nome della band: era Ventura Highway, ho scelto "Fortuna Five". Poi arriva il momento dell’entrata in scena di Samira Lui, che stasera scende la scalinata sfoderando un minidress nero mozzafiato che non lascia indifferente Gerry: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare – ammette – ma tu mi hai fatto emozionare ancora di più". Poi il conduttore lombardo dedica un pensiero ai telespettatori:
"Siamo ancora in onda, abbiamo tenuto fede all’impegno che ci siamo presi. Volevamo essere con voi da Natale all’Epifania e l’abbiamo fatto, ma ci saremo sempre".
La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 2 gennaio
Dopo l’introduzione, parte la sfida tra i tre concorrenti della puntata. A sfidare la campionessa Elisa ci sono Giulia, una biotecnologa di Bergamo specializzata nello studio delle malattie neurodegenerative, e Fabio di Terricciola, un marcantonio alto quasi 2 metri che lavora come agente di commercio. La puntata scivola via tra ribaltoni inaspettati e colpi di scena. Fabio domina sin dalle prime battute, a metà puntata finisce in bancarotta ma poi si rialza arrivando alla fase finale con 11.900 euro contro gli zero euro delle due rivali. Quando l’esito della puntata de La Ruota della Fortuna sembrava scontato, però, la campionessa Elisa con un guizzo quasi miracoloso trova l’ultima soluzione e vince sul gong, conquistando il diritto di accedere alla Ruota delle meraviglie con un montepremi di oltre 11mila euro.
Il tema dei tre tabelloni è "Due". Elisa indovina il primo, paradossalmente il più difficile, ma sbaglia il secondo e il terzo. Ha quindi una sola busta a disposizione, ma le va venissimo: la campionessa infatti pesca la spesa per un anno, il premio più allettante di quelli presenti nelle tre buste.
