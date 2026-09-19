La Ruota della Fortuna, la gufata di Gerry Scotti e i brividi della campionessa: “La mia vita è cambiata”, cosa è successo Nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 19 settembre 2026 la campionessa, reduce da una vittoria stratosferica, si lascia andare e racconta le sue emozioni

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Le vacanze sono ormai un ricordo quasi per tutti, ma questo non fa venire meno la voglia di divertirsi che tanti avvertono il sabato sera, esigenza che può essere soddisfatta anche seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda come ogni giorno anche oggi, 19 settembre 2026. E’ il batterista Diego Fornaciari a dare il via alla puntata, come accade da quando la band si è trasformata nei Fortuna Six, questa volta lui si concentra sul condottiero del programma: "Tutto gira attorno a lui, è il cuore dello show, l’ombelico della Ruota", ovvero Gerry Scotti.

A quel punto lui entra in studio con tanto di fumo scenografico, trascinato dal ritmo della band: "E allora! Su, andiamo! L’ombelico del mondo, andiamo che è sabato, andiamo (e intanto si mette a canticchiare anche lui, ndr). E vai con i Fortuna Six, che bello l’ingresso che ho fatto con Jovanotti all’Ariston due Sanremo fa, ve lo ricordate? Mamma mia, era esattamente questa canzone, l’ombelico del mondo. E allora grazie per averci trasformati nell’ombelico delle vostre serate, anche questa sera non farete a meno de ‘La Ruota della Fortuna'".

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Il conduttore ci tiene a fare un annuncio: "Sta per arrivare, sarà una delle prossime sere, ‘Il Grande Torneo dei Campioni e delle Stelle’. Come fa Forest, i campioni sono quelli che sono stati più bravi, le stelle saranno ogni puntata diverse, per far brillare le vostre serate. Non dico altro".

Si passa alla presentazione dei concorrenti, con un’attenzione particolare alla campionessa, Chiara di Vasto, che ieri ha vissuto una serata speciale: "Noi siamo tutti qui a inchinarci davanti a te, anzi chiedo al pubblico una standing ovation. Nessuno mai in due puntate aveva vinto 409.600 euro, se non bastasse anche la Fiat 500 Hybrid. Ieri sera io, te, Samira e la mamma non siamo riusciti a parlare dall’emozione, cosa può significare per una famiglia come la tua, per una ragazza così giovane vincere con fortuna, ma anche con merito una cifra che un po’ cambierà la vita". Lei replica: "Di certo cambierà la vita, sicuramente mi aiuterà a vivere con più serenità gli anni di studio e a pesare meno sulle spalle di mamma e papà, saranno una bella spinta". Gerry interviene: "Sicuramente potrai scegliere corsi, approfondimenti, esperienze all’estero, con una dote come questa potrai permetterti, una brava e testarda come te diventerà sicuramente una brava dottoressa".

A sfidarla sono Valeria, avvocato e insegnante di scuola superiore di Catania, e Antonia, infermiera specializzata di Beinasco (Torino).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un vestito in total white e paillettes sul decollete. Una volta arrivata, lei chiede a Gerry come stia, lui risponde: "Vuoi dire dove ci siamo incontrati?", lei dice subito: "In ascensore", lui vuole sapere se si sia spaventata, lei ammette: "Leggermente. C’è la gara a chi prende prima l’ascensore". Lui ha però un’altra versione: "Essendo lei al piano sopra di me, è lei che me lo tiene occupato", a quel punto la giovane ammette: "Sì, perché poi ti incontro al primo piano e scendiamo insieme".

La Ruota della Fortuna, puntata 19 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come accade da qualche giorno con la nuova versione de "La Ruota della Fortuna" con "La locanda di Samira", a tema "La focaccia pugliese", che Gerry conosce bene: "Sono stato in Puglia qualche giorno, la prima cosa che ti portano è la focaccia barese, la seconda sono i panzerotti, la terza è una pastiglia per digerire. Mi piace, mi stavano ricoverando". La frase spiega il segreto per renderla buona: "Nell’impasto va messa una patata", come indovinato da Chiara, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Dopo la lettura della ricetta Scotti stuzzica Samira: "Ti sei fregata, c’è l’origano", memore di una volta in cui lei aveva ammesso di non amarlo, mentre apprezza questa focaccia, per questo lei si difende: "No, ma io non lo metto". Lui conclude: "Ti sei fregata con le tue mani, per un anno abbiamo litigato su pizza con l’origano o senza. Questa sera focaccia barese con origano, così impari".

