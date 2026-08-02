La Ruota della Fortuna, il discorso di Gerry Scotti alle donne: "Fatelo". E si mostra orgoglioso per i concorrenti: "Ne sono onorato" A La Ruota della Fortuna domenica 2 agosto 2026 Gerry Scotti lancia un messaggio al pubblico femminile, oltre che per parlare delle scelte di chi partecipa ai suoi programmi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Non c’è giorno di riposo per "La Ruota della Fortuna", in onda anche questa domenica 2 agosto 2026, certa che la scelta di Mediaset di continuare a trasmettere il game per tutta l’estate sia apprezzato da tantissimi appassionati. Davvero particolare e azzeccata la presentazione dei Fortuna Five, che sottolineano come il quiz sia "la fotografia della nostra bella Italia, energia positiva", Gerry Scotti entra quindi facendo il gesto con la mano che solitamente si fa quando si scatta una foto.

Il conduttore è poi decisamente esaltato dal ritmo della musica suonata dalla band: "E’ fatta! Addirittura? Ladies and gentlemen, siamo nelle caverne, dai che vi tiriamo su noi, agosto è caldo, ci pensa la mia band, che bella. Non facciamogliela cantare troppo, sennò alla fine non ha più la voce. Va bene, va bene, dai lo fermo, poverino. Vuoi fare ancora un pezzo? Cantala.. Salutiamo il nostro cantante, grazie, benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'". Il brano era "The Photograph" dei The Flappers.

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, Erminia di Montesilvano, che in due puntate ha vinto 143.900 euro, oltre alla Fiat 500 Dolce Vita. Gerry vuole sapere da lei se abbia pensato come spenderli con il marito: "Noi abbiamo un mutuo – confessa -, pensavamo di veicolarli lì", lui ne approfitta per dare un dato: "Pensa che dato 100 i miei vincitori di quiz, il 50% di loro ha estinto il mutuo, l’altro 50% l’ha acceso. Vuol dire che i soldi li hanno spesi tutti nelle case, io sono onorato di questo, è roba solida". A sfidarlo è Paola di Dosson, impiegata amministrativa di Casier (Treviso) ma originaria di Napoli e Giuseppe, energy manager di Monopoli (Bari).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, per l’ultima volta con "Buon Vento" di Alfa e Jovanotti a farle da colonna sonora. Una volta arrivata, Gerry la stuzzica come fa spesso sul suo outfit: "Non è per farmi gli affari suoi, ma quando cucina sta tutta così elegantina, perfettina o si sporca?", lei ribatte: "No, direi di no, mi sporco".

La Ruota della Fortuna, puntata 2 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti Estivi", a tema "Platanos En Tentaciòn", che si rivela essere una "irresistibile dolcezza caraibica", come indovinato da Erminia, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Gerry sembra apprezzare la ricetta: "Stasera è riuscita a farmi venire l’acquolina in bocca, le dò un 10–, Ormai siamo altissimi, questa me la farò io in padella".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "L’oloturia", a dare la soluzione è Erminia, che approfitta di un’indecisione dei due sfidanti, che arriva a 1.000 euro, dopo avere perso quelli guadagnati precedentemente. La manche è la versione estiva de "Il Regno degli Animali", per ora ci si è limitati a illustrare l’animale oggetto del tabellone, ma Samira annuncia una novità: "Da domani interrogazione, questi due giorni un po’ per rompere il ghiaccio, si prepari".

Spazio a "Tormentoni", a tema "Tre parole", è ancora Erminia a dare la risposta esatta e a salire a 4.700 euro, così da incrementare il suo vantaggio. Gerry arriva a fare un commento sul celebre brano di Valeria Rossi, sottolineando che: "Ha ragione, cosa chiedere di più all’estate? Un po’ di sole, il cuore, l’amore, magari il mare, una fetta d’anguria", Samira aggiunge: "L’aria condizionata", ma Scotti continua: "Prosciutto e melone, una granita, la lista è lunga, un ombrellino. Non ci stava una canzone con tutto questo".

Si prosegue con "Cartoline da", a tema "Budapest", è Giuseppe a dare la soluzione, così da guadagnare 7 mila euro e passare subito in vantaggio.

Tutto può comunque ancora accadere con "Ciak, si gira", manche estremamente ricca grazie ai due Ciak con la stella, del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si deve prestare attenzione al Ciak con il pop corn, che porta a dover suddividere quanto guadagnato con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "Full Monty – Squattrinati Organizzati", a dare la risposta esatta è la campionessa, che raggiunge quota 6.900 euro, così da arrivare a ridosso dello sfidante.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete", a tema "Aiuto" (vengono fatte quattro manches). Una delle frasi è dedicata al gesto che si dovrebbe fare quanto si ha la necessità di chiedere aiuto, Gerry ne approfitta per parlarne ritenendo il tema importante: "In tutto il mondo si sa che quando si chiude il pollice e si sovrappongono le quattro dita sul palmo si chiede aiuto. Ragazze, donne, imparatelo, fallo anche tu Samira, in un momento della vostra vita in cui qualcuno, qualche uomo solitamente, sta abusando di voi o sta esercitandovi delle violenze, farlo anche per strada vuol dire chiedere aiuto ai passanti o alle forze dell’ordine. Guardate che i ragazzi del giorno d’oggi sono molto attenti a questa cosa, quindi fatelo, fatevi capire, fate questo gesto. Grazie per avere ascoltato. Bisognava dirlo, è importante". Al termine ci si trova con Giuseppe in testa a 9 mila euro, segue Erminia a 8.900 euro, chiude Paola a zero.

Gerry non manca di iromizzare sulla campionessa: "Quando sorride sembra una bambina, quando dà le risposte sembra una segreteria telefonica, vuole essere precisa perchè ha capito che si può sbagliare pronunciando la risposta".

A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", a tema "Gazebo", è ancora Erminia a dare la risposta arrivando a 18 mila euro, cifra che le consente di conservare il titolo.

La campionessa ha ovviamente la possibilità di incrementare il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Latte". Erminia indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi, Scotti parte mostrando l’unica busta rossa, dove ci sono 5 mila euro. Il marito della giovane decide di lasciare scegliere lei, memore della prima sera in cui ha vinto i 100 mila euro, si opta per la 3, dove ci sono 1.000 euro, lei ovviamente decide di cambiarla e passare alla numero 1, che contiene 15 mila, così da arrivare a 176.9000 euro complessivi in tre serate. "Che cifra", esclama subito Samira.

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