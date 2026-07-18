La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti celebra l'anniversario con Samira Lui: "Abbiamo cambiato un pezzettino di storia della televisione" La puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 18 luglio 2026 è speciale, va in scena il Torneo dei Campioni in onore del traguardo del quiz, tantissime emozioni e divertimento

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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La puntata de "La Ruota della Fortuna" di questa sera, sabato 18 luglio 2026, non è come tutte le altre, è in programma infatti una versione in formato ridotto de "La Ruota dei Campioni", che vede tre sfidarsi tre campioni che sono riusciti a qualificarsi ai brevi tornei fatti nelle ultime settimane.

L’evento è stato organizzato per celebrare il primo anniversario del quiz, Gerry Scotti entra in studio accolto come sempre dai Fortuna Five, lui invita tutti a cantare insieme alla band, per poi salire sulla scalinata che divide il pubblico: "Donne, sono venuto, eccomi qua, guarda che bello, tutti insieme, ve l’avevamo annunciato durante le varie selezioni che una di queste serate l’avremmo dedicata al Torneo dell’Anniversario, eccola arrivata la data, è oggi, è questo sabato. Allora grazie della carica che ci date ogni sera, benvenuti a ‘La Ruota dei Campioni‘". A concludere è il suono della batteria, per questo il conduttore grida: "Un aumento di stipendio a Fornaciari!", Diego esulta felice.

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Non può ovviamente mancare Samira Lui, con un look davvero particolare, una tuta bianca elegante con tanto di cappuccio bianco, che sembra ricordare Lady Gaga, non a caso a farle da colonna sonora è "Shallow". Lei si mette quindi a fianco di Gerry dandogli le spalle, mentre lui fa il gesto con le mani che ricorda la pistola in stile James Bond. Lei capisce subito: "Mister Bond, dov’è il mio sposo? E’ lei?", lui ribatte: "Il tuo sposo sarei io, ma solo nella finzione. Sai cosa c’è di bello? Che tremi come la prima sera", lei conferma: "E’ vero, l’emozione è sempre quella". Il conduttore continua: "E’ una ragazza piena di emozioni, mi fa molto piacere festeggiare insieme a te un anno di trasmissioni, che ci ha regalato delle emozioni incredibili, che ha cambiato un pezzettino di storia della televisione. Per me è arrivata a 70 anni di te, a te molto giovane, quando ci pensierai dirai: ‘Ah, La Ruota, il programma che un pezzettino ha cambiato la mia vita". La giovane ribatte: "E’ vero, l’ha cambiata tantissimo. Abbiamo iniziato per scherzo, poi è diventato realtà". Non manca una piccola battuta sul suo outfit: "Hai paura che piova?", in riferimento al suo cappuccio, lei risponde: "Non si sa mai".

La Ruota della Fortuna, puntata 18 luglio 2026: cosa è successo

A gareggiare in questa serata in cui si celebra l’anniversario de "La Ruota della Fortuna" sono Mauro, pallavolista di Venafro (ha vinto 187.900 euro), Flavio di Fara Sabina (ha vinto 314 mila euro) e Nicola di Carrè (ha vinto 214.300 euro). Gerry non dimenticare di fare "un saluto a tutte le nostre donne de ‘La Ruota’, non abbiamo voluto fare per genere, altrimenti che senso avrebbe avuto mettere per forza una donna. Io speravo arrivasse una campionessa, ma hanno fatto tutto loro".

Si parte con "La Ruota del Tempo", a tema "18 luglio 1976",a dare la soluzione è Flavio che guadagna i suoi primi 2 mila euro. Qui si parlava di Nadia Comaneci, la prima a ottenere un dieci pur avendo solo 14 anni. Gerry stuzzica subito Samira: "Lei non ha mai preso il 10 con le ricette, lo sa?", lei risponde: "Sono molto dispiaciuta, ma ci arriveremo". A questo punto Scotti continua: "Lei si sente la Comaneci dei fornelli?", su questo lei non ha dubbi: "Sì, esatto".

Alla ripresa, Samira non ha più il cappuccio, il conduttore se ne accorge subito: "Suor Giuseppina ha tolto il cappuccio, ora ti riconosco, ti sei scappucciata", lei osserva: "Ha smesso di piovere".

Si prosegue con "Il Regno degli Animali", a tema "Il Kea", a dare la soluzione è ancora Flavio, che sale a 5,500 euro, aumentando il suo vantaggio. Spazio al "Round Musicale", manche presente sin dalla prima puntata, cosa che consente a Gerry di fare l’ennesimo ringraziamento ai Fortuna Five, a tema "Tomorrow People", a dare la risposta esatta questa volta è Nicola, che sale a 4.100 euro.

L’occasione per cambiare le sorti della puntata è dietro l’angolo grazie a "Se la sai raddoppi", manche dedicata ai libri, dal titolo "Assassino sul Nilo", a indovinare la frase è Mauro, che guadagna 5.900 euro, cifra che può raddoppiare con il secondo tabellone sullo stesso tema a lui dedicato, obiettivo che però non riesce a raggiungere, anche se già così è leggermente in vantaggio.

