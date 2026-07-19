La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la caratteristica in comune con la campionessa: "Onorato di essere come te" Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 19 luglio 2026 Gerry Scotti fa una scoperta inaspettata sulla nuova campionessa, che lo rende felice

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Pur dovendo avere a che fare con la concorrenza di un evento importante come la finale dei Mondiali di calcio Spagna-Argentina, "La Ruota della Fortuna" è regolarmente in onda anche questa sera, domenica 19 luglio 2026. I Fortuna Five danno il via come sempre alla puntata, invitando il pubblico ad "allacciare le cinture, sta decollando il programma più top dell’estate", per poi accogliere in studio Gerry Scotti.

Davvero suggestiva la colonna sonora scelta per questo momento, lui la riconosce subito, è quella del film "Top Gun", per poi andare a salutare parte del pubblico. "Che bello sulla scalinata, che bella vista che c’è da qua, tutti a ricordarsi le immagini di ‘Top Gun’, ma noi, come vi ha detto Marco, decolliamo tutte le sere. Voliamo liberi per un’ora, con i colori, i suoni e i divertimenti de ‘La Ruota della Fortuna'". Non manca una degna conclusione: "Ci voleva questo assolo di chitarra, ha fatto innamorare milioni di donne".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla neo campionessa, Chiara di Caltagirone, che ha vinto 36 mila euro. A sfidarla sono Gianluca, consulente finanziario di Rivarolo Canavese (Torino) e Raffaella, direttrice amministrativa di Senigallia (Ancona).

A loro si unisce ovviamente Samira Lui, questa volta con un abitino blu in paillettes. Una volta arrivata, Gerry la accoglie subito e le dice: "Ciao, splendida creatura, come va?", lei risponde subito: "Benissimo". Alla domanda risponde anche il conduttore: "Io benino, non dico mai benissimo. Ringrazio il cielo che anche in questa torrida estate il mio momento più bello e fresco della giornata è venire qui in mezzo a voi. Grazie davvero di cuore". Lei concorda: "Si sta sempre bene qua".

La Ruota della Fortuna, puntata 19 luglio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Lemon Curd", che si rivela essere una "crema dolce inventata in Inghilterra, come indovinato da Raffaella, che guadagna i suoi primi 1.000 euro.

Si prosegue con "Cartoline da", dal tema "Bora Bora", a dare la risposta esatta è Gianluca, che guadagna 2.100 euro, mentre nel frattempo l’altra sfidante è finita a zero dopo avere trovato il "Bancarotta". Questa è l’occasione per Scotti per raccontare un aneddoto personale: "Sono stato fortunato, quando ho fatto l’avventura vent’anni fa per ‘Velisti per caso’ ero andato con mio figlio molto piccolo nel Pacifico abbiamo trascorso una notte in quella laguna, è uno dei ricordi più belli che ho".

Spazio a "Tormentoni", manche incentrata su "Moonlight Shadow", altra risposta data da Gianluca, che raggiunge 4.800 euro. Il conduttore ci tiene a raccontare il significato della canzone, noto forse a pochi: "Il fidanzato della protagonista viene ucciso con un colpo d’arma da fuoco, i testi in inglese forse non ci arrivano. E noi l’abbiamo sempre ascoltata come a dire: ‘Che bello, hanno ammazzato quello e non me, è un fatto tragico’. Ma metti una roba bella, due innamorati che si baciano. Ho dovuto comunicarvelo, sono 43 anni, non hanno ancora trovato né il morto né l’assassino".

Le due ragazze possono però rifarsi con il "Ciak, si gira", manche ricca per la presenza dei due ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si deve stare lontani dal ciak con il pop corn, che porta a dividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone ha come titolo "Ghostbusters", a dare la risposta esatta è Chiara, che arriva a 4.100 euro, così da tallonare lo sfidante. Gerry chiede a Samira se lei abbia paura di spiriti e spiritelli, lei ammette: "Abbastanza, dipende dalle sensazioni, ma io ci credo", lui concorda: "Abbastanza, quando vedo quei film poi non dormo".

E’ il momento de "Traghetto Express", altra manche che può cambiare le sorti della gara se si trova lo spicchio dedicato che consente di giocare in solitaria. Gerry ci tiene a comunicare una particolarità della sfidante, abituata a gareggiare con la sua cagnolina. "Si chiama noisework, i cagnolini devono trovare odori in degli ambienti specifici, l’anno scorso abbiamo vinto il campionato italiano alla categoria ‘Debuttanti. Ho una rottwailer, è una cagnolona. Gli odori sono robe da mangiare", Gerry non si lascia sfuggire la battuta: "Ecco, se c’è roba da mangiare posso gareggiare anch’io, la trovo dappertutto". Il tabellone ha come tema "In Nord Europa", a trovare lo spicchio è Raffaella, lei non si lascia sfuggire l’occasione e dà la soluzione guadagnando 6 mila euro, mentre nel frattempo la campionessa è finita a zero.

La serata a "La Ruota della Fortuna" prevede ovviamente anche il "Triplete", a tema "Profumo". Il tempo a disposizione consente di fare un altro "Triplete" a tema "Cucchiaio". al termine ci si trova con Raffaella in testa a 8 mila euro, segue Gianluca a 8,800 euro, chiude Chiara a 1.000 euro

A stabilire chi conquisterà il titolo sarà come sempre "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Arancia". A dare l’ultima soluzione è Raffaella, che approfitta di un piccolo errore della campionessa, arrivando a 33 mila euro, cifrà che le consente di vincere la puntata e tornare ovviamente domani.

Raffaella ha la possibilità di incrementare ulteriormente il suo già ricco bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Dottore". Nel corso delle manche Gerry chiede alla concorrente se sia dottoressa, lei conferma: "Sì, in Scienze della Comunicazione", a quel punto lui le stringe la mano e le dice: "Collega. Sono onorato di essere tuo collega", avendo appena conseguito il titolo honoris causa. Raffaella indovina la prima e la terza (l’ultima detta sul Gong, come confermato dalla regia), si trova così con due buste verdi. Gerry parte mostrando la busta rossa, che contiene 15 mila euro. La nipote presente tra il pubblico suggerisce di partire dalla numero 1, che contiene le due biciclette elettriche, premio vinto comunque. A questo si aggiunge il premio nella busta numero 3, pari a 100 euro, si arriva così a un totale di 33.100 euro.

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