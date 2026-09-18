La Ruota della Fortuna, tutti in lacrime per la campionessa che vince oltre 400mila euro. Gerry Scotti si emoziona: "È pazzesco Samira" La puntata de La Ruota della Fortuna d venerdì 18 settembre 2026 entra di diritto nella storia, grazie al trionfo della giovane campionessa, che non sarà semplice superare

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il venerdì sera la voglia di relax può farsi sentire, provare a soddisfarla seguendo "La Ruota della Fortuna", in onda anche oggi, 18 settembre 2026, può essere ideale. E’ il batterista Diego Fornaciari a introdurre Gerry Scotti, sottolineando che "è in ballo con La Ruota da oltre un anno e non ha mai perso il ritmo".

A quel punto lui entra in studio riconoscendo subito il brano in sottofondo, "Billy Jean" di Michael Jackson: "Come va ragazzi? Oggi vengo personalmente a salutarvi (andando verso il pubblico, ndr), e chi sono io? Billy Jean? No, volete che vi faccio il balletto, ve lo faccio? No, ho le scarpe che non scivolano, non posso, ma sentite che suono i ragazzi dei Fortuna Six, tale e quale, bene, bene, bene, lo sento, è un grande venerdì, e allora raggiungo la mia postazione, dove trovo i ragazzi giù pronti, oggi sono giovanissimi, complice anche la mia bella campionessa, e ancora una volta vi diamo il benvenuti a ‘La Ruota della Fortuna'".

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Si passa alla presentazione dei concorrenti, a partire dalla campionessa, la 19enne Chiara, ennesima donna, evidenzia lui: "Non so più da quante settimane, più di tre settimane, che ci sono solo donne. Uomini, cosa venite a fare? State a casa, vincono sempre loro". Lei è studentessa con l’obiettivo di diventare ginecologa. A sfidarla sono Francesco, ingegnere di Milano ma originario di Meta di Sorrento (il Comune che ha dato il maggior numero di comandanti alla Marina Italiana, rivela il conduttore) e Marco, impiegato bancario di Vedano al Lambro (Monza e Brianza).

Non poteva ovviamente mancare Samira Lui, questa volta con un look inedito, una camicia bianca con una metà tigrata e pantaloni a zampa neri. Una volta arrivata, i due si chiedono rispettivamente come stiano, rispondendosi in inglese, ma Gerry si differenzia: "Very well, ma quando ti vedo meglio ancor". Non manca una battuta sul suo outfit: "Ma lì cosa hanno finito? La stoffa bianca o quella a righe?", lei sorride: "Una via di mezzo, un po’ anni ’70". Su questo Scotti concorda: "Vedo la svasatura anni ’70, io li avevo, si diceva alla Adriano Celentano, li avevo meta beige e metà marroni, scampanati, vita bassa", Samira quindi chiede: "Ma perché non li mette? Ce la vedo bene", ma la motivazione è una: "Non mi entrano più, in caso di dimagrimento li ho", lei conclude: "Mai dire mai".

La Ruota della Fortuna, puntata 18 settembre 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con "La locanda di Samira", dedicata al "pad Thai", la frase è emblematica: "Tipicamente preparato nel wok", come indovinato dalla campionessa, che guadagna i suoi primi 1.000 euro, approfittando anche di due errori degli sfidanti.

Si continua con "Figli delle stelle", con una novità importante, ora ci sono due spicchi di Giove che raddoppiano la cifra, e uno di Saturno che la dimezza. Questo spige Gerry a salutare Ferzan Ozpetek, regista di "Saturno contro", rivelando quanto lui ami il game: "L’ho incontrato in un ristorante e mi è venuto incontro, ho pensato si fosse sbagliato, mi ha detto: ‘Gerry, ti guardo tutte le sere’. L’ho abbracciato e gli ho dato un bacio anche da parte tua Samira, magari ti chiama e fate un bel film, lei apprezza: "Non si sa mai, fatto bene". Il tabellone ha come titolo "I Pianeti", a dare la soluzione è Francesco, che guadagna 1.000 euro". La frase era riferita a come i pianeti fossero decisivi nella vita delle civiltà antiche, Gerry spiega meglio: "Gli antichi erano molto più avanti di noi. Ad esempio, i Maya, che erano degli astronomi eccezionali non inziavano una guerra se i pianeti non erano allineati come dicevano loro, anche nella vita privata non si sposavano se il pianeta non era allineato bene. I Pianeti hanno sempre governato la storia del mondo".