La partita è ancora apertissima con il "Mistero", dal titolo "Mistero Afrodisiaco" e due spicchi nascosti, uno da 5 mila euro e uno con il "Bancarotta".A dare la soluzione è Flavio, che incrementa il suo bottino arrivando a 10.500 euro. La frase era dedicata al frutto della passione, questo spinge Gerry a fare un intervento: "Mi spiace date una brutta notizia a tutti coloro si mangiano il passion fruit sperando di aumentare le loro prestazioni, non è affatto afrodisiaco, sembra sia dedicato solo al fiore della Passione di Gesù Cristo, quindi la Passiflora. Se volete un frutto davvero afrodisiaco c’è l’anguria al gelo", ma su questo Samira è scettica: "Non credo, solo perché adesso si è messo a vendre angurie. Io da ragazzo invitavo una, non le dicevo: ‘Vieni a mangiare il frutto della passione’, dicevo ‘Facciamo un giro e mangiamo una fetta di anguria’, visto che due o tre volte nella vita mi è andata bene per me l’anguria è afrodisiaca".

La serata in questa puntata speciale de "La Ruota della Fortuna" prevede anche "Ciak, si gira", manche a cui i tre non hanno mai giocato, tabellone dal titolo "Highlander – L’ultimo immortale". Al primo giro di ruota le cose si mettono però subito male per Nicola, che trova subito il "Bancarotta", stessa sorte capitata subito dopo a Mauro, Gerry commenta ricordando il film: "Ne resterà solo uno, ed effettivamente solo Flavio. Provaci tu, se sei immortale bene, altrimenti andiamo tutti a casa". A dare la risposta esatta è ancora Flavio, che raggiunge 3.400 euro, dopo avere a sua volta trovato il "Bancarotta".

E’ il momento del "Round Express", che può portare a una vera svolta, a tema "I Trofei". A trovare lo spicchio è Mauro, quando ha già superato i 15 mila euro, per questo può bastare anche un solo errore a fargli perdere tutto. Il conduttore invita il concorrente a dare le lettere piano per consentire a Samira di aprire tutte le caselle, per questo gli dice: "Quando l’hai conosciuta tu è invecchiata, adesso vedi, ci mette di più", Mauro concorda: "Passa per tutti", dice. Gerry prosegue: "Ti ricordi come era veloce?", lui sta al gioco e replica: "Una ragazzina", ma la diretta interessata non ci sta: "Ma adesso cosa sono, bello? Non te la giro". Il campione non sbaglia e prende più soldi possibile arrivando a 22.200 euro.

Niente è ancora stabilito, è il momento del "Triplete", con valori più alti del solito, 1000 euro alla prima risposta, 2 mila alla seconda, 3 mila alla terza, se si fa il Triplete 10 mila euro. I tabelloni hanno come titolo "Incontro", a fare il Triplete è Flavio, al termine ci si trova così con Mauro in testa a 22.200 euro, seguiot da Flavio a 13.400 euro, chiude Nicola a zero. A stabilire chi vincerà la serata sarà ovviamente "L’Ultimo Round", più ricco del solito, per ogni cifra che uscirà ne saranno aggiunti 2 mila, il valore stabilito dal giro di Scotti è 500 euro, ogni lettera varrà quindi 2.500 euro. Il tabellone ha come titolo "Alla Ruota delle Meraviglie", a dare l’ultima soluzione è Mauro, che raggiunge 37.200 euro, è lui il "Campione dell’Anniversario". Lui è incredulo, Samira applaude con gli occhi lucidi.

Il concorrente ha ovviamente la possibilità di incrementare ulteriormente il suo bottino con "La Ruota delle Meraviglie", con tre frasi a tema "Via", Il montepremi è più ricco del solito, ci sono infatti delle buste inedite da 30 mila euro, tre da 50 mila euro, due da 75 mila, una da 150 mila e quella più alta da 300 mila euro. Tutto va davvero benissimo, il campionw fa l’en plein, con l’ultima soluzione data al momento del gong. "Hai nobilitato il Torneo dell’Anniversario", dice subito Gerry. Il campione calabrese decide di partire dalla busta numero 2, dove ci sono 30 mila euro, lui sottolinea come "questa cifra merita un rispetto incredibile", decide però di rischiare e passare alla numero 3, che contiene ben 50 mila euro. Mauro fa un ragionamento ben preciso: "Il discorso è semplice, questo è un posto fantastico, sono stato benissimo, è bello stare qui, riconfermarsi, non posso non accettare questa busta. E’ una cifra che merita rispetto, magari nella 1 c’è un cifrone, ma amen". Questa mossa gli permette di arrivare a 87.200 euro. Gerry apre inevitabilmente anche la numero 1, prima di farlo chiede al pubblico ad alzata di mano chi l’avrebbe tenuta, molti sono favorevoli, gesto che lui apprezza dicendo: "Il rispetto per i soldi dei nostri premi. Bravi. Penso sarà lo stesso sentimento che avranno a casa, il destino ti aveva messo 150 mila euro. Ma dai, festeggiamolo".

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