Si prosegue con "Figli delle stelle", la manche dedicata all’oroscopo, con lo spicchio con Giove, che raddoppia, e quello di Saturno, che invece dimezza. Il tabellone ha come titolo "L’astrologia", è ancora Chiara a indovinare, arrivando a 1.200 euro, dopo avere perso quanto guadagnato prima.

Spazio a "Juke Box", manche dedicata a "Tu cosa fai questa sera", è Valeria a dare la soluzione e a guadagnare 1.200 euro. Il menu de "La Ruota della Fortuna" prevede un’altra novità recente, "Chiacchere da bar", a tema "Enigmi italici", è ancora Chiara a distinguersi e a salire a quota 2.200 euro.

Non può mancare un vero classico del game, "Il Regno degli Animali", dedicato a "Il gufo", questa volta è Antonia a dare la risposta, così da accumulare i suoi primi 1.000 euro. Poco prima però lei sembrava essere titubante, per questo il conduttore non ha evitato di tirarle un po’ le orecchie, consapevole di come serva essere anche coraggiosi per fare bene nel game: "Ma non ce l’hai un po’ di fantasia?". Non manca un aneddoto sull’animale indicato da Gerry: "I suoi occhi sono tubolari, è come se avesse due monocoli, può guardare solo fisso in una direzione, ma per seguire le prede può girare la testa di 270 gradi. Un portento in natura, se vedete un gufo magro è perché soffre di cervicale, non può girarsi e non mangia". Samira ci tiene invece a spiegare da dove derivi l’espressione: "Non gufare", tutto è da addebitare al suo verso, a causa del suo verso notturno e cupo. Gerry dice la sua: "Io non credo alle gufate, per cui guarda, sinceramente Besana (uno dei collaboratori che stuzzica spesso, ndr): ‘Forza Inter sempre’, l’ho dovuto dire, lo aspettavo al varco, nel dubbio una gufata la faccio".

C’è poi il ritorno del "Round Express", che può consentire di svoltare grazie allo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria (in caso di errore si perde però tutto=, con un tabellone dal titolo "In Egitto". A trovare lo spicchio è Antonia, lei però commette un errore quasi alla fine. Ad approfittarne è Valeria, che dà la soluzione, mossa che le consente di arrivare a quota 2.200 euro, al pari della campionessa.

I valori sono comunque piuttosto bassi, tutto è quindi ancora aperto, torna anche "Ciak, si gira", con i due Ciak con la stella con un valore di 5 mila euro, mentre quello con il pop corn obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "La mia Africa", a dare la soluzione è Chiara, che arriva a 3.200 euro, cifra che può quindi consentire anche alle sfidanti di recuperare.

Non può mancare il "Triplete", tabellone a tema "Abbinamenti", al termine ci si trova con Valeria, in testa a 7.200 euro (frutto del Triplete), segue Chiara a 3.200 euro, chiude Antonia ancora a zero. A decidere chi conquisterà il titolo sarà ovviamente come sempre "L’Ultimo Round", a tema "La Sarda", con ogni lettera che ha un valore di 1.400 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Chiara, che raggiunge quota 8.800 euro, sufficienti per restare campionessa.

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata

La campionessa ha ovviamente la possibilità di chiudere la serata con "La Ruota delle Meraviglie", che può consentirle di rendere il bottino ancora più ricco, con tre frasi a tema "Fantasia".

Questa volta Chiara indovina solo la prima, questo le consente di avere una busta verde. Gerry parte mostrando la prima busta rossa, la numero 2, dove ci sono 1.000 euro. Prima di svelare quanto lei abbia vinto, Scotti rivela un dettaglio: "Bastano 14 mila euro per pareggiare e diventare insieme a un’altra signora colei che ha vinto di più a La Ruota, se ce ne sono di più sei la persona che ha vinto di più in Italia a ‘La Ruota della Fortuna'". Il conduttore apre così l’altra rossa, la numero 3, che contiene 10 mila euro. Ma cosa c’è quindi nella numero 1? "Lei è un po’ il Kimi Antonelli de La Ruota", sottolinea Gerry, anche questa volta lui tergiversa: "Sembra scritto: ‘Eh, bastano 15, tac c’è il 15. Non funziona così signori, ci sono 100 euro. deve patire ancora un po'".

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