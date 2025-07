La Ruota della Fortuna, Andrea perde 200mila euro per una manicure: "Non chiedetemi come sto" Nella puntata del 18 luglio, momenti di tensione con Andrea che rischia di perdere il titolo e la beffa nel finale con ben tre buste perse: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti nell’access prime time di Canale 5 venerdì 18 luglio 2025, torna a giocare il ‘campioncino’ Andrea Siciliano che deve vedersela con Alessio (da La Spezia) e Michela, la quale ha due figli. Ecco cosa è successo nella puntata de La Ruota della Fortuna (e le reazioni sui social), dove il campione non riesce ad aprire nessuna busta.

La Ruota della Fortuna, puntata 18 luglio 2025: cosa è successo

Si parte con "La Ruota del Tempo" che porta tutti al "1993 al cinema", data in cui esce il primo film di Jurassic Park, e a indovinare la risposta è Andrea, l’unico a premere il pulsante. Poi il campione gira la ruota e gli va subito bene, perché passa dai 600 euro agli 800 euro e, alla fine, riesce a comprare lettere e vocali, anche se poi perde il turno perché nella frase sul tabellone non c’è la "G", lettera da lui scelta. La mano ora è di Michela, che si avvicina a indovinare il tormentone ma sbaglia una parola e Gerry Scotti urla "No", perché adesso è costretta a lasciare il turno ad Alessio, che però finisce su "Bancarotta". Quindi Andrea, fortunato, ha la possibilità di dare del filo da torcere a tutti, ma anche lui fa un errore su una parola e a vincere la manche è Michela, la quale raddrizza subito il tiro aggiudicandosi ben 2.100 euro, mentre il campione è a 0.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa alla manche "Mistero al buio", dove Michela sembra (quasi) non voler lasciare spazio agli altri concorrenti, almeno fino a quando la lancetta della Ruota non si ferma sul "passa". Lo stesso destino spetta poi ad Alessio, mentre Andrea non sbaglia un colpo, perché si ferma sui 600 euro e poi dà la risposta corretta. Alessio è l’unico ad avere 0 euro nel ‘portafoglio’. Il campione e Michela, invece, hanno guadagnato poco più di 2000 euro.

Poi arriva la manche "Express" e in due occasioni Alessio si avvicina allo spicchio denominato proprio "Express" ma non riesce mai a raggiungerlo (o la lancetta si ferma in quello prima o in quello successivo), anzi finisce per dover lasciare il posto ad Andrea, che prende per la prima volta il Gerry Jolly dopo aver puntato sulla lettera L: ora ha la carta giusta per potersi salvare da una possibile "Bancarotta". Ma non gli serve subito: indovina anche la frase della quarta manche.

Al "Triplete" (l’argomento è ‘Parenti serpenti’) a trionfare è Andrea, che azzecca tutte e tre le risposte conquistando ben 5mila euro, ma i suoi sfidanti possono provare a prendere il suo posto nella manche successiva, l’ultima prima de La Ruota delle Meraviglie. La mano di gioco è di Andrea, ma la fortuna sembra abbandonarlo: la lancetta finisce sulla "Bancarotta" e perde tutti i soldi ottenuti fino a quel momento, rischiando quindi di perdere il titolo di campione (come fa notare il conduttore). E’ il turno di Michela ma è poi Andrea a dare la soluzione del tabellone, confermandosi quindi campione con 5.200 euro.

Poi l’attesissima manche finale – La Ruota delle Meraviglie – e l’ultimo quiz, il cui argomento è "Per bellezza". Il campione rifiuta la busta numero uno perché ferma il tempo senza dare la risposta al primo tabellone, e subito dopo fa lo stesso con la seconda. Non gli resta che sperare nella terza frase sul tabellone. Per la prima volta, Andrea rifiuta tutte e tre le buste. Infine scopriamo che nella busta due, quella su cui si era fermata la lancetta alla Ruota delle Meraviglie, c’era una cifra da capogiro che il conduttore annuncia così: "Non mi è mai capitato nella mia vita… per la seconda volta in una settimana questo ragazzo lascia qui 200mila euro. È pazzesco, fategli un applauso". La frase da indovinare era "La manicure una volta al mese"

Le reazioni sui social

Dopo la puntata del 18 luglio 2025 de La Ruota della Fortuna, non mancano reazioni sui social di varia natura: "Il bambolino stava per essere eliminato, non chiedetemi come sto, recupererò domani la puntata but SIAMO ANCORA QUI", "Comunque l’introduzione di Gerry ai 200.000 prima di far vedere la busta da grandissimo conduttore. Ha creato molto pathos", "Il gioco finale può essere migliorato secondo me. Giro di ruota, assegnazione delle 3 buste e scelta di una sola busta. Se indovina il tabellone, vince quei soldi. Se ne ha indovinati altri, e la cifra non gli piace, può cambiare busta pagando metà del premio", "Oltre ad indovinare la frase, poi deve comunque sceglierla. Non è così semplice vincere 200.000 euro. Mica sono scemi", "Stavolta il campione ha toppato tutti e tre i tabelloni finale. Piersy festeggia stavolta".

E ancora: "CLAMOROSO A #LaRuotaDellaFortuna: ANCORA I 200.000 EURO, STAVOLTA NELLA SECONDA BUSTA!", "Ha perso 200.000 euro per una manicure, Gerry domani lo fa entrare con lo smalto", "In cinque giorni ha buttato €500.000", "Stasera è andata malissimo per il campione", "Vinti 80.500 € in totale", "No vabbè, ha perso di nuovo 200.000€ per non aver indovinato la 2", "Solo a me sta antipatico il campioncino? Speriamo cambi", "Non ne ha indovinata manco una ai tabelloni finali".

Potrebbe interessarti anche