Spazio a "Juke Box", dedicata a "Paris Latino", questa volta è la campionessa a dare la soluzione, questo le permette di salire a 2 mila euro. La gara a "La Ruota della Fortuna" prevede poi "Chiacchiere da bar", a tema "Scuola e figli", a dare la risposta esatta è Francesca, che sale a 4.500 euro. La frase era: "Ma quando consegnano i libri che ho prenotato?", Gerry sottolinea come la situazione non sia cambiata con gli anni, anche Samira ricorda di essere stata sempre in ritardo in questo, a quel punto lui si lascia andare a un aneddoto personale: "Per un periodo della mia vita ho fatto il ritiratore di libri, la libreria di fronte al mio liceo utilizzava noi studenti che avevamo già la patente per andare nelle stamperie a ritirarli, quindi io sapevo se stessero arrivando o meno", a Samira viene una vena nostalgica: "Bei tempi, adesso ci sono i tablet, ma vedo che hanno comunque il problema".

La sfida è comunque apertissima, arriva "Il Regno degli Animali", tabellone a tema "Lo struzzo", è Chiara a dare la soluzione quando il tabellone è ancora per gran parte vuoto e ad avere fatto il colpaccio trovando quattro lettere con lo spicchio da 3 mila euro, sia Gerry sia Samira si complimentano con lei, così come il pubblico, che si alza in piedi per una standing ovation. Samira non si trattiene: "Standing ovation, bravissima", questo le consente di salire a 17.300 euro.

Arriva il "Jackpot", il round più ricco, il maialino nelle mani di Gerry fatica a uscire, è lui a spiegare: "E’ timido, ha sentito parlare dello struzzo e hanno avuto una discussione di calcio, lo struzzo è interista, lui milanista. Posso tranquillizzarlo, può uscire?". Ora il maialino è arrivato a 136.100 euro, con un tabellone dal titolo "Il proverbio del mese", Francesco trova il Jackpot per due volte, ma non sapendo la soluzione rinuncia a darla, cosa che invece fa Chiara quando il maialino è arrivato a 142.800 euro, così da conquistare la cifra, che sarà sua se dovesse confermarsi campionessa. Gerry si complimenta ancora con lei: "Una delle campionesse più sveglie che abbiamo avuto, giovane, brava, intelligente, le ha tutte", anche Samira concorda: "Se lo merita". A livello generale la giovane arriva a 18.300 euro.

Non può mancare il "Triplete", a tema "Eleganza", al termine ci si trova con Chiiara in testa a 19.300 euro, segue Francesco a 6.500 euro frutto del Triplete, chiude Marco a zero. A stabilire chi conquisterà il titolo come sempre sarà "L’Ultimo Round", a tema "Domani", con ogni lettera che ha un valore di 1.800 euro grazie al giro di Gerry, a dare l’ultima soluzione è ancora Chiara, che sale a 172.900 euro complessivi grazie anche al Jackpot. Lei è visibilmente emozionata e ha gli occhi lucidi, anche gli avversari la applaudono.

La Ruota delle Meraviglie: come si conclude la serata trionfale

Prima di procedere tutto il pubblico le tributa ancora un applauso alzandosi in piedi, Gerry invece racconta un dato statistico: "La più giovane delle nostre campionesse diventa una recordwoman anche come cifra, sommando stasera con quanto vinto ieri è già oltre i 200 mila euro. Per una studentessa che deve ancora terminare i suoi studi è una bellissima borsa di studio, sono onorato di potertela offrire".

La giovane campionessa ha la possibilità di rendere ancora più speciale la sua serata con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Salto". La ragazza fa l’en plein anche in questo caso, così da conquistare anche la macchina: "E’ pazzesco Samira, e noi siamo qui da più di un anno, ma le emozioni non finiscono mai, è una meraviglia", dice Gerry, ma anche lei ha gli occhi lucidi ed è incredula: "Cosa sta succedendo oggi!",

E non è finita qui, si deve scoprire ancora cosa ci sia nelle buste. La mamma suggerisce di partire con la numero 3, Scotti tergiversa: "Non penso la cambierà, non so nemmeno come andare avanti con il programma, ragazzi. Ve lo giuro, è la prima volta che mi capita, campionessa fantastica, jackpot, macchina e 200 mila euro". Samira, la ragazza e la mamma inevitabilmente sono incredule e scoppiano a piangere, ma a lui si unisce anche Gerry: "Non ci sono parole", commenta Samira. Scotti a quel punto interviene e consegna i suoi fazzolettini a Chiara e alla mamma. "Dateci un minuto per asciugarci le lacrime, vi apro le altre due e le mettiamo in macchina". Questo basta per arrivare a 409.600 euro. "La sua vita cambierà", dice il presentatore. Lei potrebbe però avere vinto anche la spesa da Eurospin per un anno, è quindi necessario aprire anche le altre due buste, nella numero 1 ci sono 10 mila euro, mentre nella numero 2 troviamo 20 mila euro. Insomma, una serata davvero trionfale, come mai era accaduto. "Mamma mia, che felicità nei loro occhi", sottolinea Gerry, Samira non può che concordare: "Non possiamo mai dimenticare questa puntata, entra nella storia. Io vado a piangere". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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