La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e le ferie cancellate da Mediaset: "Ci hanno fatto restare qui". E fa un invito speciale a Samira Lui A La Ruota della Fortuna mercoledì 19 agosto 2026 Gerry Scotti ironizza sulla programmazione continua del programma, ma ne approfitta per fare una proposta alla collega

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Nuova serata e nuovo appuntamento con "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, mercoledì 19 agosto 2026. Sono i Fortuna Five con il loro entusiasmo a dare il via alla puntata con un messaggio ai telespettatori: "Non perdetevi questo treno, destinazione divertimento", per poi presentare Gerry Scotti, che entra al ritmo di musica.

Lui canta con loro e incita il pubblico: "Come together! Ragazzi, siamo ai massimi. Eccolo qua il mio pubblico, per una volta a tempo, tenete questo giro che è stato definito il più ipnotico dela storia del pop americano, soprattutto quando si fermano e ripartono. Salutiamo i nostri Fortuna Five ladies and gentlemen, vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dal campione, Maikol, pasticcere di Villafranca Padovana rientrato in gioco due sere fa dopo avere vinto un ricorso che lo ha riammesso in gara dopo la sua prima partecipazione arrivata in primavera, che ha vinto 59.700 euro. A sfidarlo sono Anna, impiegata amministrativa di Lecce, e Nichole, giovane medico specializzando in neuropsichiatria infantile di Rudiano (Brescia).

Non può ovviamente mancare Samira Lui, che entra al ritmo di "Danza Kuduro", stacchetto di questa settimana, con un abito rosa antico di pizzo. Una volta arrivata, lei chiede a Scotti se gradisca il suo outfit: "Bello, mi è spiaciuto privarmi del mio copriletto, ma devo dire che su di lei sta meglio. Ti ho vista passare al buio e ti ho fatto i complimenti", lei replica: "Mi sono permessa solo perché fa caldo, in inverno glielo restituisco"

La Ruota della Fortuna, puntata 19 agosto 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "Piatti estivi", a tema "Pipi e patate", che non sono altro che "oggi antipasto, un tempo pasto completo", a dare la soluzione è Nichole, che guadagna i suoi primi 1.000 euro. Samira fa una rivelazione: "Sono andata in Calabria, di preciso a Squillace, e mi hanno fatto pipi (sono peperoni, ndr) e patate, sono spettacolari". La giovane nel suo libro di ricette aveva una patata per collegarsi alla ricetta, a quel punto Gerry le chiede: "Adesso va in giro tutta la sera con in mano una patata?", lei ribatte: "Dove la devo mettere?", lui non esita a rispondere: "La tenga lì così".

Si prosegue con "In fondo al mar", a tema "Il pesce unicorno", a dare la soluzione è Anna, che guadagna i suoi primi 7.700 euro. Non può mancare una manche tipicamente estiva, "Tormentoni", incentrata su "Bamboleo", anche in questa tornata a giocare per gran parte del tempo a giocare è Anna, per questo Gerry interviene: "Per gli altri due concorrenti è disponibile il servizio di affitto seggiolini, li mettiamo da questa puntata per stare comodi". Alla fine a indovinare la frase è però Maikol, che può darla quando la sua avversaria aveva completato quasi tutto il tabellone, questo gli permette di guadagnare 2.100 euro.

Da inizio settimana non manca un’altra manche inedita, "Compiti per le vacanze", che prevede lo spicchio "Seven", che consente di avere una fornitura di prodotti scolastici per tutta la famiglia per chi dovesse trovarlo. Il tabellone ha come titolo "Portarsi avanti". E’ Maikol al primo giro a trovare lo spicchio, che conquista subito. E’ invece Nichole a dare la soluzione, così da salire a 2.200 euro. La frase era "Prenotare già le vacanze dell’anno dopo", questo spinge Gerry a raccontare un aneddoto: "Io ho un amico che si è già portato avanti e ha già prenotato quelle del ’28, tanti lo fanno di sicuro risparmiano. Io non so neanche cosa faccio domani. Noi con il nostro lavoro non possiamo, quest’anno ci hanno fatto restare qui, quindi che ferie? Venga con me all’Idroscalo una sera, è da un anno che devo portarla, non è mai venuta".

Arriva il momento del round più ricco, "Ciak, si gira", che prevede due Ciak con la stella del valore di 5 mila euro l’uno, mentre si dovrebbe stare lontani da quello con il pop corn, che obbliga a suddividere quanto accumulato con gli avversari. Il tabellone è dedicato a "Una pallottola spuntata", è ancora Nichole a dare la risposta esatta salendo a 4 mila euro.

La gara è quindi equilibrata, tutto può cambiare con il "Traghetto Express", specialmente se si trova lo spicchio che consente di giocare in solitaria. Il tabellone ha come tema "Luna e Antartide". E’ Anna a trovare lo spicchio, ma commette un errore ritrovandosi così a perdere il tutto. Alla fine a dare la risposta esatta è Maikol, che arriva a quota 5.800 euro.

Non può ovviamente mancare il "Triplete", a tema "Fotografia", al termine ci si trova con Maikol in testa a 6,800 euro, segue Nichole a 6 mila, chiude Anna a zero. A stabilire chi vincerà la puntata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", tabellone dal titolo "Estate Western", con ogni lettera che ha come valore 1.500 euro grazie al giro di Gerry. A dare l’ultima soluzione è Maikol, che arriva a 18.800 euro, così da confermarsi campione.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di rendere ancora più ricca il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie" con tre frasi a tema "Cura". Maikol indovina la prima e la terza, così da avere due buste verdi. Gerry parte aprendo l’unica busta rossa, dove ci sono 10 mila euro. La moglie del campione suggerisce di partire dalla numero 3, che contiene 1.000 euro, lui decide ovviamente di sostituirla e passare alla numero 1, dove troviamo 15 mila euro, arriva così a 93.500 euro in tre sere. "Che cifra, wow", esclama subito Samira.

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